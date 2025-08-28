Συνετρίβη F-16 στην Πολωνία, σε πρόβα για αεροπορική επίδειξη (Βίντεο)

Νεκρός ο πιλότος του F-16.

Ένα F-16 συνετρίβη στην Πολωνία, κατά τη διάρκεια πρόβας για αεροπορική επίδειξη στο Ράντομ.

Ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους σκοτώθηκε κατά τη συντριβή, στον διάδρομο προσγείωσης, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και φέρεται να καταγράφει το δυστύχημα, φαίνεται πως το F-16 έκανε μια στροφή και στη συνέχεια δεν πήρε ύψος, με συνέπεια να συντριβεί και να τυλιχθεί στις φλόγες.

Μετά το δυστύχημα ακυρώθηκε η αεροπορική επίδειξη που ήταν προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο.

{https://x.com/anadoluagency/status/1961135725270687917}