Ο Γερμανός υπ. Άμυνας «αδειάζει» τη φον ντερ Λάιεν για την Ουκρανία: Εντελώς λάθος οι δηλώσεις της

Εκνευρισμένος ο Πιστόριους με τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε «εντελώς λάθος» τις δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν και επεσήμανε πως δεν έχει εντολή να συζητά κάτι τέτοιο.

Σε συνέντευξη στους Financial Times, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η Ευρώπη καταρτίζει «αρκετά ακριβή σχέδια» για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας μετά το τέλος του πολέμου, που θα έχουν υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

«Αυτά είναι πράγματα που δεν τα συζητάς προτού καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πολλά μέρη που έχουν λόγο στο θέμα», αντέδρασε ο Μπόρις Πιστόριους, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι δεν μπορώ να σχολιάσω ή να επιβεβαιώσω τέτοια σχέδια με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εντολή ή αρμοδιότητα όσον αφορά την ανάπτυξη στρατευμάτων», υπογράμμισε.

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για το «τι θα μπορούσε να είναι εφικτό, τι θα μπορούσε να μην είναι εφικτό και υπό ποιες συνθήκες και επιφυλάξεις θα μπορούσε καν να είναι εφικτό κάτι».

Όμως, τόνισε πως είναι «εντελώς λάθος» να γίνεται δημόσια μία συζήτηση το το συγκεκριμένο θέμα αυτή τη στιγμή.

Πηγή: ΑΠΕ/ Reuters, DPA