Ώρα Ευρωπαίων για Ουκρανικό: Συνάντηση ηγετών με Ζελένσκι στο Παρίσι, οι εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο

Ώρα Ευρωπαίων για Ουκρανικό: Συνάντηση ηγετών με Ζελένσκι στο Παρίσι, οι εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο Φωτογραφία: Michel Euler/AP
Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας, στη σημερινή συνάντηση στο Παρίσι.

Ο «Συνασπισμός των Προθύμων» συναντάται σήμερα στο Παρίσι για περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Το Κίεβο επιθυμεί εγγυήσεις που θα αποτρέψουν τυχόν μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις. Εχει προταθεί δημοσίως μία ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη, ως πιθανή ρύθμιση ασφάλειας για όταν τελειώσει η σύγκρουση. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά δεν θα στείλουν αμερικανούς στρατιώτες στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει αντιταχθεί σε οποιαδήποτε ειρηνευτική δύναμη της Δύσης, με το Κρεμλίνο να δηλώνει ότι θεωρεί «αρνητικές τέτοιες συζητήσεις». Σήμερα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ήταν ξεκάθαρος: «Δεν είναι δουλειά της Ρωσίας να αποφασίσει αν η Ουκρανία μπορεί να έχει ξένα στρατεύματα ως εγγυήσεις ασφαλείας».

Με οικοδεσπότη τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, μια ομάδα κυρίως Ευρωπαίων ηγετών - συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι - θα οριστικοποιήσουν σήμερα τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφέρουν στην Ουκρανία.

Καλωσορίζοντας τον Ζελένσκι χθες το βράδυ, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη είναι επιτέλους έτοιμη να παράσχει τις εγγυήσεις.

Οι ηγέτες αναμένεται να μιλήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, νωρίς το απόγευμα και θα ενημερώσουν τον Τύπο μόλις ολοκληρωθούν οι συζητήσεις.

AP25246632736658 bc99b

Οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνάντησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, αλλά προς το παρόν δεν έχουν φέρει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Ρούτε: Δεν είναι δουλειά της Ρωσίας να αποφασίσει αν η Ουκρανία μπορεί να έχει ξένα στρατεύματα

«Δεν είναι δουλειά της Ρωσίας να αποφασίσει αν η Ουκρανία μπορεί να έχει ξένα στρατεύματα ως εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφερε σήμερα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, όταν ρωτήθηκε σχετικά.

AP25246292245998 2d9d9

«Γιατί μας ενδιαφέρει τι πιστεύει η Ρωσία για τα στρατεύματα στην Ουκρανία; Είναι μια κυρίαρχη χώρα. Δεν είναι δική της δουλειά να αποφασίσει», τόνισε.

«Η Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Η Ουκρανία είναι ένα κυρίαρχο έθνος. Αν η Ουκρανία θέλει να έχει δυνάμεις εγγύησης ασφαλείας, για να υποστηρίξουν την ειρηνευτική συμφωνία, εξαρτάται από αυτήν. Κανείς άλλος δεν μπορεί να αποφασίσει γι' αυτό. Νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να σταματήσουμε να κάνουμε τον Πούτιν πολύ ισχυρό. Είναι ο κυβερνήτης του Τέξας, τίποτα περισσότερο. Ας μην το παίρνουμε λοιπόν πολύ σοβαρά».

Βλάβη στο αεροπλάνο του Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ θα συμμετάσχει διαδικτυακά στη συνεδρίαση, έπειτα από βλάβη στο αεροπλάνο του, σύμφωνα με τον Guardian.

Η El País αναφέρει ότι τα επίσημα κρατικά αεροπλάνα «είναι πολύ παλιά» και έχουν ιστορικό βλαβών, αλλά δεν υπάρχει πολιτική συναίνεση για την αγορά νέων αεροσκαφών.

Τραμπ: Κάτι θα συμβεί...

Από τις συζητήσεις θα απουσιάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος , ο οποίος δήλωσε πως παραμένει προσηλωμένος στην επιδίωξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα για την προοπτική να υπάρξουν συνομιλίες ενώπιος ενωπίω μεταξύ του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετέδωσε σήμερα το CBS News.

«Το παρακολουθώ, το βλέπω και μιλάω γι' αυτό με τον Πρόεδρο Πούτιν και τον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξή του χθες, Τετάρτη, στο CBS News. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Αλλά κάτι θα συμβεί. Θα το φέρουμε σε πέρας».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι σχεδιάζει να διεξαγάγει συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει σήμερα τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης χθες ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αν ο ουκρανός πρόεδρος έρθει στη Μόσχα, πρόσθεσε όμως ότι οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε το ενδεχόμενο να είναι η Μόσχα ο τόπος μιας τέτοιας συνάντησης.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι είναι δυσαρεστημένος με τη σφαγή ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα το ξεκαθαρίσουμε. Ειλικρινά, αυτή της Ρωσίας πίστευα ότι θα ήταν από τις πιο εύκολες μεταξύ εκείνων (σ.σ.: των συγκρούσεων) που σταμάτησα, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι που είναι λίγο πιο δύσκολο από μερικές άλλες», δήλωσε.

Αντιδράσεις από Ρωσία για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Η Ρωσία χαρακτήρισε «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο» τα αιτήματα που προβάλλει η κυβέρνηση της Ουκρανίας στο πλαίσιο δυνητικής διευθέτησης για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη που μαίνεται ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα επανέλαβε ότι η Μόσχα θεωρεί «απόλυτα απαράδεκτες» τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κι αναμένεται να συζητηθούν σε συνεδρίαση της «συμμαχίας των προθύμων» εντός της ημέρας.

«Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», πέταξε η κ. Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης οικονομικού ενδιαφέροντος στη Βλαντιβαστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει καν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό οποιοδήποτε σχήμα, πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως καταρτίζονται «πολύ συγκεκριμένοι σχεδιασμοί» για να την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων ευρωπαϊκών κρατών, στην Ουκρανία, ώστε να είναι εγγυημένη η τήρηση της ειρήνης, με τεχνική υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, κάτι θεμελιωδώς απαράδεκτο που υπονομεύει οποιαδήποτε ασφάλεια», αντέτεινε η κ. Ζαχάροβα.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους φάνηκε επίσης να απορρίπτει ξερά τη Δευτέρα τις δηλώσεις της κ. φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας πρόωρη κάθε συζήτηση περί ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Εξάλλου η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Ζαχάροβα απέρριψε την κατηγορία περί ρωσικής ευθύνης για συμβάν σε αεροσκάφος που μετέφερε την κ. φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία την Κυριακή – τις δηλώσεις εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ρωσικών παρεμβολών με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου στη λήψη σήματος GPS –, κάνοντας λόγο για ψευδή πληροφορία και παράνοια.

