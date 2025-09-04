Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία: 15 νεκροί μετά τον εκτροχιασμό ιστορικού τελεφερίκ, «έτρεχε εκτός ελέγχου»

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18 τραυματίστηκαν, όταν το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σε κτίριο, οδηγώντας την πορτογαλική κυβέρνηση να κηρύξει ημέρα εθνικού πένθους.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τα στοιχεία ή την εθνικότητά τους. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένα παιδί, τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων σοβαρά, ενώ οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Πλάνα έδειξαν τα συντρίμμια του κίτρινου και λευκού βαγονιού - γνωστού ως Elevador da Glória, που ανεβοκατεβαίνει σε έναν απότομο λόφο στο κέντρο της Λισαβόνας σε παράλληλη κίνηση με το άλλο βαγόνι.

Το βαγόνι είναι απολύτως παραμορφωμένο, ενώ φαίνεται να έχει προσκρούσει σε κτίριο σε σημείο όπου ο δρόμος στρίβει. Τμήματα του οχήματος, που είναι κατασκευασμένο κυρίως από μέταλλο, είχαν συνθλιβεί.

Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ότι το όχημα κατέβαινε τον λόφο εκτός ελέγχου. «Χτύπησε το κτίριο με απίστευτη δύναμη και διαλύθηκε σαν χάρτινο κουτί…» είπε η Τερέζα ντ’Αβό στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC. Ένας μάρτυρας είπε ότι το όχημα έπεσε πάνω σε έναν πεζό.

{https://www.youtube.com/watch?v=DaaS7EJnVnA&ab_channel=ABCNews}

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έγιναν άμεσα γνωστά. Σύμφωνα με αναφορές, σημειώθηκε στην αρχή της απογευματινής αιχμής, γύρω στις 6 μ.μ. Οι αρχές ανέφεραν ότι όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια σε λίγο περισσότερο από δύο ώρες.

Το συνδικάτο SITRA έγραψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι ένα από τα μέλη του σκοτώθηκε στο δυστύχημα.

«Είναι μια τραγική μέρα για την πόλη μας… Η Λισαβόνα πενθεί, πρόκειται για ένα τραγικό, τραγικό περιστατικό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πορτογαλικής πρωτεύουσας, Κάρλος Μοέδας.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κήρυξε την Πέμπτη ημέρα εθνικού πένθους. Ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο ανέφερε ότι η τραγωδία «σκόρπισε θλίψη στις οικογένειες και οδύνη σε ολόκληρη τη χώρα».

Οι αστυνομικοί ερευνούσαν τον χώρο, ενώ η εισαγγελία γνωστοποίησε ότι θα ανοίξει επίσημη έρευνα, όπως συνηθίζεται σε ατυχήματα μέσων μαζικής μεταφοράς.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα και την ελπίδα του ότι οι αρχές θα εντοπίσουν σύντομα τα αίτια.

{https://www.youtube.com/watch?v=1hJ9jLSjc_Q&ab_channel=TheSun}

Η γραμμή, που εγκαινιάστηκε το 1885 και είναι χαρακτηρισμένη ως εθνικό μνημείο, συνδέει το κεντρικό σημείο της Λισαβόνας κοντά στην Πλατεία Ρεσταουραντόρες με τη συνοικία Μπάιρου Άλτου, γνωστή για τη ζωντανή νυχτερινή της ζωή.

Πρόκειται για μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία συγκοινωνιών Carris και χρησιμοποιείται τόσο από τουρίστες όσο και από κατοίκους.

Η Carris ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης είχαν τηρηθεί», περιλαμβανομένων μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και καθημερινών επιθεωρήσεων.

Ο δήμος της Λισαβόνας ανέστειλε τη λειτουργία και άλλων οχημάτων τροχιοδρομικού τύπου στην πόλη και διέταξε άμεσες επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Σημειώνεται πως η γραμμή Γκλόρια μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, σύμφωνα με τον δήμο.

Τα δύο βαγόνια της, με χωρητικότητα περίπου 40 ατόμων το καθένα, είναι δεμένα σε αντίθετα άκρα ενός συρματόσχοινου, με την κίνηση να παρέχεται από ηλεκτρικούς κινητήρες στα ίδια τα βαγόνια.

Το βαγόνι που βρισκόταν στο κάτω μέρος της γραμμής φαινόταν άθικτο, αλλά βίντεο περαστικών που μεταδόθηκε από το CNN Portugal το έδειχνε να τινάζεται βίαια όταν εκτροχιάστηκε το άλλο, με αρκετούς επιβάτες να πηδούν από τα παράθυρά του και κόσμο να φωνάζει.

Η Πορτογαλία, και ιδιαίτερα η Λισαβόνα, έχει γνωρίσει τουριστική άνθηση την τελευταία δεκαετία, με χιλιάδες επισκέπτες να κατακλύζουν το κέντρο της πόλης τους καλοκαιρινούς μήνες.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και είναι έτοιμος «να παρέχει προξενική συνδρομή εάν υπάρχουν Βρετανοί υπήκοοι που επλήγησαν». Η Βρετανία αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή τουρισμού για την Πορτογαλία, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.