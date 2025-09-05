Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Πρόστιμο Κομισιόν στη Google: «Δεν θα το ανεχθούμε», η άμεση απάντηση Τραμπ

Πρόστιμο Κομισιόν στη Google: «Δεν θα το ανεχθούμε», η άμεση απάντηση Τραμπ Φωτογραφία: AP Photo/Evan Vucci
Ο Τραμπ απειλεί την ΕΕ, μετά το πρόστιμο που επέβαλε στην Google.

Άμεση ήταν η απάντηση η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ΕΕ στην Google: «Δεν θα το ανεχθούμε», διαμηνύει ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας άδικα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η Κομισιόν επέβαλε σήμερα πρόστιμο 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Google για παραβίαση των κανονισμών περί ανταγωνισμού, ευνοώντας τις δικές της υπηρεσίες ψηφιακής διαφήμισης. Αυτό είναι το τέταρτο πρόστιμο που επιβάλλεται στον τεχνολογικό κολοσσό για αντιμονοπωλιακές πρακτικές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την ΕΕ ότι θα θέσει σε εφαρμογή το Άρθρο 301, ως απάντηση για τα πρόστιμα στην Google, την Apple και άλλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Πρόκειται για το άρθρο που δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο την εξουσία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα- μεταξύ άλλων και με επιβολή δασμών- ως αντίποινα για ενέργειες και πρακτικές ξένης κυβέρνησης που παραβιάζει εμπορική συμφωνία ή για κινήσεις που θεωρούνται ότι είναι άδικες ή κάνουν διακρίσεις, με συνέπεια να επιβαρύνουν ή να περιορίζουν το αμερικανικό εμπόριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην αντεπίθεση η Κομισιόν: Μοιράζει πρόστιμα στη Google παρά τις απειλές Τραμπ

Στην αντεπίθεση η Κομισιόν: Μοιράζει πρόστιμα στη Google παρά τις απειλές Τραμπ

Οικονομία

Περισσότερα σε λίγο

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Στην αντεπίθεση η Κομισιόν: Μοιράζει πρόστιμα στη Google παρά τις απειλές Τραμπ

Στην αντεπίθεση η Κομισιόν: Μοιράζει πρόστιμα στη Google παρά τις απειλές Τραμπ

Οικονομία
Η ειρηνευτική διαδικασία βαλτώνει και το δίδυμο Τραμπ - Πούτιν συμφωνεί: «Φταίει η Ευρώπη»

Η ειρηνευτική διαδικασία βαλτώνει και το δίδυμο Τραμπ - Πούτιν συμφωνεί: «Φταίει η Ευρώπη»

Διεθνή
Ο Τραμπ μετονομάζει το Πεντάγωνο σε υπουργείο Πολέμου

Ο Τραμπ μετονομάζει το Πεντάγωνο σε υπουργείο Πολέμου

Διεθνή
Ο Τραμπ... βγάζει στη σέντρα τους «Πρόθυμους» για την Ουκρανία

Ο Τραμπ... βγάζει στη σέντρα τους «Πρόθυμους» για την Ουκρανία

Διεθνή

NETWORK

Ζεστά ή κρύα ζυμαρικά; Ποια να επιλέξετε αν έχετε διαβήτη

Ζεστά ή κρύα ζυμαρικά; Ποια να επιλέξετε αν έχετε διαβήτη

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

healthstat.gr
Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr