Εθνοκάθαρση με την ταμπέλα της «ανάπτυξης»: Η αλήθεια πίσω από τα σχέδια για την Ριβιέρα της Γάζας

Το δυστοπικό σχέδιο της Ριβιέρας της Μέσης Ανατολής κρύβει πίσω από τις φουτουριστικές megacities την ειλημμένη απόφαση του Ισραήλ να μην αναγνωρίσει παλαιστινιακή κυριαρχία ή αυτοδιάθεση στη Γάζα.

Το σχέδιο που φέρεται να κυκλοφορεί στον Λευκό Οίκο για την ανάπτυξη της «Ριβιέρας της Μέσης Ανατολής» ως μιας αλυσίδας υπερσύγχρονων μεγαλουπόλεων έχει απορριφθεί ως μια «τρελή» προσπάθεια να δοθεί κάλυψη στην εκτεταμένη εθνοκάθαρση του παλαιστινιακού πληθυσμού - αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Την Κυριακή, η Washington Post δημοσίευσε ένα προσχέδιο που περιλάμβανε την αναγκαστική εκδίωξη ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας - που φτάνει τα 2 εκατομμύρια ανθρώπους - και την τοποθέτηση της περιοχής υπό αμερικανική κηδεμονία για τουλάχιστον μία δεκαετία.

Το σχέδιο, με την ονομασία Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust – ή εν συντομία «Great», φέρεται να αναπτύχθηκε από ορισμένους από τους ίδιους Ισραηλινούς που ίδρυσαν και λειτουργούν το αμφιλεγόμενο «Gaza Humanitarian Foundation», με οικονομικό σχεδιασμό της Boston Consulting Group.

Το πιο αμφιλεγόμενο σημείο του σχεδίου 38 σελίδων δεν είναι άλλο από την «προϋπόθεση» για «προσωρινή μετεγκατάσταση των περισσότερων από τους δύο εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας» – μια πρόταση που συνεπάγεται εθνοκάθαρση και ενδεχομένως γενοκτονική πράξη.

Οι Παλαιστίνιοι θα ενθαρρύνονταν σε «εθελοντική» αναχώρηση για κάποια άλλη χώρα ή για περιορισμένες, ασφαλείς ζώνες κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης. Σε όσους διατηρούν κάποια ιδιοκτησία θα δινόταν ένας ψηφιακός τίτλος από το Ταμείο σε αντάλλαγμα για τα δικαιώματα χρήσης της περιουσίας τους, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν... μια νέα ζωή αλλού.

Όσοι αποφάσιζαν να παραμείνουν θα στεγάζονται αναγκαστικά σε ακίνητα με πολύ μικρή επιφάνεια, μόλις 30 τετραγωνικά μέτρα – εξαιρετικά περιορισμένη ακόμη και σύμφωνα με τα πρότυπα πολλών κατοικιών εκτός προσφυγικών καταυλισμών στη Γάζα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει σαφές αν το σχέδιο αντικατοπτρίζει την πολιτική των ΗΠΑ, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν στο αίτημα της Washington Post για σχόλιο. Ωστόσο, το προσχέδιο φαίνεται να αντικατοπτρίζει προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιθυμία του να «καθαρίσει» τη Γάζα και να τη σχεδιάσει εκ νέου σαν έναν exclusive τουριστικό προορισμό για λίγους.

Αναγκαστική μετακίνηση - δημογραφικός έλεγχος - συλλογική τιμωρία

Μεταξύ των επικριτών του διαρρεύσαντος προσχεδίου ήταν ο Philip Grant, εκτελεστικός διευθυντής της Trial International, μιας ομάδας προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα την Ελβετία

«Αυτό είναι ένα σχέδιο μαζικής απέλασης με τον μανδύα της ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα; Ο ορισμός του διεθνούς εγκλήματος και μάλιστα σε απίστευτη κλίμακα: αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμού, δημογραφικός έλεγχος και συλλογική τιμωρία», υποστήριξε ο Grant.

Η Trial είναι μία από τις δεκαπέντε ομάδες που προειδοποιούν ότι ιδιωτικοί ανάδοχοι που δραστηριοποιούνται στη Γάζα σε συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση διατρέχουν τον κίνδυνο «να διευκολύνουν ή να είναι με οποιονδήποτε τρόπο συνένοχοι σε εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονίας», και ότι μπορεί να είναι υπεύθυνοι σύμφωνα με διάφορες δικαιοδοσίες.

«Όσοι συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός τέτοιου σχεδίου - συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών δρώντων - ενδέχεται να αντιμετωπίζουν νομικές ευθύνες για δεκαετίες», πρόσθεσε ο Grant.

Είναι χαρακτηριστικό πως η πρόταση αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία ακόμη και από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με μια στήλη στην αριστερόστροφη Haaretz να την περιγράφει ως «ένα Trumpικό σχέδιο γρήγορου πλουτισμού που συνδυάζει τα εγκλήματα πολέμου με την τεχνητή νοημοσύνη και τον τουρισμό».

Απαλλοτριώσεις και αόριστα δικαιώματα κατοχής

«Από έναν κατεστραμμένο "αντιπρόσωπο" του Ιράν σε έναν ευημερούντα σύμμαχο του Αβραάμ», σημειώνεται στο προσχέδιο που φαίνεται να έχει συνταχθεί από ανθρώπους χωρίς γνώση της Γάζας, της πολιτικής της Μέσης Ανατολής ή των πιθανών προκλήσεων στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της περιοχής ως ενός κόμβου τουρισμού και τεχνολογίας που αναπόφευκτα θα ανταγωνιζόταν το Ισραήλ.

Το σχέδιο - που περιγράφεται να μην χρειάζεται την χρηματοδότηση των ΗΠΑ καθώς θα βασιστεί σε επενδύσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας - προβλέπει μια πολυσύχναστη λιμενική πόλη με 8 υψηλής τεχνολογίας megacities, στα πρότυπα του αμφιλεγόμενου σαουδαραβικό project Neom.

Επίσης προβλέπει ένα πάρκο παραγωγής «του Elon Musk», τοποθετημένο – χωρίς ειρωνεία – πάνω στα ερείπια της βιομηχανικής ζώνης Ερέζ, η οποία είχε κατασκευαστεί με ισραηλινά κεφάλαια με σκοπό την εκμετάλλευση της φθηνής παλαιστινιακής εργασίας πριν εντέλει καταστραφεί και πάλι από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η εξέταση του χάρτη φαίνεται να υποδηλώνει ότι το σχέδιο προβλέπει ακόμη την απαλλοτρίωση μεγάλου μέρους των αγροτικών εκτάσεων της Γάζας για μια ισραηλινή ζώνη ασφαλείας, που τείνει να βρίσκεται στην περιφέρεια της Γάζας κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Το προσχέδιο δεν κάνει καμία διάκριση όσον αφορά την κυριαρχία μεταξύ Γάζας, Ισραήλ και Αιγύπτου - κάτι που υποδηλώνει πως δεν έχει ληφθεί υπόψη η παλαιστινιακή αυτοδιάθεση.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ισραήλ θα διατηρεί αόριστα καθορισμένα «γενικά δικαιώματα» επί της Γάζας «για να καλύψει τις ανάγκες ασφαλείας του». Δεν θα υπήρχε παλαιστινιακό κράτος αλλά μια «παλαιστινιακή πολιτεία», η οποία θα εντασσόταν στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Η όλη γλώσσα στο προσχέδιο, και η επισήμανση διαφόρων στοιχείων, φαίνεται να στοχεύει στο να κολακέψει τον Τραμπ, τον Μασκ και τον σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, από τον οποίο έχει πάρει το όνομά του ο δακτύλιος ασφαλείας γύρω από τη Γάζα.

Η αλήθεια πίσω από το δυστοπικό σχέδιο της Ριβιέρας

Σύμφωνα με την Boston Consulting Group, που επικαλείται η Post, οι εργασίες που προβλέπουνται στο έγγραφο δεν εγκρίθηκαν και δύο ανώτεροι συνεργάτες που ηγήθηκαν του οικονομικού σχεδιασμού τους έχουν απολυθεί.

Σύμφωνα με τον Βρεατανό γεωπολιτικό αναλυτή H.A. Hellyer, οι λεπτομέρειες του σχεδίου ήταν τόσο προφανώς γελοίες, που η πρόταση δεν θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

«Είναι τρελό. Αυτό που έχει σημασία είναι τι δείχνει το σχέδιο, και αυτό δεν είναι μια νέα ιδέα: πρόκειται για την απόφαση του Ισραήλ να μην αναγνωρίσει παλαιστινιακή κυριαρχία ή αυτοδιάθεση στη Γάζα.

«Οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει από τον Φεβρουάριο [όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι λεπτομέρειες για την Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής] ότι συμφωνούν με την ιδέα της εθνοκάθαρσης στη Γάζα.

«Δεν υφίσταται η έννοια της «εθελοντικής απομάκρυνσης» όταν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να δολοφονηθούν ή να πεθάνουν από την πείνα».

Σημειώνεται πως το προσχέδιο διέρρευσε λίγες μέρες μετά τη συνάντηση που είχε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο - για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρα της Γάζας - με συμμετοχή του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σχετικά με το προχέδιο: «Η Γάζα δεν πωλείται. Η Γάζα αποτελεί μέρος της ευρύτερης παλαιστινιακής πατρίδας».