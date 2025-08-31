Games
Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως «εξοντώθηκε» ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως «εξοντώθηκε» ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς Φωτογραφία: AP
«Συνάντησε τους άλλους στα βάθη της κόλασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε σήμερα πως ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς «εξοντώθηκε» στη Γάζα, σε επίθεση του στρατού του Ισραήλ.

«Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα εξοντώθηκε από το Ισραήλ στη Γάζα και συνάντησε τους άλλους που εξοντώθηκαν (και ανήκουν) στον άξονα του κακού του Ιράν, του Λιβάνου και της Υεμένης στα βάθη της κόλασης», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Κατς.Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμπού Ομπέιντα βρέθηκε στο στόχαστρο μιας κοινής επιχείρησης που διεξήγαγε ο στρατός και υπηρεσία πληροφοριών Σιν Μπετ στη Γάζα την Παρασκευή.

Η Χαμάς, εναντίον της οποίας πολεμά το Ισραήλ στη Γάζα, δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει σε αυτές τις πληροφορίες.

