Αριζόνα: Τεράστια καταιγίδα σκόνης «κατάπιε» το Φοίνιξ - Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο

Μετά την καταιγίδα σκόνης, που «εξαφάνισε» το Φοίνιξ ακολούθησαν γρήγορα σφοδρές βροχοπτώσεις που σάρωσαν την πόλη, αφήνοντας πίσω τους πεσμένα δέντρα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων.

Ένα πελώριο τείχος σκόνης, «κατάπιε» τμήματα της μητροπολιτικής περιοχής του Φοίνιξ το βράδυ της Δευτέρας, βυθίζοντας την πόλη σε σχεδόν μηδενική ορατότητα. Μετά την καταιγίδα σκόνης ακολούθησαν γρήγορα σφοδρές βροχοπτώσεις που σάρωσαν την πόλη, αφήνοντας πίσω τους πεσμένα δέντρα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε τους οδηγούς για επικίνδυνα χαμηλή ορατότητα.Το Υπουργείο Μεταφορών της Αριζόνα επανέλαβε την προειδοποίηση, λέγοντας ότι υπήρξε σημαντικά μειωμένη ορατότητα στους αυτοκινητόδρομους I-10 και I-17 λόγω της καταιγίδας σκόνης και των πλημμυρών στους δρόμους, προτρέποντας τους οδηγούς να προχωρούν με προσοχή.

{https://twitter.com/newstinelive/status/1960314593148014624}

Μετά τις καταιγίδες, περισσότεροι από 60.000 νοικοκυριά στην Αριζόνα έμειναν χωρίς ρεύμα, με την πλειονότητα των διακοπών να συγκεντρώνεται στην κομητεία Maricopa, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

{https://twitter.com/EmmaAllenTV/status/1960315554310295854}

Για περίπου μία ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor είχε ακινητοποιηθεί, εμποδίζοντας την αναχώρηση ή την προσγείωση αεροπλάνων, καθώς το τεράστιο σύννεφο σκόνης φαινόταν έτοιμο να καταπιεί τις εγκαταστάσεις. Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών αργά το βράδυ της Δευτέρας, ενώ τα πληρώματα αξιολογούσαν τυχόν ζημιές ή διαρροές στην οροφή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου Gregory E. Roybal.

{https://twitter.com/Minutes_ae/status/1960309694511407592}

Στο Gilbert της Αριζόνα υπάρχουν «διακοπές λειτουργίας φαναριών και πεσμένα δέντρα σε όλη την πόλη», δήλωσε η αστυνομία, προτρέποντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

{https://twitter.com/foxweather/status/1960295148614467824}

{https://twitter.com/HoudaOnX/status/1960249449814384953}

Οι καταιγίδες σκόνης δεν είναι κάτι καινούργιο στην εποχή των μουσώνων της Αριζόνα, αλλά αυτή η καταιγίδα είχε επιπλέον ένταση. Αυτά τα τείχη σκόνης μπορούν να ανέβουν σε δεκάδες μέτρα ύψος και να εκτείνονται για χιλιόμετρα, κόβοντας τον ορίζοντα σε δευτερόλεπτα, αντίστοιχα με με μια χιονοθύελλα τον χειμώνα.

{https://twitter.com/Lumi_watch/status/1960287670518575197}

{https://twitter.com/jahangir_sid/status/1960263567300596184}

{https://www.youtube.com/watch?v=ok1m4sTFdFw}

Με πληροφορίες του CNN