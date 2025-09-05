Πρόστιμο Κομισιόν στη Google: «Δεν θα το ανεχθούμε», η άμεση απάντηση Τραμπ

Ο Τραμπ απειλεί την ΕΕ, μετά το πρόστιμο που επέβαλε στην Google.

Άμεση ήταν η απάντηση η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ΕΕ στην Google: «Δεν θα το ανεχθούμε», διαμηνύει ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας άδικα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η Κομισιόν επέβαλε σήμερα πρόστιμο 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Google για παραβίαση των κανονισμών περί ανταγωνισμού, ευνοώντας τις δικές της υπηρεσίες ψηφιακής διαφήμισης. Αυτό είναι το τέταρτο πρόστιμο που επιβάλλεται στον τεχνολογικό κολοσσό για αντιμονοπωλιακές πρακτικές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την ΕΕ ότι θα θέσει σε εφαρμογή το Άρθρο 301, ως απάντηση για τα πρόστιμα στην Google, την Apple και άλλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Πρόκειται για το άρθρο που δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο την εξουσία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα- μεταξύ άλλων και με επιβολή δασμών- ως αντίποινα για ενέργειες και πρακτικές ξένης κυβέρνησης που παραβιάζει εμπορική συμφωνία ή για κινήσεις που θεωρούνται ότι είναι άδικες ή κάνουν διακρίσεις, με συνέπεια να επιβαρύνουν ή να περιορίζουν το αμερικανικό εμπόριο.

