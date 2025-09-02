Το Ισραήλ καλεί εφέδρους για την κατοχή της Γάζας - «Πατριωτικό καθήκον να αρνηθούμε» απαντούν εκατοντάδες

«Αρνούμαστε να συμμετάσχουμε στον παράνομο πόλεμο του Νετανιάχου και το θεωρούμε πατριωτικό καθήκον να αρνηθούμε και να απαιτήσουμε μα λογοδοτήσουν οι ηγέτες μας» λένε 365 έφεδροι που έλαβαν κλήση για τη Γάζα.

Το Ισραήλ άρχισε να κινητοποιεί δεκάδες χιλιάδες εφέδρους και να απευθύνει επανειλημμένες προειδοποιήσεις εκκένωσης την Τρίτη, στο πλαίσιο του σχεδίου του να διευρύνει την επίθεσή του στο εσωτερικό για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό και καταδίκη στο εξωτερικό. Ήδη οι επίγειες και αεροπορικές δυνάμεις προχωρούν και επιτίθενται σε περισσότερους στόχους στη βόρεια και κεντρική Γάζα, χτυπώντας τμήματα του Ζεϊτούν και της Σιτζάγια - δύο δυτικές συνοικίες της πόλης της Γάζας στις οποίες οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα εισβάλει κατά τη διάρκεια του σχεδόν διετούς πολέμου εναντίον της Χαμάς.

Το Ζεϊτούν, κάποτε η μεγαλύτερη γειτονιά της πόλης της Γάζας με αγορές, σχολεία και κλινικές, έχει μεταμορφωθεί τον τελευταίο μήνα. Οι δρόμοι ερημώνουν και τα κτίρια είναι ερείπια, καθώς μετατρέπεται σε αυτό που ο στρατός του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα χαρακτήρισε «εμπόλεμη ζώνη».

Η πόλη της Γάζας είναι το πολιτικό και στρατιωτικό προπύργιο της Χαμάς και, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξακολουθεί να φιλοξενεί ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων, παρά τις πολλαπλές εισβολές καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Είναι επίσης ένα από τα τελευταία καταφύγια στη βόρεια Γάζα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν στραφεί καθώς αντιμετωπίζουν διπλή απειλή, από πυρά και λιμό.

Οι έφεδροι από την πλευρά τους διαμαρτυρήθηκαν την Τρίτη στο Τελ Αβίβ για την κλήτευσή τους στον στρατό, αμφισβητώντας τους λόγους της επίθεσης στην πόλη της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράι, προειδοποίησε ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις σύντομα θα επεκταθούν. Την ίδια ώρα από τα ξημερώματα της Τρίτης τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Στην πόλη της Γάζας, ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 26 άτομα, τα οποία έφτασαν στο νοσοκομείο Σίφα, δήλωσε αξιωματούχος στο Associated Press. Ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Το νεκροτομείο του νοσοκομείου Σίφα επιβεβαίωσε 15 θανάτους από την ισραηλινή επιδρομή, μία από τις πολλές θανατηφόρες επιθέσεις στη γειτονιά.

Πιο νότια, το νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς και το νοσοκομείο Άουντα στο Νούσεϊράτ οι αρχές δήλωσαν πως δέχτηκαν 22 νεκρούς από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πυρά κοντά σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και σε έναν διάδρομο που συχνάζουν οι νηοπομπές του ΟΗΕ.

Τους τελευταίους μήνες, περισσότεροι από 2.300 αιτούντες ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στον αριθμό των θυμάτων περιλαμβάνονται και Παλαιστίνιοι που έχουν ζητήσει βοήθεια σε περιοχές όπου οι φάλαγγες του ΟΗΕ έχουν κατακλυστεί από λεηλάτες και απελπισμένα πλήθη, και όπου άνθρωποι έχουν δεχθεί θανάσιμα πυρά.

Οι διαμαρτυρίες των εφέδρων

Σταδιακά θα κληθούν τουλάχιστον 60.000 έφεδροι, δήλωσε ο στρατός του Ισραήλ τον περασμένο μήνα. Θα παρατείνει επίσης την υπηρεσία επιπλέον 20.000 εφέδρων που ήδη υπηρετούν.

Στο Ισραήλ, με πληθυσμό λιγότερο από 10 εκατομμύρια, οι περισσότεροι Εβραίοι άνδρες ολοκληρώνουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και παραμένουν στις εφεδρείες για τουλάχιστον μια δεκαετία. Αλλά η κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα αυξάνεται. Κινήματα οργανώνονται για να ενθαρρύνουν τους εφέδρους να μην υπηρετήσουν, αν και δεν είναι σαφές πόσοι θα αρνηθούν την στρατιωτική κλήση.

Η άρνηση εμφάνισης ενός εφέδρου είναι αδίκημα που μπορεί να δικαιολογήσει ποινή φυλάκισης, αν και μόνο ορισμένοι έχουν φυλακιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, μια ομάδα εκατοντάδων εφέδρων που αντιτίθενται στα σχέδια των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να καταλάβουν την πόλη της Γάζας έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα παρουσιαστούν πλέον για υπηρεσία εάν κληθούν να πολεμήσουν στον πόλεμο κατά της Χαμάς.

«Αρκετά»

«Είμαστε πάνω από 365 στρατιώτες που υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και συνεχίζουμε να αυξανόμαστε και έχουμε δηλώσει ότι δεν θα παρουσιαστούμε για υπηρεσία όταν κληθούμε ξανά», είπε ο λοχίας Μαξ Κρες σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ. «Αρνούμαστε να συμμετάσχουμε στον παράνομο πόλεμο του Νετανιάχου και το θεωρούμε πατριωτικό καθήκον να αρνηθούμε και να απαιτήσουμε μα λογοδοτήσουν οι ηγέτες μας».

Ο Κρες, στρατιωτικός ιατρός ο ίδιος, είπε ότι η ομάδα των εφέδρων και των στρατιωτών είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έσπευσαν στην πρώτη γραμμή στις 7 Οκτωβρίου για να προστατεύσουν το Ισραήλ.

«Ακριβώς από αυτό το ίδιο αίσθημα καθήκοντος είμαστε υποχρεωμένοι να αρνηθούμε», τόνισε.

Ο επίσης λοχίας Ντορ Μεναχέμ είπε ότι η εντολή κατάληψης της πόλης της Γάζας «θέτει σε κίνδυνο τους ίδιους τους ομήρους και τους στρατιώτες». Ισχυρίστηκε πως ολόκληρο το στρατιωτικό κατεστημένο εξέφρασε μια «αποφασιστική στάση κατά» μιας τέτοιας κίνησης. «Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το βήμα», τόνισε.

Ο λοχαγός Ρον Φάινερ, ο οποίος υπηρέτησε 270 ημέρες ως έφεδρος κατά τη διάρκεια του πολέμου, αποκαλεί την απόφαση που ελήφθη νωρίτερα αυτόν τον μήνα για την κατάληψη της πόλης της Γάζας - την οποία πολλοί θεωρούν ως το πρώτο βήμα για την κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας - μια «προφανώς παράνομη εντολή». «Η απόφαση για την κατάληψη της Γάζας θα γίνεται πάντα με κίνδυνο των ομήρων, των στρατιωτών και των πολιτών. Δόθηκε από μια κυβέρνηση χωρίς δημόσια νομιμοποίηση, που ενδιαφέρεται μόνο για τη δική της πολιτική επιβίωση», υπογράμμισε.

Επισήμανε ακόμα ότι πολλές οικογένειες ομήρων έχουν μιλήσει κατά της επέκτασης του πολέμου, από ανησυχία ότι η στρατιωτική πίεση θέτει τους αγαπημένους τους σε αυξημένο κίνδυνο.

«Λόγω τέτοιων ιδεών, όπως η κατάληψη της πόλης της Γάζας, δεν θα παρουσιαστούμε για υπηρεσία. Εδώ και τώρα λέμε "αρκετά"».

Με πληροφορίες του AP/TimesΟfIsrael