Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Αριζόνα: Τεράστια καταιγίδα σκόνης «κατάπιε» το Φοίνιξ - Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο

Αριζόνα: Τεράστια καταιγίδα σκόνης «κατάπιε» το Φοίνιξ - Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο Φωτογραφία: AP
Μετά την καταιγίδα σκόνης, που «εξαφάνισε» το Φοίνιξ ακολούθησαν γρήγορα σφοδρές βροχοπτώσεις που σάρωσαν την πόλη, αφήνοντας πίσω τους πεσμένα δέντρα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων.

Ένα πελώριο τείχος σκόνης, «κατάπιε» τμήματα της μητροπολιτικής περιοχής του Φοίνιξ το βράδυ της Δευτέρας, βυθίζοντας την πόλη σε σχεδόν μηδενική ορατότητα. Μετά την καταιγίδα σκόνης ακολούθησαν γρήγορα σφοδρές βροχοπτώσεις που σάρωσαν την πόλη, αφήνοντας πίσω τους πεσμένα δέντρα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε τους οδηγούς για επικίνδυνα χαμηλή ορατότητα.Το Υπουργείο Μεταφορών της Αριζόνα επανέλαβε την προειδοποίηση, λέγοντας ότι υπήρξε σημαντικά μειωμένη ορατότητα στους αυτοκινητόδρομους I-10 και I-17 λόγω της καταιγίδας σκόνης και των πλημμυρών στους δρόμους, προτρέποντας τους οδηγούς να προχωρούν με προσοχή.

{https://twitter.com/newstinelive/status/1960314593148014624}

Μετά τις καταιγίδες, περισσότεροι από 60.000 νοικοκυριά στην Αριζόνα έμειναν χωρίς ρεύμα, με την πλειονότητα των διακοπών να συγκεντρώνεται στην κομητεία Maricopa, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

{https://twitter.com/EmmaAllenTV/status/1960315554310295854}

Για περίπου μία ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor είχε ακινητοποιηθεί, εμποδίζοντας την αναχώρηση ή την προσγείωση αεροπλάνων, καθώς το τεράστιο σύννεφο σκόνης φαινόταν έτοιμο να καταπιεί τις εγκαταστάσεις. Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών αργά το βράδυ της Δευτέρας, ενώ τα πληρώματα αξιολογούσαν τυχόν ζημιές ή διαρροές στην οροφή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου Gregory E. Roybal.

skoni-foinix_dec5b.jpg

{https://twitter.com/Minutes_ae/status/1960309694511407592}

Στο Gilbert της Αριζόνα υπάρχουν «διακοπές λειτουργίας φαναριών και πεσμένα δέντρα σε όλη την πόλη», δήλωσε η αστυνομία, προτρέποντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

{https://twitter.com/foxweather/status/1960295148614467824}

{https://twitter.com/HoudaOnX/status/1960249449814384953}

Οι καταιγίδες σκόνης δεν είναι κάτι καινούργιο στην εποχή των μουσώνων της Αριζόνα, αλλά αυτή η καταιγίδα είχε επιπλέον ένταση. Αυτά τα τείχη σκόνης μπορούν να ανέβουν σε δεκάδες μέτρα ύψος και να εκτείνονται για χιλιόμετρα, κόβοντας τον ορίζοντα σε δευτερόλεπτα, αντίστοιχα με με μια χιονοθύελλα τον χειμώνα.

{https://twitter.com/Lumi_watch/status/1960287670518575197}

{https://twitter.com/jahangir_sid/status/1960263567300596184}

{https://www.youtube.com/watch?v=ok1m4sTFdFw}

Με πληροφορίες του CNN

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Ισχυρή καταιγίδα σαρώνει τώρα τα νότια προάστια της Αττικής

Ισχυρή καταιγίδα σαρώνει τώρα τα νότια προάστια της Αττικής

Ελλάδα
Η καταιγίδα «Floris» σαρώνει Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Αγγλία – Στα 170 χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου (Εικόνες &amp; Βίντεο)

Η καταιγίδα «Floris» σαρώνει Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Αγγλία – Στα 170 χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου (Εικόνες & Βίντεο)

Διεθνή
Ταϊλάνδη: Φονική καταιγίδα σαρώνει τη χώρα - Τουλάχιστον έξι νεκροί

Ταϊλάνδη: Φονική καταιγίδα σαρώνει τη χώρα - Τουλάχιστον έξι νεκροί

Διεθνή
Kαιρός: Ποδαρικό με μποφόρ κάνει ο Αύγουστος - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τα μπουρίνια

Kαιρός: Ποδαρικό με μποφόρ κάνει ο Αύγουστος - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τα μπουρίνια

Ελλάδα

NETWORK

ΕΟΦ: Καμπανάκι για χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Μην τα χρησιμοποιείτε»

ΕΟΦ: Καμπανάκι για χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Μην τα χρησιμοποιείτε»

healthstat.gr
Ένα συνηθισμένο λάθος στην τουαλέτα μπορεί να βλάψει την ουροδόχο κύστη

Ένα συνηθισμένο λάθος στην τουαλέτα μπορεί να βλάψει την ουροδόχο κύστη

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

healthstat.gr
Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

healthstat.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr