«Συμμαχία των Προθύμων»: Συμφωνία για το σχέδιο με τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

«Συμμαχία των Προθύμων»: Συμφωνία για το σχέδιο με τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία Φωτογραφία: AP/Michel Euler/ΑΡΧΕΙΟΥ
Οι 26 χώρες δεσμεύτηκαν να είναι παρούσες σε θάλασσα, ξηρά και αέρα για την Ουκρανία.

Ηγέτες από την Ευρώπη και τον Καναδά - η «Συμμαχία των Προθύμων» - ολοκλήρωσαν ένα σχέδιο πιθανών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, με 26 χώρες να δηλώνουν έτοιμες να εμπλακούν άμεσα, σύμφωνα με δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, μετά από συνάντησή τους στο Παρίσι την Πέμπτη.

Το σχέδιο θα μεταβιβαστεί στις ΗΠΑ με σκοπό την επισημοποίησή του τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Μακρόν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι το βασικό καθήκον είναι να στερηθεί η Ρωσία από τους πόρους, που της επιτρέπουν να συνεχίζει τον πόλεμο και παράλληλα να υπάρξουν ισχυρές και νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον της Ουκρανίας.

Ο Εμάνουελ Μακρόν επανέλαβε, μετά τη λήξη της συνεδρίασης της «Συμμαχίας των Προθύμων» πως ότι 26 χώρες επιβεβαίωσαν ότι είναι έτοιμες να συμμετάσχουν με συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το τι μπορούν να προσφέρουν ως εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Όπως τόνισε το σχέδιο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί με τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες καθώς έχουν ήδη εκφράσει ξεκάθαρα τη βούλησή τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, παρέμεινε φειδωλός στις δηλώσεις του καθώς όπως είπε αυτό θα αποκάλυπτε πολλά στη Ρωσία.

oukrania1_6c753.jpg

«Το βασικό επιχείρημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για την άμυνα της Ουκρανίας», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη «αναγέννησης» του ουκρανικού στρατού για να «αντισταθεί» στις ρωσικές επιθέσεις και να τον αποτρέψει από το να σχεδιάσει μια ακόμα επίθεση.

Ο Μακρόν είπε πως οι 26 χώρες είναι έτοιμες να εμπλακούν «στην ξηρά, στη θάλασσα ή στον αέρα» για να «καθησυχάσουν τον λαό της Ουκρανίας και να διατηρήσουν την κατάπαυση του πυρός μόλις εφαρμοστεί αλλά και να εγγυηθούν την ειρήνη».

Σημείωσε ακόμα πως η Συμμαχία των Προθύμων είναι έτοιμη να συντονίσει περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενώ επισήμανε πως «το μήνυμά μας παραμένει: η Ουκρανία είναι στο πλευρό της ειρήνης και η Ρωσία πρέπει να χαρακτηριστεί ως η επιτιθέμενη».

oykrania3_11ea7.jpg

Ο Μακρόν κατηγόρησε τη τη Ρωσία πως «ενεργεί με τη συγκατάθεση πολλών από τους εταίρους της σε όλο τον κόσμο», καθώς προσπαθεί να καθυστερήσει την ειρηνευτική διαδικασία και να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ενώ επιβεβαιώνει επίσης ότι οι ηγέτες έχουν ήδη μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαστε επίσης έτοιμοι να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να σταματήσουμε τις πολεμικές προσπάθειες από τη Ρωσία» δήλωσε και υπογράμμισε πως οι Ευρωπαίοι θέλουν μια σειρά συναντήσεων - πρώτα μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, και αργότερα σε άλλη μορφή - προκειμένου να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Αν η Μόσχα δεν θέλει να σεβαστεί αυτούς τους όρους, θα πρέπει να λάβουμε περαιτέρω μέτρα με τις ΗΠΑ» είπε χαρακτηριστικά.

oykrania2_0f28d.jpg

Ο Μακρόν ισχυρίστηκε ακόμα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επιβεβαιώσει ότι θα ενταχθεί στον συνασπισμό για να αναλάβει δράση σε περίπτωση που η Ρωσία δεν συμφωνήσει. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορούμε, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την Ουκρανία. Αυτή είναι η ασφάλεια όλων μας», είπε.

Ζελένσκι: Κλειδί για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισήμανε για μία ακόμα φορά πως οι νέες εγγυήσεις πρέπει να είναι διαρκείς, καθώς η Ουκρανία δεν θα ήθελε, ούτε θα αποδεχόταν την επανάληψη του Μνημονίου της Βουδαπέστης ή των συμφωνιών του Μινσκ που αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές. Πρόσθεσε πως θα ήθελε οι εγγυήσεις να επικυρωθούν από τα εθνικά κοινοβούλια για να επιβεβαιωθεί η νομική τους υπόσταση. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε πως χρειάζεται μια συνάντηση ηγετών για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά κατηγόρησε τη Ρωσία πως «κάνει τα πάντα για να την αναβάλει».

Χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση Πούτιν να συναντηθούν στη Μόσχα, μία πρόταση που όπως είπε, γνώριζε πολύ καλά η Ρωσία ότι θα τη θεωρήσει ως τέτοια ενώ είπε πως το κλειδί για τη λήξη του πολέμου είναι να στερηθεί η «ρωσική πολεμική μηχανή» από πόρους.

zelenskyy_a60f8.jpg

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε για μία ακόμα φορά την ανάγκη να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων και οικονομικών κυρώσεων ενώ μετέφερε πως η χώρα του επιθυμεί ιδιαίτερα να εξασφαλίσει «μέγιστη προστασία» του εναέριου χώρου της για να «σώσει ζωές» και να προστατεύσει τους πολίτες από τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας.

Η πρόθεση είναι σαφής, είπε ο Ζελένσκι, «να λήξει αυτός ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό» και να επιτραπούν διπλωματικές συνομιλίες, ενώ παράλληλα να υπάρξουν μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας. Επισήμανε ακόμα πως ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής απορρίψει όλες τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες και «η συμπεριφορά του δείχνει ότι η άσκηση πίεσης σε αυτόν δεν λειτουργεί».

Πρόσθεσε πως «το κεντρικό στοιχείο των εγγυήσεων ασφάλειας» είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός, σε επίπεδο εκπαίδευσης, στην παραγωγή και την προμήθεια όπλων ενώ αποκάλυψε πως το σχέδιο εγγυήσεων ασφάλειας - το πλαίσιο του οποίου συμφωνήθηκε στο Παρίσι- περιλαμβάνει «συγκεκριμένα βήματα» και οι ηγέτες αποφασίζουν τώρα ποια χώρα θα βοηθήσει σε ποιον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου και της αεράμυνας.

Με πληροφορίες του Guardian

