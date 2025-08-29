Games
Μακρόν: Ο Πούτιν θα έχει ξεγελάσει ξανά τον Τραμπ, αν δεν δεσμευτεί για συνάντηση με τον Ζελένσκι

Μακρόν: Ο Πούτιν θα έχει ξεγελάσει ξανά τον Τραμπ, αν δεν δεσμευτεί για συνάντηση με τον Ζελένσκι Φωτογραφία: Manon Cruz/Pool via AP
«Καμία πρόθεση του Πούτιν να συναντήσει τον Ζελένσκι», είπε ο Μερτς.

Αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δεσμευτεί έως τη Δευτέρα ότι θα συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τότε θα έχει εξαπατήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Εάν αυτό δεν γίνει έως τη Δευτέρα, την προθεσμία που όρισε ο Τραμπ, τότε για ακόμα μία φορά ο Πούτιν εξαπάτησε τον Τραμπ», είπε ο Γάλλος πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Φρίντριχ Μερτς στην Τουλόν.

Ο Ζελένσκι επίσης υπενθύμισε σήμερα, Παρασκευή, ότι ο Τραμπ έχει δηλώσει πως θα έδινε στον Πούτιν 1-2 εβδομάδες προκειμένου να συμφωνήσει σε μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Αμερικανός ηγέτης είχε απειλήσει τη Μόσχα ότι θα υποστεί συνέπειες. «Οι δύο εβδομάδες συμπληρώνονται τη Δευτέρα. Και θα το υπενθυμίσουμε σε όλους», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που ο Πούτιν δεν δεσμευτεί για τη συνάντηση έως τη Δευτέρα, τότε αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Συμπλήρωσε ότι το Σαββατοκύριακο ο ίδιος και ο Μερτς θα συνομιλήσουν με τον Τραμπ. Και εάν δεν υπάρξει δέσμευση του Πούτιν για συνάντηση, «θα ζητήσουμε ξεκάθαρα» να επιβληθούν πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Στις ίδιες δηλώσει, ο Μακρόν αρνήθηκε ότι προσέβαλε τον Πούτιν όταν τον αποκάλεσε «τέρας» και «αρπακτικό» σε πρόσφατη συνέντευξη. «Όταν λέμε πως υπάρχει ένα τέρας στις πόρτες της Ευρώπης (…), πιστεύω πως αυτή η φράση περιγράφει αυτό που οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και πολλά άλλα έθνη νιώθουν πολύ βαθιά, δηλαδή έναν άνδρα που αποφάσισε να πάρει μια αυταρχική, δεσποτική πορεία και να εφαρμόσει έναν ρεβιζιονιστικό ιμπεριαλισμό», δήλωσε ο Μακρόν, απαντώντας στη Μόσχα που τον κατηγόρησε για «χυδαίες ύβρεις».

Μερτς: Καμία πρόθεση του Πούτιν να συναντήσει τον Ζελένσκι

«Προφανώς δεν υπάρχει καμιά πρόθεση εκ μέρους του Πούτιν να συναντήσει τον Ζελένσκι», σχολίασε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «έθεσε προϋποθέσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες», αλλά οι υποστηρικτές του Κιέβου «είναι πρόθυμοι» να συνεχίσουν τη βοήθειά τους, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες. Εμείς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προετοιμαστούμε γι αυτό. Είμαστε έτοιμοι», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP

