Διεθνή

Η ΕΕ ενισχύει τις κυρώσεις στη Ρωσία - Στο τραπέζι και τα κρυπτονομίσματα

Η ΕΕ ενισχύει τις κυρώσεις στη Ρωσία - Στο τραπέζι και τα κρυπτονομίσματα Φωτογραφία: AP
Τι συζητήθηκε στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Στα θέματα που συζητήθηκαν, στις αποφάσεις και στις διαφωνίες των υπουργών των κρατών μελών της ΕΕ που έλαβαν σήμερα μέρος στο 'Ατυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στην Κοπεγχάγη αναφέρθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο ζήτημα της Ουκρανίας, οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία, δηλαδή να επιβληθούν περισσότερες και στοχευμένες κυρώσεις, οι οποίες, όπως τονίστηκε, έχουν ήδη δείξει αποτελέσματα, «στερώντας από τη Ρωσία δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση του πολέμου», δήλωσε η Κ. Κάλας.

Επιπλέον, εξετάζονται νέες απαγορεύσεις εισαγωγών και δασμοί σε ρωσικά προϊόντα, καθώς και δευτερογενείς κυρώσεις, ενώ στο τραπέζι μπήκαν και τα κρυπτονομίσματα, όπως αποκάλυψε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Όσον αφορά στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, υπάρχουν έντονες συζητήσεις, ενώ παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την περαιτέρω διαχείρισή τους.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν και ζητήματα της Μέσης Ανατολής.

Αναφορικά με το Ιράν, όπως είπε η κ. Κάλας «η μπάλα είναι στην πλευρά της Τεχεράνης» και εξήγησε ότι εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί πλήρως με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα, με την ΕΕ έτοιμη να είναι έτοιμη να υποστηρίξει διπλωματικές προσπάθειες.

Για την κατάσταση στη Γάζα, δήλωσε ότι κατάσταση στη Γάζα ανησυχεί σοβαρά τους Ευρωπαίους υπουργούς, καθώς η ανακοίνωση του Ισραήλ για την πόλη της Γάζας ως «ζώνη μάχης» απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση.

«Στη Δυτική Όχθη, η απόφαση του Ισραήλ για τη συνέχιση των εποικισμών θεωρείται παράνομη και επικίνδυνη για την επίλυση της σύγκρουσης, καθώς υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών», όπως τόνισε η Κάγια Κάλας.

Η ίδια τόνισε ότι ΕΕ έχει υποβάλει μια σειρά από προτάσεις, ωστόσο η συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών παραμένει δύσκολη.

