Στην αντεπίθεση η Κομισιόν: Μοιράζει πρόστιμα στη Google παρά τις απειλές Τραμπ

Παρά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για το εμπόριο η Κομισιόν δεν έκανε πίσω και επέβαλε πρόστιμο στην Google.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε σήμερα στην Google πρόστιμο 2,0 δισεκατομμυρίων ευρώ για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά τεχνολογίας διαφήμισης, παρά τις απειλές αντιποίνων στο εμπόριο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Politico, ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας φέρεται να έχει στρεβλώσει την αγορά διαδικτυακών διαφημίσεων ευνοώντας τις δικές του υπηρεσίες εις βάρος των ανταγωνιστών, των διαφημιζόμενων και των διαδικτυακών εκδοτών, ανέφερε η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ.

Η ιδιοκτησία της εταιρείας αναζήτησης σε διάφορα μέρη του οικοσυστήματος ψηφιακών διαφημίσεων -συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού που χρησιμοποιούν τόσο οι διαφημιζόμενοι όσο και οι εκδότες για την αγορά διαδικτυακών διαφημίσεων- δημιουργεί «εγγενείς συγκρούσεις συμφερόντων», σύμφωνα με την Επιτροπή.

«Η Google πρέπει τώρα να προτείνει ένα σοβαρό μέτρο για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων της και, εάν δεν το πράξει, δεν θα διστάσουμε να επιβάλουμε ισχυρά μέτρα», δήλωσε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα.

Η Επιτροπή είχε αρχικά την πρόθεση να επιβάλει το πρόστιμο τη Δευτέρα, προτού παρέμβει ο εμπορικός τσάρος των Βρυξελλών, Μάρος Σέφτσοβιτς, για να σταματήσει την απόφαση εν μέσω συνεχιζόμενων απειλών για δασμολογικούς δασμούς από τον Τραμπ. Στα τέλη Αυγούστου ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα επιβάλει «σημαντικούς επιπλέον δασμούς» και ότι θα σταματήσει την πώληση τεχνολογίας και τσιπ σε χώρες με κανονισμούς που θεωρεί ότι κάνουν διακρίσεις σε βάρος αμερικανικών εταιρειών.

Η Google έχει πλέον προθεσμία μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου — ή 60 ημέρες — για να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να επιλύσει αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων και να διορθώσει την φερόμενη κατάχρηση.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν θα απέκλειε μια διαρθρωτική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Google στον τομέα της τεχνολογίας διαφημίσεων — αλλά «επιθυμεί πρώτα να ακούσει και να αξιολογήσει την πρόταση της Google».

Το πρόστιμο των πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Επιτροπή υπολείπεται του προστίμου των 4,34 δισεκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ στην Google το 2018 για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που σχετίζεται με κινητές συσκευές Android, αλλά είναι υψηλότερο από το πρόστιμο των 2,42 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιμετώπισε η εταιρεία επειδή ευνόησε τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών το 2017.

