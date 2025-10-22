Εν αναμονή της τελικής έκθεσης, οι ερευνητές συνέστησαν να παραμείνουν ακινητοποιημένα τα τρία τελεφερίκ της Λισαβόνας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και μηχανισμούς ασφαλείας προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Παραιτήθηκε την Τετάρτη, δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση επιβαρυντικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια του εκτροχιασμού του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια, το διοικητικό συμβούλιο της πορτογαλικής εταιρείας αστικών συγκοινωνιών Carris, η οποία διαχειρίζεται λεωφορεία, τραμ και τελεφερίκ στη Λισαβόνα.

Το δυστύχημα έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου και στοίχισε τη ζωή σε 16 άτομα. Ο πρόεδρος της κρατικής εταιρείας Carris Πέδρο Μπόγκας και σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο παραιτήθηκαν, ανακοίνωσε ο δήμος της Λισαβόνας. Ο δήμαρχος Κάρλος Μοέδας επανεξελέγη στις 12 Οκτωβρίου, δεσμευόμενος να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατόν «την αξιοπιστία μιας εταιρείας θεμελιώδους σημασίας»για τη Λισαβόνα.

Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ, σύμφωνα με τον πορτογαλικό οργανισμό διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων (GPIAAF), προκλήθηκε όταν κόπηκε καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ. Στην προκαταρκτική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, υπογραμμίζεται πως το καλώδιο δεν πληρούσε τις προδιαγραφές που είχε ορίσει η Carris, η οποία είχε αναθέσει τις εργασίες συντήρησης σε υπεργολάβο.

Παρά το γεγονός ότι στα αρχεία φαίνονται καταγεγραμμένες οι εργασίες συντήρησης που έγιναν, οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι εργασίες δεν αντιστοιχούν σε αυτές που πραγματικά εκτελέστηκαν. Εν αναμονή της τελικής έκθεσης, συνέστησαν να παραμείνουν ακινητοποιημένα τα τρία τελεφερίκ της Λισαβόνας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και μηχανισμούς ασφαλείας προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Σεπτεμβρίου, ένα βαγόνι του τελεφερίκ Γκλόρια εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε με ορμή σε κτίριο, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περίπου 20 άλλοι να τραυματιστούν. Οι νεκροί ήταν πέντε Πορτογάλοι, τρεις Βρετανοί, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, ένας Γάλλος, ένας Ελβετός, ένας Αμερικανός και ένας Ουκρανός.

