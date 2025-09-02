Έκτακτες ανακοινώσεις Τραμπ το βράδυ της Τρίτης

Τα ανοιχτά μέτωπα του Ντόναλντ Τραμπ είναι πολλά: Από την Ουκρανία και τη Γάζα έως τη φιέστα Σι με τους Πούτιν και Μόντι και τους δασμούς.

Εκτάκτως ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται σήμερα για ανακοινώσεις από το Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το CNBC, οι δηλώσεις είναι προγραμματισμένες για τις 21:00 ώρα Ελλάδος, ενώ το Fox News υποστηρίζει ότι η ανακοίνωση πιθανότατα θα σχετίζεται με θέματα άμυνας.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων: Από τη μία, οι προσπάθειες του Τραμπ να φέρει ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν αποδίδουν κι από την άλλη η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ινδίας, Κίνας και Ρωσίας θεωρείται επίσης θέμα που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή του Αμερικανού προέδρου.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η ανάληψη πρωτοβουλιών του Τραμπ στην Ουάσινγκτον και οι φιλοδοξίες του να επεκτείνει τα σχέδια «διατήρησης της ειρήνης» με δυνάμεις καταστολής σε δημοκρατικές πόλεις όπως το Σικάγο έχουν επίσης τραβήξει την προσοχή.