Διεθνή

Salt Typhoon: Κινέζοι χάκερ ίσως έκλεψαν δεδομένα από σχεδόν κάθε Αμερικανό - Τραμπ και Βανς ανάμεσα στους στόχους

Salt Typhoon: Κινέζοι χάκερ ίσως έκλεψαν δεδομένα από σχεδόν κάθε Αμερικανό - Τραμπ και Βανς ανάμεσα στους στόχους Φωτογραφία: UNSPLASH
Η πιο φιλόδοξη επίθεση από Κινέζους χάκερ, σύμφωνα με αξιωματούχους και ειδικούς.

Κινέζοι χάκερ εδώ και δεκαετίες βάζουν στο στόχαστρο δίκτυα και εταιρείες των ΗΠΑ. Όμως, η επίθεση από την ομάδα που είναι γνωστή ως Salt Typhoon ήταν η πιο φιλόδοξη της Κίνας έως τώρα. Γιατί ίσως εκλάπησαν δεδομένα από σχεδόν κάθε Αμερικανό.

Σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήγουν ειδικοί και αξιωματούχοι έπειτα από ένα χρόνο έρευνας για τη σαρωτική κυβνερνοεπίθεση, που έβαλε στο στόχαστρο περισσότερες από 80 χώρες. Ήταν μία πολυετής, συντονισμένη επίθεση, που διείσδυσε σε μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών- μεταξύ άλλων- ανέφεραν οι ερευνητές σε ασυνήθιστη κοινή ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα.

Το εύρος της επίθεσης ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά είχε φανεί και αξιωματούχοι ασφαλείας προειδοποίησαν πως τα κλεμμένα δεδομένα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών να εκμεταλλευτούν τα παγκόσμια δίκτυα επικοινωνιών για να παρακολουθούν στόχους, ανάμεσά τους και πολιτικούς, κατάσκοπους και ακτιβιστές.

Οι χάκερ, που χρηματοδοτούνται από την κινεζική κυβέρνηση «στοχεύουν δίκτυα παγκοσμίως, μεταξύ άλλων ενδεικτικά τηλεπικοινωνιών, κυβερνητικών, μεταφορών, καταλυμάτων και στρατιωτικών υποδομών», ανέφερε η ανακοίνωση. Βρετανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επίθεση «απεριόριστη» και «αδιάκριτη». Ο Καναδάς, η Γερμανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Ισπανία επίσης υπέγραψαν την ανακοίνωση.

Τραμπ και Βανς ανάμεσα στους στόχους

Ερευνητές συνέδεσαν την επίθεση με τουλάχιστον τρεις τεχνολογικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Κίνα, οι οποίες λειτουργούν από το 2019, αλλά η επιχείρηση αποκαλύφθηκε μόλις πέρυσι. Οι εταιρείες εργάζονταν για τις υπηρεσίες πληροφοριών της Κίνας, στρατιωτικές και πολιτικές, που διεξάγουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Στόχος των χάκερ ήταν να δώσουν στους Κινέζους αξιωματούχους «τη δυνατότητα να ταυτοποιούν και να παρακολουθούν τις επικοινωνίες και τις κινήσεις των στόχων τους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η ανακοίνωση. Ανάμεσα στα τηλέφωνα πολιτικών που μπήκαν στο στόχαστρο ήταν εκείνα που χρησιμοποιούσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζ. Ντ. Βανς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πέρυσι. Η προσπάθεια επίσης έβαλε στο στόχαστρο Δημοκρατικούς.

Εξάλλου, οι χάκερ κατάφεραν να ακούσουν τηλεφωνικές συνομιλίες και να διαβάσουν μη κρυπτογραφημένα μηνύματα του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Γουόρνερ, μέλους της επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας.

Οι χάκερ έκλεψαν δεδομένα από εταιρείες τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών διαδικτύου. Διείσδυσαν σε περισσότερες από έξι αμερικανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Εκμεταλλεύτηκαν παλιά τρωτά σημεία των δικτύων, ανέφεραν οι βρετανικές αρχές. Επίσης, χάκαραν εταιρείες διαμονής και μεταφορών, μεταξύ άλλων στόχων.

Νέα εποχή για τις δυνατότητες της Κίνας

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι γλίτωσε κάποιος Αμερικανός, δεδομένου του εύρους της εκστρατείας», δήλωσε η Σίνθια Κάιζερ, πρώην υψηλόβαθμη αξιωματούχος στο τμήμα κυβερνοασφάλειας του FBI, που επέβλεψε τις έρευνες για την επίθεση.

Δεν είναι σαφές αν η επίθεση είχε σκοπό να αποθηκεύσει τα δεδομένα απλών ανθρώπων ή αν αυτά σαρώθηκαν τυχαία στην επίθεση. Αλλά η έκτασή της ήταν μεγαλύτερη από προηγούμενες κυβερνοεπιθέσεις, στις οποίες η Κίνα έβαζε στο στόχαστρο δυτικούς που εργάζονταν σε θέματα ασφαλείας ή άλλα ευαίσθητα κυβερνητικά ζητήματα, σημείωσε η Κάιζερ.

Η επίθεση από την ομάδα Salt Typhoon θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια νέα εποχή δυνατοτήτων της Κίνας σε αυτόν τον τομέα, που θα δοκιμάσει τους στρατηγικούς αντιπάλους της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ανέφεραν ειδικοί της ασφάλειας. Και αναδεικνύει τις φιλοδοξίες της Κίνας για παγκόσμια επιρροή.

«Κατά πολλές απόψεις, η επίθεση από τη Salt Typhoon σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο», επεσήμανε η Τζένιφερ Έουμπανκ, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια του FBI για την ψηφιακή καινοτομία. Πριν από ένα χρόνο, οι δυτικοί ανησυχούσαν για την κλοπή εμπορικών μυστικών, προσωπικών πληροφοριών και κυβερνητικών δεδομένων από την Κίνα, σε επιθέσεις που χρησιμοποιούνταν πιο στοιχειώδεις τεχνικές, σημείωσε.

«Σήμερα βλέπουμε υπομονετικές, κρατικά υποστηριζόμενες εκστρατείες, που διεισδύουν βαθιά στις υποδομές περισσότερων από 80 χωρών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο τεχνικής πολυπλοκότητας, υπομονή και επιμονή», πρόσθεσε.

Η επίθεση βασίστηκε σε προηγούμενα «χτυπήματα» Κινέζων χάκερ, ανέφερε ο Τζέιμι ΜακΚολ, ερευνητής για την κυβερνοασφάλεια στο Royal United Services Institute, το οποίο συνδέεται με τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις. Για χρόνια, η Κίνα συγκεντρώνει μεγάλο όγκο δεδομένων, με σκοπό να εκμεταλλευτεί αυτές τις πληροφορίες μια μέρα, συμπλήρωσε. «Αν είσαι κυβερνοδύναμη, είναι λογικό να θέλεις να θέσεις σε κίνδυνο το παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνιών», κατέληξε.

Πηγή: NYT

