Επίδειξη οπλισμού στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας - Τα νέα όπλα που ανησυχούν τη Δύση

Η σημερινή παρέλαση στην Κίνα, για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν μια επίδειξη στρατιωτικού υλικού που είχε ως στόχο να στείλει ηχηρό μήνυμα: το όραμα τού Σι Τζινπίνγκ για μια νέα παγκόσμια τάξη, με την Κίνα στην κορυφή, θα υποστηριχθεί από όπλα υψηλής τεχνολογίας που, σε πολλές περιπτώσεις, φαίνεται να είναι... χιλιόμετρα μπροστά από εκείνα των αντιπάλων τού Πεκίνου.

Από τις υποβρύχιες τορπίλες έως τα υπερσύγχρονα όπλα λέιζερ που καταρρίπτουν drones, είναι βέβαιο ότι αυτή η στρατιωτική παρέλαση θα αναλυθεί και θα αξιολογηθεί από εμπειρογνώμονες του αμερικανικού Πενταγώνου και αξιωματούχους της άμυνας σε όλο τον κόσμο.

Ο τεράστιος όγκος στρατιωτικού υλικού που... παρέλασε δείχνει επίσης ότι η Κίνα έχει τη βιομηχανική ισχύ για να υποστηρίξει και γιατί όχι να επιβάλει το όραμα του Σι.

Χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στο κοινό έψαλλαν πατριωτικά τραγούδια πριν από την παρέλαση, διάρκειας 70 λεπτών — με ελικόπτερα, προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά, πυραυλικά συστήματα ικανά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, άρματα μάχης και χιλιάδες στρατιωτικούς να πετούν ή να παρελαύνουν προτού η επίδειξη ολοκληρωθεί με την υπέρπτηση κυριολεκτικά δεκάδων χιλιάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων - 80.000, κατά το δίκτυο CCTV - στην αχανή πλατεία.

Η προσοχή του κόσμου, ωστόσο, επικεντρώνεται στα νέα πυρηνικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς - όπως ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος DF-61 - και στα κινητά όπλα αεράμυνας με λέιζερ που τοποθετούνται σε φορτηγά και πλοία.

Σύμφωνα με το BBC, o Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) έχει ξεκινήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, χάρη στο οποίο έχει καλύψει τη διαφορά και, σε ορισμένους τομείς, έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι που ταξιδεύουν με ταχύτητα πέντε φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου είναι ένας τομέας στον οποίο η Κίνα πρωτοστατεί παγκοσμίως.

Ο Δρ Sidharth Kaushal, κορυφαίος εμπειρογνώμονας σε θέματα πυραύλων στο ινστιτούτο RUSI του Λονδίνου, εστιάζει την προσοχή τους στους υπερηχητικούς πυραύλους YJ-17 και YJ-19.

Η Κίνα επενδύει επίσης σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα όπλα. Ένα παράδειγμα είναι το AJX002, ένα γιγαντιαίο υποβρύχιο drone μήκους 18 μέτρων με πυρηνική ικανότητα.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας, που αριθμεί εκατοντάδες πυραύλους, εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε σχέση με αυτό της Ρωσίας και των ΗΠΑ, που διαθέτουν χιλιάδες πυραύλους, αλλά αυξάνεται ραγδαία σε μέγεθος και αναζητά καινοτόμους τρόπους για την παράδοση των πυρηνικών κεφαλών του.

Τα όπλα που ανησυχούν τη Δύση

Ένας ακόμη πύραυλος που εμφανίστηκε στην παρέλαση ήταν ο «Guam Killer» Dongfeng (DF)-26D.

Πρόκειται για έναν πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς ο οποίος, θεωρητικά, θα μπορούσε να καταστρέψει μια αεροπορική ομάδα κρούσης - ή αμερικανικές βάσεις - στον Ειρηνικό.

Η ονομασία «Guam Killer» προέρχεται από το αμερικανικό έδαφος Γκουάμ, το οποίο φιλοξενεί σημαντικές στρατιωτικές βάσεις και θα χρησιμεύσει ως βάση εκτόξευσης στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Ειρηνικό σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα.

Ο DF-26D λέγεται ότι είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να αποφεύγει τα αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα Thaad και Patriot.

Σύγκριση στρατιωτικών δαπανών ΗΠΑ - Κίνας

Ο κόσμος εξοπλίζεται με τον ταχύτερο ρυθμό από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, καθώς μεγάλοι πόλεμοι μαίνονται και στρατιωτικές εντάσεις κλιμακώνονται από την Ευρώπη έως την Ασία.

Σύμφωνα με το CNN, οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν - με διαφορά από τον δεύτερο στη λίστα - τα περισσότερα σε στρατιωτικές δαπάνες - σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια το 2024, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

Η Κίνα ακολουθεί με δαπάνες ύχους 314 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση.

Μαζί, Ουάσινγκτον και Πεκίνο, αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών το 2024, αναφέρει η έκθεση.