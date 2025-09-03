Αποκαλυπτήρια και τολμηρά μηνύματα: Πέντε συμπεράσματα του Guardian για τη μεγάλη παρέλαση της Κίνας

Μια εξαιρετικά χορογραφημένη επίδειξη και μια εντυπωσιακή λίστα επισκεπτών που σχεδιάστηκαν με σκοπό να στείλουν το μήνυμα της συντριπτικής ισχύος της Κίνας στην Αμερική του Τραμπ.

Ο Σι Τζινπίνγκ προήδρευσε στην μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της Κίνας, οργανωμένη για να σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ολοκληρώνοντας με τον πλέον θεαματικό τρόπο μια μεγάλη εβδομάδα διπλωματίας για τον ηγέτη της Κίνας.

Δεκάδες ηγέτες παγκοσμίως - κυρίως από μη δυτικές χώρες - παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, αλλά η εντυπωσιακή είσοδος του Σι Τζινπίνγκ συνοδευόμενου από τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ-ουν είναι εκείνη που τράβηξε την περισσότερη προσοχή.

Η εικόνα των τριών «σκληρών» ηγετών να χαιρετιούνται και ενα συνομιλούν ενώ περπατούν το κόκκινο χαλί στέλνει ένα μήνυμα πρόκλησης στη Δύση, τονίζουν οι αναλυτές.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζασχιάν, ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο κι ο αρχηγός της στρατιωτικής χούντας της Μιανμάρ Μιν Αουνγκ Χλάινγκ.

Ποιοι έλειπαν

Ηγέτες από τις ΗΠΑ, τη Δυτική Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Ινδία και τη Νότια Κορέα δεν παρευρέθηκαν. Ο μοναδικός ηγέτης της ΕΕ που βρέθηκε στην Κίνα ήταν ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

Μεταξύ των Κινέζων αξιωματούχων δεν καταγράφηκαν σημαντικές απουσίες. Η μη παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ) είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι αναλυτές της Κίνας καταλαβαίνουν ποιοι μπορεί να έχουν χάσει την εύνοια του Σι.

Ο πρώην ηγέτης της Κίνας Χου Τζιντάο και ο πρώην πρωθυπουργός Ζου Ρόνγκτζι δεν εμφανίστηκαν. Και οι δύο είναι ηλικιωμένοι, και ο Χου έχει εμφανιστεί μόνο μια φορά από τότε που απομακρύνθηκε χωρίς τελετουργίες από το 20ό συνέδριο του κόμματος το 2022.

Μηνύματα που στάλθηκαν και λήφθηκαν

Η προσεκτικά χορογραφημένη επίδειξη δύναμης και η εντυπωσιακή λίστα επισκεπτών σχεδιάστηκαν για να στείλουν μήνυμα στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους σχετικά με τη δύναμη της Κίνας σήμερα - σχολιάζει η Helen Davidson στον Guardian.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Σι είπε ότι ο κόσμος καλείται να επιλέξει «μεταξύ ειρήνης και πολέμου», προειδοποιώντας ότι η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα που «δεν εκφοβίζεται από κανένα νταή», πιθανώς αναφερόμενος αλληγορικά στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Το παρελθόν δείχνει πως οι Κινέζοι πάντα ενώνονται «για να αντισταθούν στον εχθρό» όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι εικόνες του Σι, του Πούτιν και του Κιμ έδειξαν ότι «η Κίνα δεν διστάζει να σταθεί δίπλα στους φίλους της και να γίνει συνοδοιπόρος τους, ακόμη και - ή ίσως ειδικά - όταν είναι παρίες στο διεθνές κοινό», δήλωσε ο Wen-ti Sung, συνεργάτης στο Global China Hub του Atlantic Council.

Η παρέλαση προκάλεσε σχεδόν άμεση αντίδραση από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ: «Παρακαλώ στείλτε τους θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ-ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Τα αποκαλυπτήρια και οι αναφορές στην Ταϊβάν

Στην 70λεπτη παρέλαση το Πεκίνο παρουσίασε τεράστια ποσότητα στρατιωτικού εξοπλισμού. Από τανκς και drones μέχρι πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς - ικανούς για πυρηνική επίθεση - και stealth μαχητικά, η παρέλαση αποκάλυψε την πρόοδο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) σε όπλα και μέσα αποτροπής.

Η επίδειξη είχε σκοπό «να φρενάρει κάθε σκέψη των ΗΠΑ, της Ευρώπης και κάθε γείτονα της Κίνας να αμφισβητήσει τα εθνικά συμφέροντα της Κίνας», δήλωσε ο Drew Thompson, ανώτερος συνεργάτης στο S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS).

Εντυπώση προκάλεσε η αποκάλυψη του J15-DT – του νέου κινεζικού αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου που βασίζεται σε αεροπλανοφόρο: Ο Raymond Kuo, διευθυντής στη Rand Corporation, το περιέγραψε ως ένα ιπτάμενο σύστημα υποστήριξης που λειτουργεί ως δόλωμα για μαχητικά αεροσκάφη, παρακολουθώντας κινούμενους στόχους και σχεδιάζοντας αντεπιθέσεις μακριά από αυτά.

Ο Kuo αναφέρθηκε ακόμη σε έναν νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύεται από υποβρύχιο, που αποκαλύπτει την πρόοδο στις προσπάθειες της Κίνας να χτίσει μια «τριάδα» πυρηνικών συστημάτων που αλληλοσυμπληρώνονται και καλύπτουν τις αδυναμίες τους από ξηρά, αέρα και θάλασσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=CfGaxQR4BZE&ab_channel=CNA}

Ένα βασικό συμπέρασμα για τον Ying-Yu Lin, επίκουρο καθηγητή στο Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Tamkang στην Ταϊβάν, είναι η αυξανόμενη έμφαση στα συστήματα αντι-drone και στα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης.

«Πιστεύω ότι αυτές οι αλλαγές προέρχονται από τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου είδαμε ευρεία χρήση drones.»

Η Jennifer Parker, επικουρική συνεργάτης στις ναυτικές σπουδές στο UNSW Canberra, είπε ότι ήταν σημαντικό να «ξεχωρίσουμε» την πραγματική ικανότητα από αυτό που ονόμασε προπαγάνδα της Κίνας: «Συνδέεται με παρελάσεις, ασκήσεις ή επιδείξεις και πάντα κρύβει ένα τεράστιο επίπεδο παραπλάνησης. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε τις ικανότητες της Κίνας - είναι ένας πολύ ικανός στρατός και προκαλεί εύλογα σόβαρη ανησυχία.»

Αξίζει να σημειωθεί πως η ομιλία του Σι περιλάμβανε αρκετές αναφορές στην «αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» - μια φράση-«κλειδί» που υπονοεί την προσάρτηση της Ταϊβάν.

Ο Σι και το ΚΚΚ ισχυρίζονται ότι η Ταϊβάν είναι επαρχία της Κίνας, επί του παρόντος διοικούμενη από παράνομους αυτονομιστές, με τον Κινέζο ηγέτη να καλεί επανειλημμένα σε «επανένωση». Η κυβέρνηση και ο λαός της Ταϊβάν αντιτίθενται σε αυτό. Ο Πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε αρκέστηκε να σχολιάσει πως «ο λαός της Ταϊβάν αγαπά την ειρήνη και δεν την τιμά με τη κάννη του όπλου.»