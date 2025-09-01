Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ο Γερμανός υπ. Άμυνας «αδειάζει» τη φον ντερ Λάιεν για την Ουκρανία: Εντελώς λάθος οι δηλώσεις της

Ο Γερμανός υπ. Άμυνας «αδειάζει» τη φον ντερ Λάιεν για την Ουκρανία: Εντελώς λάθος οι δηλώσεις της Φωτογραφία: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Εκνευρισμένος ο Πιστόριους με τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε «εντελώς λάθος» τις δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν και επεσήμανε πως δεν έχει εντολή να συζητά κάτι τέτοιο.

Σε συνέντευξη στους Financial Times, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η Ευρώπη καταρτίζει «αρκετά ακριβή σχέδια» για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας μετά το τέλος του πολέμου, που θα έχουν υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

«Αυτά είναι πράγματα που δεν τα συζητάς προτού καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πολλά μέρη που έχουν λόγο στο θέμα», αντέδρασε ο Μπόρις Πιστόριους, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι δεν μπορώ να σχολιάσω ή να επιβεβαιώσω τέτοια σχέδια με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εντολή ή αρμοδιότητα όσον αφορά την ανάπτυξη στρατευμάτων», υπογράμμισε.

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για το «τι θα μπορούσε να είναι εφικτό, τι θα μπορούσε να μην είναι εφικτό και υπό ποιες συνθήκες και επιφυλάξεις θα μπορούσε καν να είναι εφικτό κάτι».

Όμως, τόνισε πως είναι «εντελώς λάθος» να γίνεται δημόσια μία συζήτηση το το συγκεκριμένο θέμα αυτή τη στιγμή.

Πηγή: ΑΠΕ/ Reuters, DPA

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Συναγερμός μετά από μυστήρια επίθεση στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - Βλέπουν ρωσικό δάκτυλο

Συναγερμός μετά από μυστήρια επίθεση στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - Βλέπουν ρωσικό δάκτυλο

Διεθνή
Οι Γερμανοί αποχαιρετούν το κοινωνικό κράτος: «Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας» τονίζει ο Μερτς

Οι Γερμανοί αποχαιρετούν το κοινωνικό κράτος: «Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας» τονίζει ο Μερτς

Διεθνή
Ραντεβού Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες στο Παρίσι... χωρίς τον Τραμπ

Ραντεβού Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες στο Παρίσι... χωρίς τον Τραμπ

Διεθνή
Ο Πούτιν κατηγορεί τη Δύση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Ο Πούτιν κατηγορεί τη Δύση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Διεθνή

NETWORK

Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

healthstat.gr
Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

healthstat.gr
FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

healthstat.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr