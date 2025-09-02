Games
Πέθανε ο Γκράχαμ Γκριν, συμπρωταγωνιστής στο «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Πέθανε ο Γκράχαμ Γκριν, συμπρωταγωνιστής στο «Χορεύοντας με τους Λύκους» Φωτογραφία: IMDB
Ο ηθοποιός Γκράχμα Γκριν πέθανε σε ηλικια 73 ετών.

Πέθανε ο ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Χορεύοντας με τους Λύκους».

Ο Καναδός ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 73 ετών τη Δευτέρα σε νοσοκομείο του Τορόντο μετά από μακρά ασθένεια. Ο ηθοποιός θεωρείται ότι άνοιξε τον δρόμο για τους ιθαγενείς ηθοποιούς στο Χόλιγουντ και απόλαυσε μια μακρά καριέρα σε ποικίλους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

«Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος με ηθική και χαρακτήρα και θα μας λείπει για πάντα», δήλωσε ο ατζέντης του Γκριν, Μάικλ Γκριν, στο Deadline. «Είσαι επιτέλους ελεύθερος».

Ο Γκριν γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου 1952 στο καταφύγιο Six Nations στο Ohsweken. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός στο θέατρο και συνέχισε το 1979 στην καναδική τηλεοπτική σειρά του 1983, Running Brave. Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε με τον συμπρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία Χορεύοντας με τους Λύκους δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ το 1990. Την επόμενη χρονιά ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου και έκτοτε η καριέρα του στο Χόλιγουντ απογειώθηκε.

Στη δεκαετία του '90 εμφανίστηκε στο Maverick με την Τζόντι Φόστερ και τον Μελ Γκίμπσον και στο Πράσινο Μίλι, μεταξύ άλλων ταινιών. Ο Γκριν είχε το δικό του μερίδιο αναγνωρισιμότητας και στα videogames καθώς παρείχε την κίνηση και τη φωνή για τον χαρακτήρα Rains Fall στο Red Dead Redemption 2.

{https://www.youtube.com/watch?v=uc8NMbrW7mI}

