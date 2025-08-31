Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Μοχάμεντ Σινουάρ: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατό του τρεις μήνες μετά

Μοχάμεντ Σινουάρ: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατό του τρεις μήνες μετά Φωτογραφία: Χ
Ο Μοχάμεντ Σινουάρ «εξοντώθηκε» στις 13 Μαΐου 2025, «ενώ κρυβόταν σε υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου», είχε πει ο ισραηλινός στρατός.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο ενός από τους επικεφαλής της, του Μοχάμεντ Σινουάρ, τρεις μήνες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τον είχε σκοτώσει σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν επικεφαλής της Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας και αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, του πρώην ανώτατου ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που θεωρείται ότι ήταν ο αρχιτέκτονας της επίθεσης χωρίς προηγούμενο που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

{https://x.com/Reuters/status/1961954623104717258}

Ο Γιαχία Σiνουάρ σκοτώθηκε από το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024 από πυρά ισραηλινών στρατιωτών στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Ο Μοχάμεντ Σινουάρ «εξοντώθηκε» στις 13 Μαΐου 2025, «ενώ κρυβόταν σε υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου», είχε πει ο ισραηλινός στρατός.

Η φωτογραφία του δίπλα σε αυτές πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων της Χαμάς που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ δημοσιοποιήθηκαν χθες βράδυ από το παλαιστινιακό κίνημα.

{https://x.com/Elly_bar_bkup/status/1961901848295866500}

Είναι φωτογραφίες του Γιαχία Σινουάρ, του Ισμαήλ Χανίγια, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, το Μοχάμεντ Ντέιφ, του διοικητή της ένοπλης πτέρυγας του κινήματος Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, και δύο μελών του στρατιωτικού συμβουλίου, του Μπάσεμ Ίσα και του Ραέντ Ταμπέτ. Παρουσιάζονται όλοι τους ως «μάρτυρες μέλη του στρατιωτικού συμβουλίου».

Δύο πηγές της Χαμάς είχαν πει πως ο Μοχάμεντ Σινουάρ ανέλαβε επικεφαλής του στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Ντέιφ.

Στις 8 Ιουνίου, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ταυτοποίησε το πτώμα του Μοχάμεντ Σινουάρ, «που βρέθηκε κοντά σε υπόγεια σήραγγα κάτω από το ευρωπαϊκό νοσοκομεία της Χαν Γιούνις».

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 οδήγησε στον θάνατο 1.219 ανθρώπων από ισραηλινής πλευράς, οι πλειονότητα των οποίων ήταν άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία. Από του 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, 25 από τους οποίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 63.025 ανθρώπων στη Γάζα, η πλειονότητα των οποίων ήταν επίσης άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

«Όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός, εμείς σαλπάρουμε»: Στον δρόμο για τη Γάζα στολίσκος πλοίων

«Όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός, εμείς σαλπάρουμε»: Στον δρόμο για τη Γάζα στολίσκος πλοίων

Διεθνή
«Αν ο γιος μου γυρίσει σε σάκο, θα μηνύσω τον Νετανιάχου», λέει μητέρα ομήρου της Χαμάς

«Αν ο γιος μου γυρίσει σε σάκο, θα μηνύσω τον Νετανιάχου», λέει μητέρα ομήρου της Χαμάς

Διεθνή
Χούθι: «Ορκίζονται» εκδίκηση για τον νεκρό πρωθυπουργό και απειλούν το Ισραήλ

Χούθι: «Ορκίζονται» εκδίκηση για τον νεκρό πρωθυπουργό και απειλούν το Ισραήλ

Διεθνή
Ερυθρός Σταυρός: Αδύνατη η μαζική και ασφαλής εκκένωση της πόλης της Γάζας

Ερυθρός Σταυρός: Αδύνατη η μαζική και ασφαλής εκκένωση της πόλης της Γάζας

Διεθνή

NETWORK

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

healthstat.gr
Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

healthstat.gr
Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

healthstat.gr