Τραγωδία στη Λισαβόνα: Ταυτοποιήθηκαν νεκροί και τραυματίες - Τουρίστες οι περισσότεροι

Οι αρχές στη Λισαβόνα συνεχίζουν τις έρευνες για την τραγωδία που σημειώθηκε με τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ.

Η αστυνομία στην Πορτογαλία τακτοποίησε τους 16 νεκρούς και του 23 τραυματίες της τραγωδίας που σημειώθηκε την Τετάρτη το βράδυ στη Λισαβόνα, όταν το διάσημο τελεφερίκ Γκόρια εκτροχιάστηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία ανάμεσα στους νεκρούς είναι μεταξύ άλλων δύο Καναδοί, ένας Γερμανός, ένας Αμερικανός και ένας Ουκρανός ενώ κατά τις ανακοινώσεις οι Αρχές τόνισαν ότι η αναγνώρισή τους έχει γίνει «κατά τον μεγαλύτερο βαθμό πιθανότητας».

Τρία θύματα παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Δικαστικής Αστυνομίας της Πορτογαλίας, Λουίς Νέβες. Νωρίτερα ανακοινώθηκε πως αναγνωρίστηκαν πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες και ένας Ελβετός υπήκοος.

Ο Άλβαρο Σάντος Αλμέιδα, επικεφαλής της υγειονομικής υπηρεσίας της Πορτογαλίας, ανακοίνωσε ότι από το δυστύχημα 23 άτομα τραυματίστηκαν. Έξι από αυτούς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και τρεις έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα.

Ανάμεσα στους τραυματίες, είναι τρεις Πορτογάλοι, ένας Γερμανός, ένας Νοτιοκορεάτης, ένας Ελβετός, ένας από το Πράσινο Ακρωτήρι και ένας Μαροκινός.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν επίσης, όπως είπε Ισπανοί, Ισραηλινοί, Βραζιλιάνοι, Ιταλοί και Γάλλοι υπήκοοι.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μαυροβούνιο δήλωσε ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - αλλά λίγες ώρες πριν, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λισαβόνας είχε ανακοινώσει 17 νεκρούς.

Σε δήλωσή της η διευθύντρια της υπηρεσίας, Μαργκαρίντα Κάστρο Μάρτινς ανέφερε πως «Με βάση τις διαθέσιμες πηγές, αναφέρθηκε ότι δύο θύματα πέθαναν στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτή η πληροφορία είναι λανθασμένη, καθώς ανακαλύφθηκε διπλότυπα αρχεία. Επομένως, διορθώνεται και διευκρινίζεται ότι ένα άτομο πέθανε απόψε στο Νοσοκομείο Σάο Χοσέ, με αποτέλεσμα 16 θανάτους, όχι 17 όπως αναφέρθηκε σήμερα το πρωί. Λυπούμαστε για αυτό το λάθος».

Με πληροφορίες του BBC