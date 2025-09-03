Games
Ηχηρό μήνυμα Σι, Πούτιν, Κιμ: Μαζί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - «Συνωμοσία» βλέπει ο Τραμπ (Βίντεο)

Ηχηρό μήνυμα Σι, Πούτιν, Κιμ: Μαζί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - «Συνωμοσία» βλέπει ο Τραμπ (Βίντεο) Φωτογραφία: Mahesh Kumar/ΑP
Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, η Κίνα δείχνει πως έχει τη «δυνατότητα» και την «πολιτική επιρροή» να οργανώσει εκδήλωση με παρόντες «τον Πούτιν και τον Κιμ», σχολίασε ο Λαμ Πενγκ Ερ, ερευνητής στο εθνικό πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

Εικόνα για τα βιβλία της Ιστορίας: ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν κι ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, τιμώμενοι καλεσμένοι του, παρακολούθησαν μαζί σήμερα στο Πεκίνο, όπως και άλλοι περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο κ. Σι έσφιξε το χέρι κατά σειρά του κ. Πούτιν, του κ. Κιμ, κατόπιν άλλων υψηλών προσκεκλημένων του. Κατόπιν, ανταλλάσσοντας αβρότητες, οι ηγέτες βάδισαν μαζί πάνω σε κόκκινο χαλί, με τον κ. Πούτιν εκ δεξιών και τον κ. Κιμ εξ αριστερών του κ. Σι, που προπορεύτηκε, ως την Τιενανμέν για την παρέλαση, καθώς το στιγμιότυπο αναμεταδιδόταν απευθείας από την κινεζική κρατική τηλεόραση.

Χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στο κοινό έψαλλαν πατριωτικά τραγούδια πριν από την παρέλαση, εντυπωσιακή επίδειξη στρατιωτικού υλικού, διάρκειας 70 λεπτών - με ελικόπτερα, προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά, πυραυλικά συστήματα ικανά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, άρματα μάχης και χιλιάδες στρατιωτικούς να πετούν ή να παρελαύνουν προτού η επίδειξη ολοκληρωθεί με την υπέρπτηση κυριολεκτικά δεκάδων χιλιάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων - 80.000, κατά το δίκτυο CCTV - στην αχανή πλατεία.

Προειδοποίηση Σι για τον κίνδυνο επανάληψης «ιστορικών τραγωδιών»

Προηγουμένως ο κ. Σι, πάνω σε καμπριολέ αυτοκίνητο, επιθεώρησε τους στρατιώτες του.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε ο κινέζος πρόεδρος σε ομιλία του στη διάρκεια της τελετής.

Εν μέσω περιόδου μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων, προειδοποίησε: «Η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης». Προειδοποίησε για τον κίνδυνο επανάληψης «ιστορικών τραγωδιών», όπως αυτή η οποία στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια συμπατριώτες του που πολεμούσαν τα ιαπωνικά αυτοκρατορικά στρατεύματα πριν από 80 και πλέον χρόνια.

Δεν έκανε καμιά ρητή αναφορά στις ΗΠΑ, ή στα ζητήματα για τα οποία βρίσκονται σε διενέξεις οι δυο μεγάλες δυνάμεις, για παράδειγμα την τύχη της Ταϊβάν ή για τους τελωνειακούς δασμούς.

Κανένας δυτικός ηγέτης πρώτης γραμμής δεν παρέστη στην εκδήλωση, ωστόσο στο Πεκίνο ταξίδεψε ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, που χαρακτηρίζεται σύμμαχος του κ. Πούτιν στην ΕΕ.

Η παρουσία Κιμ και το μήνυμα της Κίνας στις ΗΠΑ

Η παρουσία του κ. Κιμ στην εκδήλωση με τους ηγέτες των δυο ισχυρών γειτόνων του ήταν πρώτη. Ουδέποτε, αφότου ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2011, ο βορειοκορεάτης ηγέτης, ο οποίος σπανίως βγαίνει από την ερμητικά κλειστή χώρα του που υφίσταται βαριές δυτικές κυρώσεις, δεν είχε εμφανιστεί σε τέτοια παρέλαση πλάι σε ξένους ηγέτες.

Η ημέρα σήμανε την κορύφωση σειράς εκδηλώσεων. Η Κίνα οργάνωσε επίσης σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών ευρασιατικών χωρών, κατά την οποία επισημάνθηκε ιδιαίτερα από παρατηρητές η προσέγγιση του κ. Σι και του ινδουιστή εθνικιστή πρωθυπουργού της Ινδίας, του Ναρέντρα Μόντι.

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, η Κίνα δείχνει πως έχει τη «δυνατότητα» και την «πολιτική επιρροή» να οργανώσει εκδήλωση με παρόντες «τον Πούτιν και τον Κιμ», συνόψισε ο Λαμ Πενγκ Ερ, ερευνητής στο εθνικό πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Ο Σι Τζινπίνγκ επιδεικνύει στον υπόλοιπο κόσμο πως ο Κιμ Γιονγκ πάει να τον συναντήσει ενώ έχει επιφυλάξεις να συναντηθεί ξανά με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ και με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ», σημείωσε ακόμη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθεί ξανά με τον βορειοκορεάτη ηγέτη. Υποδέχθηκε τον κ. Πούτιν στην Αλάσκα την 15η Αυγούστου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Στην Κίνα, ο ρώσος πρόεδρος επέρριψε για άλλη μια φορά την ευθύνη για τον πόλεμο αυτόν στη Δύση, ενώ επέδειξε την καλή σχέση του με τον κ. Σι, με τον οποίο υπέγραψαν κάπου είκοσι συμφωνίες, ιδίως για το φυσικό αέριο.

«Δεν ανησυχεί» ο Τραμπ

Ο κ. Τραμπ κατηγόρησε χθες βράδυ (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) τον κ. Σι πως «συνωμοτεί εναντίον των ΗΠΑ» με τους κ.κ. Πούτιν και Κιμ.

Μερικές ώρες νωρίτερα διαβεβαίωνε πως «δεν ανησυχεί καθόλου» για τη σινορωσική συμμαχία. «Έχουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο, μακράν, και δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ τις δικές τους εναντίον μας. Πιστέψτε με, θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν ποτέ», πέταξε.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την άκαρπη συνάντησή του ο κ. Τραμπ επανέλαβε πως είναι «πολύ απογοητευμένος» με τον κ. Πούτιν, χωρίς να ανακοινώσει πάντως νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Οι τρεις συναντήσεις του κ. Τραμπ και του κ. Κιμ το 2018 και το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, για να εξουδετερωθεί αυτή που η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της θεωρούν «απειλή» της Βόρειας Κορέας, χώρας που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, επίσης δεν είχαν συνέχεια.

Ο κ. Κιμ είχε να βγει από τη χώρα του από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν επισκέφθηκε τη Ρωσία.

Με το ταξίδι του στο Πεκίνο «δείχνει στους Βορειοκορεάτες και στον κόσμο ότι οι συμμαχικές δυνάμεις, η Ρωσία και η Κίνα, τον μεταχειρίζονται με σεβασμό», σχολίασε ο Λαμ Πενγκ Ερ.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ

