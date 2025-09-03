Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Αποκαλυπτήρια και τολμηρά μηνύματα: Πέντε συμπεράσματα του Guardian για τη μεγάλη παρέλαση της Κίνας

Αποκαλυπτήρια και τολμηρά μηνύματα: Πέντε συμπεράσματα του Guardian για τη μεγάλη παρέλαση της Κίνας
Μια εξαιρετικά χορογραφημένη επίδειξη και μια εντυπωσιακή λίστα επισκεπτών που σχεδιάστηκαν με σκοπό να στείλουν το μήνυμα της συντριπτικής ισχύος της Κίνας στην Αμερική του Τραμπ.

Ο Σι Τζινπίνγκ προήδρευσε στην μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της Κίνας, οργανωμένη για να σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ολοκληρώνοντας με τον πλέον θεαματικό τρόπο μια μεγάλη εβδομάδα διπλωματίας για τον ηγέτη της Κίνας.

Δεκάδες ηγέτες παγκοσμίως - κυρίως από μη δυτικές χώρες - παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, αλλά η εντυπωσιακή είσοδος του Σι Τζινπίνγκ συνοδευόμενου από τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ-ουν είναι εκείνη που τράβηξε την περισσότερη προσοχή.

Η εικόνα των τριών «σκληρών» ηγετών να χαιρετιούνται και ενα συνομιλούν ενώ περπατούν το κόκκινο χαλί στέλνει ένα μήνυμα πρόκλησης στη Δύση, τονίζουν οι αναλυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίδειξη οπλισμού στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας - Τα νέα όπλα που ανησυχούν τη Δύση

Επίδειξη οπλισμού στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας - Τα νέα όπλα που ανησυχούν τη Δύση

Διεθνή
Ηχηρό μήνυμα Σι, Πούτιν, Κιμ: Μαζί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - «Συνωμοσία» βλέπει ο Τραμπ (Βίντεο)

Ηχηρό μήνυμα Σι, Πούτιν, Κιμ: Μαζί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - «Συνωμοσία» βλέπει ο Τραμπ (Βίντεο)

Διεθνή
Ρωσία και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για νέο αγωγό φυσικού αερίου

Ρωσία και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για νέο αγωγό φυσικού αερίου

Διεθνή

AP25246248628059_8c465.jpg

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζασχιάν, ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο κι ο αρχηγός της στρατιωτικής χούντας της Μιανμάρ Μιν Αουνγκ Χλάινγκ.

Ποιοι έλειπαν

Ηγέτες από τις ΗΠΑ, τη Δυτική Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Ινδία και τη Νότια Κορέα δεν παρευρέθηκαν. Ο μοναδικός ηγέτης της ΕΕ που βρέθηκε στην Κίνα ήταν ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

Μεταξύ των Κινέζων αξιωματούχων δεν καταγράφηκαν σημαντικές απουσίες. Η μη παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ) είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι αναλυτές της Κίνας καταλαβαίνουν ποιοι μπορεί να έχουν χάσει την εύνοια του Σι.

Ο πρώην ηγέτης της Κίνας Χου Τζιντάο και ο πρώην πρωθυπουργός Ζου Ρόνγκτζι δεν εμφανίστηκαν. Και οι δύο είναι ηλικιωμένοι, και ο Χου έχει εμφανιστεί μόνο μια φορά από τότε που απομακρύνθηκε χωρίς τελετουργίες από το 20ό συνέδριο του κόμματος το 2022.

AP25246074352222_8c6e2.jpg

Μηνύματα που στάλθηκαν και λήφθηκαν

Η προσεκτικά χορογραφημένη επίδειξη δύναμης και η εντυπωσιακή λίστα επισκεπτών σχεδιάστηκαν για να στείλουν μήνυμα στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους σχετικά με τη δύναμη της Κίνας σήμερα - σχολιάζει η Helen Davidson στον Guardian.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Σι είπε ότι ο κόσμος καλείται να επιλέξει «μεταξύ ειρήνης και πολέμου», προειδοποιώντας ότι η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα που «δεν εκφοβίζεται από κανένα νταή», πιθανώς αναφερόμενος αλληγορικά στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Το παρελθόν δείχνει πως οι Κινέζοι πάντα ενώνονται «για να αντισταθούν στον εχθρό» όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι εικόνες του Σι, του Πούτιν και του Κιμ έδειξαν ότι «η Κίνα δεν διστάζει να σταθεί δίπλα στους φίλους της και να γίνει συνοδοιπόρος τους, ακόμη και - ή ίσως ειδικά - όταν είναι παρίες στο διεθνές κοινό», δήλωσε ο Wen-ti Sung, συνεργάτης στο Global China Hub του Atlantic Council.

Η παρέλαση προκάλεσε σχεδόν άμεση αντίδραση από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ: «Παρακαλώ στείλτε τους θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ-ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social.

AP25246121443841_38244.jpg

Τα αποκαλυπτήρια και οι αναφορές στην Ταϊβάν

Στην 70λεπτη παρέλαση το Πεκίνο παρουσίασε τεράστια ποσότητα στρατιωτικού εξοπλισμού. Από τανκς και drones μέχρι πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς - ικανούς για πυρηνική επίθεση - και stealth μαχητικά, η παρέλαση αποκάλυψε την πρόοδο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) σε όπλα και μέσα αποτροπής.

Η επίδειξη είχε σκοπό «να φρενάρει κάθε σκέψη των ΗΠΑ, της Ευρώπης και κάθε γείτονα της Κίνας να αμφισβητήσει τα εθνικά συμφέροντα της Κίνας», δήλωσε ο Drew Thompson, ανώτερος συνεργάτης στο S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS).

Εντυπώση προκάλεσε η αποκάλυψη του J15-DT – του νέου κινεζικού αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου που βασίζεται σε αεροπλανοφόρο: Ο Raymond Kuo, διευθυντής στη Rand Corporation, το περιέγραψε ως ένα ιπτάμενο σύστημα υποστήριξης που λειτουργεί ως δόλωμα για μαχητικά αεροσκάφη, παρακολουθώντας κινούμενους στόχους και σχεδιάζοντας αντεπιθέσεις μακριά από αυτά.

Ο Kuo αναφέρθηκε ακόμη σε έναν νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύεται από υποβρύχιο, που αποκαλύπτει την πρόοδο στις προσπάθειες της Κίνας να χτίσει μια «τριάδα» πυρηνικών συστημάτων που αλληλοσυμπληρώνονται και καλύπτουν τις αδυναμίες τους από ξηρά, αέρα και θάλασσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=CfGaxQR4BZE&ab_channel=CNA}

Ένα βασικό συμπέρασμα για τον Ying-Yu Lin, επίκουρο καθηγητή στο Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Tamkang στην Ταϊβάν, είναι η αυξανόμενη έμφαση στα συστήματα αντι-drone και στα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης.

«Πιστεύω ότι αυτές οι αλλαγές προέρχονται από τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου είδαμε ευρεία χρήση drones.»

Η Jennifer Parker, επικουρική συνεργάτης στις ναυτικές σπουδές στο UNSW Canberra, είπε ότι ήταν σημαντικό να «ξεχωρίσουμε» την πραγματική ικανότητα από αυτό που ονόμασε προπαγάνδα της Κίνας: «Συνδέεται με παρελάσεις, ασκήσεις ή επιδείξεις και πάντα κρύβει ένα τεράστιο επίπεδο παραπλάνησης. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε τις ικανότητες της Κίνας - είναι ένας πολύ ικανός στρατός και προκαλεί εύλογα σόβαρη ανησυχία.»

Αξίζει να σημειωθεί πως η ομιλία του Σι περιλάμβανε αρκετές αναφορές στην «αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» - μια φράση-«κλειδί» που υπονοεί την προσάρτηση της Ταϊβάν.

Ο Σι και το ΚΚΚ ισχυρίζονται ότι η Ταϊβάν είναι επαρχία της Κίνας, επί του παρόντος διοικούμενη από παράνομους αυτονομιστές, με τον Κινέζο ηγέτη να καλεί επανειλημμένα σε «επανένωση». Η κυβέρνηση και ο λαός της Ταϊβάν αντιτίθενται σε αυτό. Ο Πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε αρκέστηκε να σχολιάσει πως «ο λαός της Ταϊβάν αγαπά την ειρήνη και δεν την τιμά με τη κάννη του όπλου.»

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Επίδειξη οπλισμού στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας - Τα νέα όπλα που ανησυχούν τη Δύση

Επίδειξη οπλισμού στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας - Τα νέα όπλα που ανησυχούν τη Δύση

Διεθνή
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Σαρκοφάγο βακτήριο επιστρέφει λόγω υψηλής θερμοκρασίας

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Σαρκοφάγο βακτήριο επιστρέφει λόγω υψηλής θερμοκρασίας

Υγεία
Ηχηρό μήνυμα Σι, Πούτιν, Κιμ: Μαζί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - «Συνωμοσία» βλέπει ο Τραμπ (Βίντεο)

Ηχηρό μήνυμα Σι, Πούτιν, Κιμ: Μαζί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - «Συνωμοσία» βλέπει ο Τραμπ (Βίντεο)

Διεθνή
Κρίση στην Καραϊβική: Αμερικανικό πλήγμα και 11 νεκροί «ναρκωτρομοκράτες» - «Θα αντισταθούμε» απαντά ο Μαδούρο

Κρίση στην Καραϊβική: Αμερικανικό πλήγμα και 11 νεκροί «ναρκωτρομοκράτες» - «Θα αντισταθούμε» απαντά ο Μαδούρο

Διεθνή

NETWORK

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

healthstat.gr
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

ienergeia.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Οι 7 υπερτροφές που επιταχύνουν την απώλεια βάρους

Οι 7 υπερτροφές που επιταχύνουν την απώλεια βάρους

healthstat.gr
Δεκάδες επιστήμονες καταγγέλλουν πρόσφατη έκθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για το κλίμα

Δεκάδες επιστήμονες καταγγέλλουν πρόσφατη έκθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για το κλίμα

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

healthstat.gr
Πώς οι ορμόνες ρυθμίζουν το σωματικό βάρος και την όρεξη

Πώς οι ορμόνες ρυθμίζουν το σωματικό βάρος και την όρεξη

healthstat.gr
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

ienergeia.gr