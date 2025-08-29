Games
Τέλος η προστασία από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών για τη Χάρις με εντολή Τραμπ

Τέλος η προστασία από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών για τη Χάρις με εντολή Τραμπ Φωτογραφία: AP/Susan Walsh
Η προσωπική ασφάλεια από ομοσχπονδιακούς πράκτορες για την Κάμαλα Χάρις είχε παραταθεί με άγνωστη εντολή του Μπάιντεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την προστασία της Κάμαλα Χάρις από τις Μυστικές Υπηρεσίες την Πέμπτη, σύμφωνα με αντίγραφο επιστολής που επικαλείται το CNN.

Οι πρώην πρόεδροι λαμβάνουν προστασία από τις Μυστικές Υπηρεσίες εφ' όρου ζωής. Η Χάρις, ως πρώην αντιπρόεδρος, έλαβε έξι μήνες προστασία μετά την αποχώρησή της από το αξίωμα, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Η περίοδος αυτή έληξε στις 21 Ιουλίου. Ωστόσο, η προστασία της είχε παραταθεί για έναν επιπλέον χρόνο μέσω μιας εντολής, που δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα, και η οποία έφερε υπογραφή του τότε προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η εντολή ακύρωσης της προστασίας έχει τίτλο«Υπόμνημα για τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας» και ημερομηνία Πέμπτης και αναφέρει πως «Εξουσιοδοτείστε με την παρούσα να διακόψετε τυχόν διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και οι οποίες είχαν προηγουμένως εγκριθεί από το Εκτελεστικό Υπόμνημα, πέραν εκείνων που απαιτούνται από το νόμο, για το ακόλουθο άτομο, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025: την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Ντ. Χάρις».

Σε περιοδεία για το «107 Ημέρες» η Χάρις

Η λήξη της προστασίας της Χάρις από τον Τραμπ γίνεται την ώρα που ξεκινά μια περιοδεία της σε πολλές πόλεις, για την προώθηση του νέου της βιβλίου της με τίτλο «107 Ημέρες». Πρόκειται για τα απομνημονεύματά της από τη σύντομη προεδρική της εκστρατεία. Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Αυτό θα την επαναφέρει στο προσκήνιο.

«Η Αντιπρόεδρος είναι ευγνώμων στην Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την ακλόνητη δέσμευσή της στην ασφάλεια», δήλωσε στο CNN η Κίρστεν Άλεν, ανώτερη σύμβουλος της Χάρις.

Οι πρόεδροι και οι υποψήφιοι για την προεδρία αντιμετωπίζουν συχνές απειλές. Η Χάρις είχε ιδιαίτερες ανησυχίες για την ασφάλεια, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μαύρη γυναίκα στην διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ.

Από την άλλη εκπρόσωπος του Μπάιντεν αρνήθηκε να σχολιάσει τι οδήγησε στην υπογραφή της εντολής επέκτασης της προστασίας της Χάρις. Ωστόσο, αυτό που θα εξαφανιστεί τώρα δεν είναι μόνο οι πράκτορες που έχουν οριστεί να την φυλάνε αυτοπροσώπως, 24 ώρες το 24ωρο. Η προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει συνεχή ανάλυση πληροφοριών για απειλές και κάλυψη καταστάσεων αυτοπροσώπως, email, μηνυμάτων και των social media.

Με την εξέλιξη αυτή, οι βοηθοί της Χάρις ανησυχούν ότι θα χάσουν την πρόσβαση που είχαν σε προειδοποιήσεις για ενδεχόμενες απειλές, αναφέρει το CNN. Επίσης θα σταματήσει να προστατεύεται από ομοσπονδιακούς πράκτορες το σπίτι της, στο κέντρο του Λος Άντζελες. Το κόστος της ιδιωτικής εφαρμογής οποιουδήποτε παρόμοιου επιπέδου προστασίας είναι πολύ υψηλό, πιθανώς να αγγίζει εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ο σύζυγος της Χάρις, Νταγκ Έμχοφ, έχασε το δικό του προσωπικό ασφαλείας στις 21 Ιουλίου βάσει των τυπικών διατάξεων για τον/τη σύζυγο πρώην αντιπροέδρου.

Η αντίδραση Νιούσομ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ενημερώθηκε για την εξέλιξη αργά την Πέμπτη και ο εκπρόσωπος του, Μπομπ Σάλαντεϊ εξέφρασε την αγανάκτησή του για την αλλαγή αυτή του Τραμπ.

«Η ασφάλεια των δημοσίων υπαλλήλων μας δεν πρέπει ποτέ να υπόκειται σε ασταθείς, εκδικητικές πολιτικές παρορμήσεις», δήλωσε στο CNN. Η Χάρις, ως κάτοικος του Λος Άντζελες, θα μπορούσε επίσης να λάβει προστασία από το αστυνομικό τμήμα της πόλης. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας δήλωσε πως «αυτή είναι μια ακόμη πράξη εκδίκησης μετά από μια μακρά λίστα πολιτικών αντιποίνων με τη μορφή απολύσεων, ανάκλησης αδειών ασφαλείας κ.λπ. Αυτό θέτει την πρώην Αντιπρόεδρο σε κίνδυνο και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Κυβερνήτη για να βεβαιωθώ ότι η Αντιπρόεδρος Χάρις είναι ασφαλής στο Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες του CNN



