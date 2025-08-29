Games
FT: Ο Τραμπ πρότεινε να πάνε Κινέζοι στρατιώτες στην Ουκρανία, ως ειρηνευτική δύναμη

FT: Ο Τραμπ πρότεινε να πάνε Κινέζοι στρατιώτες στην Ουκρανία, ως ειρηνευτική δύναμη Φωτογραφία: AP Photo/Heng Sinith
Ο Πούτιν είχε προτείνει πρώτος την αποστολή κινεζικής δύναμης στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να πάνε Κινέζοι στρατιώτες στην Ουκρανία, ως ειρηνευτική δύναμη μετά το τέλος του πολέμου, κάτι που πρώτος είχε ρίξει στο τραπέζι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε να προσκληθεί η Κίνα να στείλει ειρηνευτική δύναμη για να επιτηρούν μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος του μετώπου των 1.300 χιλιομέτρων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Η πρόταση έγινε στη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

«Αυτό είναι ψευδές. Δεν έγινε καμία συζήτηση για κινεζική ειρηνευτική δύναμη», δήλωσε στους FΤ υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι Ευρωπαίοι διαφωνούν με αυτή την ιδέα, την οποία στο παρελθόν έχει απορρίψει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή το Πεκίνο υποστηρίζει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Η πρόταση των Ρώσων για την Κίνα

Οι Ρώσοι ήταν οι πρώτοι που είχαν προτείνει την κινεζική ειρηνευτική δύναμη, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, στις πρώτες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022.

Τότε η πρόταση της Ρωσίας ανέφερε ότι οι εγγυήτριες χώρες- οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Κίνα και η Ρωσία- που θα υπέγραφαν μια μελλοντική ειρηνευτική συνθήκη, θα υπερασπίζονταν την Ουκρανία σε περίπτωση επίθεσης. Μια πρόταση που απέρριψε το Κίεβο, καθώς η Μόσχα πρότεινε ότι όλες οι εγγυήτριες χώρες θα έπρεπε να εγκρίνουν την «απάντηση» αν δεχόταν επίθεση η Ουκρανία. Κάτι που σήμαινε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ασκήσει βέτο.

Το Πεκίνο ανέφερε ότι είναι διατεθειμένο να διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο» στην επίλυση του πολέμου όταν πιο πρόσφατα η Ρωσία πρότεινε ότι η Κίνα θα μπορούσε να είναι μία από τις εγγυήτριες χώρες για την ασφάλεια της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αυτό τον μήνα, Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ- ανάμεσά τους η Ρωσία και η Κίνα- θα μπορούσαν να στηρίξουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σε διακανονισμό για τον τερματισμό του πολέμου. Όμως, αυτή την εβδομάδα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε αναληθή τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Πεκίνο προσφέρθηκε να συμμετέχει σε ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία.

Το «όχι» του Ζελένσκι

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο Ζελένσκι θα απορρίψει την πρόταση για κινεζική ειρηνευτική δύναμη. «Γιατί η Κίνα δεν είναι στις εγγυήτριες χώρες; Πρώτον, επειδή δεν μας βοήθησε να σταματήσουμε αυτό τον πόλεμο από την αρχή. Δεύτερον, η Κίνα βοήθησε τη Ρωσία ανοίγοντας την αγορά drone», δήλωσε πρόσφατα ο Ουκρανός πρόεδρος, που τον Απρίλιο είχε κατηγορήσει το Πεκίνο ότι προμηθεύει με όπλα τη Μόσχα και τη βοηθά στην παραγωγή τους.

Αντίθετα, το Κίεβο έχει εμφανιστεί ανοιχτό απέναντι στην ιδέα να συμμετάσχουν οι τουρκικές δυνάμεις σε μια ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία. Χθες, Πέμπτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως η Άγκυρα θα συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας αν επιτευχθεί η ειρήνη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν πει ότι θα μπορούσαν να αποδεχθούν έναν τέτοιον ρόλο για την Τουρκία.

