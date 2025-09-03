Games
Λισαβόνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ (Εικόνες και βίντεο)

Λισαβόνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ (Εικόνες και βίντεο) Φωτογραφία: AP Photo/Armando Franca
Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν εκτροχιάστηκε το τελεφερίκ της Λισαβόνας.

Σε τουλάχιστον 15 νεκρούς αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα.

Περίπου άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Οι πορτογαλικές αρχές δεν αποκάλυψαν τις ταυτότητες των θυμάτων, αλλά ανέφεραν ότι υπάρχουν αλλοδαποί ανάμεσα στους νεκρούς. Το τελεφερίκ Γκλόρια είναι δημοφιλές στους τουρίστες που επισκέπτονται τη Λισαβόνα.

«Είναι μια τραγική ημέρα για την πόλη μας. Η Λισαβόνα θρηνεί, είναι ένα τραγικό γεγονός», δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Κάρλος Μοέντας.

Λισαβόνα: Συγκλονιστικές εικόνες από το δυστύχημα

Συγκλονίζουν οι πρώτες εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος στη Λισαβόνα. Το βαγόνι του τελεφερίκ που συνετρίβη μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, από την οποία διασώστες απεγκλώβιζαν ανθρώπους.

lisavona20_35419.jpg

lisavona21_c70bd.jpg

lisavona22_7cb21.jpg

lisavona23_f7c1e.jpg

lisavona24_2d5bf.jpg

Φωτογραφίες: AP

