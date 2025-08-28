Games
«Σκοτώστε τον Τραμπ»: Το μανιφέστο του 23χρονου πριν το μεκελειό στη Μινεσότα

«Σκοτώστε τον Τραμπ»: Το μανιφέστο του 23χρονου πριν το μεκελειό στη Μινεσότα
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μινεάπολης στη Μινεσότα, έπειτα από την ένοπλη επίθεση σε καθολική εκκλησία-σχολείο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο παιδιών και τον τραυματισμό 17 ακόμη ατόμων.

Ο δράστης, ταυτοποιημένος ως ο 23χρονος Robin Westman, έθεσε τέλος στη ζωή του λίγο μετά το μακελειό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου, στον χώρο της εκκλησίας Annunciation, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη σχολική λειτουργία. Ο Westman, οπλισμένος με ημιαυτόματο όπλο και καραμπίνα, άνοιξε πυρ από τον προαύλιο χώρο προς το εσωτερικό του ναού, στοχεύοντας μαθητές και δασκάλους.

Τα θύματα είναι δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τουλάχιστον 14 ανήλικοι. Παρά την άμεση επέμβαση της αστυνομίας, ο δράστης βρέθηκε νεκρός στο πάρκινγκ της εκκλησίας, έχοντας αυτοπυροβοληθεί.

Το προφίλ του δράστη

Ο Robin Westman, γεννημένος ως Robert, είχε αλλάξει νομίμως το όνομά του το 2020. Δεν είχε ποινικό μητρώο ούτε είχε δώσει στο παρελθόν σημάδια επικινδυνότητας.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν την επίθεση, ανήρτησε στο διαδίκτυο βίντεο 20 λεπτών, όπου ξεφύλλιζε ένα ημερολόγιο γεμάτο απειλητικά μηνύματα, βίαια ποιήματα στα κυριλλικά και αναφορές σε μαζικούς δολοφόνους, όπως ο Άνταμ Λάνζα (Sandy Hook).

Το μανιφέστο και οι απειλές

Στα βίντεο που ανήρτησε σε YouTube και άλλες πλατφόρμες –πριν κατέβουν από τις αρχές– εμφανίζονταν όπλα και γεμιστήρες με επιγραφές όπως «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Τραμπ».

Σημειώσεις του ημερολογίου του αποκαλύπτουν την πρόθεσή του να επιλέξει την εκκλησία Annunciation ως στόχο, με φράσεις όπως:

«Νομίζω πως η Annunciation είναι ο ιδανικός στόχος. Θέλω να αποφύγω τους γονείς, αλλά να χτυπήσω όσο περισσότερα παιδιά γίνεται».

«Σκέφτομαι να διαπράξω μαζική δολοφονία εδώ και πολύ καιρό».

Σε άλλο σημείο έγραφε ειρωνικά: «Πρέπει να εκφράσω τις σκέψεις μου χωρίς να μπω σε λίστα παρακολούθησης, χαχα!».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές αποτελεί και το γεγονός ότι ο δράστης επέλεξε συνειδητά την εκκλησία όπου η μητέρα του εργαζόταν μέχρι το 2021.

Η έρευνα του FBI

Το FBI ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση ως έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών αλλά και ως πράξη εγχώριας τρομοκρατίας. Ο διευθυντής της υπηρεσίας, Κας Πατέλ, έκανε λόγο για «ξεκάθαρη πρόθεση στοχοποίησης θρησκευτικής κοινότητας», επιβεβαιώνοντας ότι υπήρχαν ενδείξεις προμελέτης.

