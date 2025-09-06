Games
Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα από σήμερα η σορός του - Ουρές για το ύστατο χαίρε

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα από σήμερα η σορός του - Ουρές για το ύστατο χαίρε Φωτογραφία: Facebook
Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε παγκοσμίως και βύθισε σε πένθος τον κόσμο της μόδας.

Το Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων που σχημάτιζαν ουρά για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε, σύμφωνα με το AFP.

Η σορός του εκτίθεται όλο το σαββατοκύριακο σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro για τον κόσμο που θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στον διεθνούς φήμης Ιταλό μόδιστρο. Η είδηση του θανάτου του την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών συγκλόνισε παγκοσμίως και βύθισε σε πένθος τον κόσμο της μόδας.

Συγκεκριμένα, η σορός εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο Armani/Teatro, οδός Bergognone 59, στο Μιλάνο. Σύμφωνα με την επιθυμία του, η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

{https://x.com/Agenzia_Ansa/status/1964246157598634254}

Ο σχεδιαστής, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό, είχε γεννηθεί στις 11 Ιουλίου 1934 στην Πιατσέντσα, στη βόρεια Ιταλία.

Η απουσία του από τις πασαρέλες της μιλανέζικης Εβδομάδας Μόδας τον περασμένο Ιούνιο είχε προκαλέσει ανησυχία, καθώς μέχρι τότε δεν είχε λείψει ποτέ από παρουσίαση της φίρμας του. Όπως είχε ανακοινωθεί τότε, ο Αρμάνι ανάρρωνε στο σπίτι έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο. Στη θέση του, τις επιδείξεις είχε επιμεληθεί ο στενός του συνεργάτης και υπεύθυνος του ανδρικού Emporio Armani, Λέο Ντελ’ Όρκο.

Ο Αρμάνι μεγάλωσε στο Μιλάνο, όπου μετακόμισε η οικογένειά του το 1949. Ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής, τις οποίες όμως εγκατέλειψε όταν κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Η πρώτη του επαφή με τη μόδα ήρθε το 1956, όταν εργάστηκε στη Rinascente, την ιστορική αλυσίδα πολυκαταστημάτων της ιταλικής πρωτεύουσας. Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισε τον σχεδιαστή Νίνο Τσερούτι, ο οποίος του εμπιστεύτηκε τον επανασχεδιασμό της γραμμής Hitman. Το 1974 παρουσίασε τη δική του πρώτη συλλογή, με την επωνυμία «Armani by Sicons».

Έναν χρόνο μετά, μαζί με τον Σέρτζιο Γκαλεότι, ίδρυσε τον οίκο Giorgio Armani. Το λιτό και διαχρονικό του ύφος καθόρισε τη διεθνή εικόνα του ιταλικού prêt-à-porter και της υψηλής ραπτικής. Ενώ πολλές ιστορικές φίρμες πέρασαν στα χέρια πολυεθνικών, ο Αρμάνι παρέμεινε στο τιμόνι της δικής του αυτοκρατορίας, η αξία της οποίας εκτιμάται σήμερα γύρω στα 13 δισ. δολάρια.

Στενά συνδεδεμένος με τον κινηματογράφο, έντυσε τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο «American Gigolo» και από τότε έγινε ο αγαπημένος πολλών αστέρων του Χόλιγουντ. Ενδεικτικά, οιΤζόντι Φόστερ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζέσικα Τσαστέιν, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο εμφανίστηκαν με δικές του δημιουργίες του στο κόκκινο χαλί. Στην Ιταλία, στενή του φίλη ήταν η Σοφία Λόρεν, ενώ συχνά συνεργάστηκε με ηθοποιούς όπως ο Στέφανο Ακόρσι και ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο.

Οραματιστής και επιχειρηματικά, διεύρυνε τη μάρκα με σειρές όπως η αθλητική EA7 και η A|X Armani Exchange, που απευθύνεται σε πιο νεανικό και «urban» κοινό, δείχνοντας ότι ήξερε να συμβαδίζει και συχνά να προηγείται των τάσεων χωρίς να προδώσει το ύφος του.

Το 2023, το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου τον τίμησε με επίτιμο τίτλο στο Global Business Management, αναγνωρίζοντας το αποτύπωμά του όχι μόνο στη μόδα, αλλά και στη διεθνή επιχειρηματικότητα.

Λάκης Γαβαλάς: Η ανάρτησή του για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Λάκης Γαβαλάς: Η ανάρτησή του για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Life
Τζένη Μπαλατσινού: Η ανάρτησή της για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Τζένη Μπαλατσινού: Η ανάρτησή της για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Life
Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Κέιτ Μπλάνσετ μία από τις παγκόσμιες μούσες ομορφιάς

Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Κέιτ Μπλάνσετ μία από τις παγκόσμιες μούσες ομορφιάς

Life
Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Entertainment

