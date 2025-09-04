Η First Steps Learning Academy στο Μπάνγκορ ζήτησε συγγνώμη και απέλυσε έναν εκπαιδευτικό.

Παππούς πήρε λάθος παιδί από παιδικό σταθμό στο Σίδνεϊ και το πήγε σπίτι του. Ερευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ η First Steps Learning Academy απέλυσε την παιδαγωγό που παρέδωσε το παιδί στον ηλικιωμένο άνδρα.

Ο παππούς πήγε το απόγευμα της Δευτέρας στον παιδικό σταθμό για να παραλάβει τον εγγονό του, ωστόσο του έδωσαν λάθος παιδί, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο ηλικιωμένος πήρε το παιδί, που κοιμόταν εκείνη τη στιγμή, και το πήγε σπίτι του. Το λάθος έγινε αντιληπτό όταν η μητέρα του αγοριού εμφανίστηκε στον παιδικό σταθμό για να το πάρει και διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκεί, σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald.

«Δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα», είπε η μητέρα όταν έμαθε ότι το ένος έτους παιδί της είχε παραληφθεί από έναν άνδρα που δεν γνώριζε.

«Δεν τον κατηγορούμε. Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί του. Tον παιδικό σταθμό κατηγορούμε», πρόσθεσε.

Η Αρχή Ρύθμισης της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι διεξάγει «εμπεριστατωμένη έρευνα» για το «βαθιά ανησυχητικό και σοβαρό περιστατικό».

Η αρχή ανέφερε ότι ένας εκπαιδευτικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τον παιδικό σταθμό ενόσω διερευνάται το περιστατικό.

Με πληροφορίες από Guardian