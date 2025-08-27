Σε «πολιορκία» η Μονή Σινά: Έκκληση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού - «Κινδυνεύει η ζωή μου»

Τεταμένη η κατάσταση στη Μονή Σινά. Επιχείρησαν να εισβάλουν ξανά πραξικοπηματίες μοναχοί.

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ζητά την παρέμβαση των αιγυπτιακών και ελληνικών αρχών, καθώς ομάδα μοναχών που εκδιώχθηκαν την Τρίτη επιχειρεί να επιστρέψει στο μοναστήρι.

Οι μοναχοί που χαρακτηρίζονται «στασιαστές» βρίσκονται έξω από την πύλη, προσπαθώντας να εισέλθουν ξανά, ενώ –σύμφωνα με πληροφορίες– απειλούν τη ζωή του Αρχιεπισκόπου.

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας μας αποκαταστάθηκε η τάξη στη Μονή. Ζητώ από τις αρχές να σταθούν στο πλευρό μου, διότι κινδυνεύει η ζωή μου», δήλωσε ο ίδιος.

Πως φτάσανε στην κρίση

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος μετέβη στη Μονή, όπου, με τη στήριξη της πλειονότητας των μοναχών αλλά και των Βεδουίνων που υπηρετούν την αδελφότητα, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που κινήθηκαν εναντίον του να σεβαστούν την εκκλησιαστική τάξη.

Μετά την άρνησή τους, επέβαλε σε αυτούς ποινή ακοινωνησίας και τους απομάκρυνε από το μοναστήρι. Στη συνέχεια συγκάλεσε συνέλευση των μοναχών, η οποία προχώρησε στην εκλογή νέας Σύναξης.

Ωστόσο, η ένταση δεν έχει εκτονωθεί και αυτήν την ώρα ο Αρχιεπίσκοπος παραμένει στο εσωτερικό της Μονής.

Παρά την παρουσία της αιγυπτιακής αστυνομίας στην περιοχή, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής παρέμβαση.

Αντίθετα, αναφέρεται ότι έχουν διατυπωθεί εισηγήσεις να επιτραπεί εκ νέου η είσοδος των εκδιωχθέντων μοναχών.