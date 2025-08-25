Νετανιάχου: «Τραγικό ατύχημα» στο νοσοκομείο - «Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων»

Η ανάρτηση Νετανιάχου για τον θάνατο τουλάχιστον 20 ατόμων, ανάμεσά τους και 5 δημοσιογράφοι, από ισραηλινά πυρά στο νοσοκομείο Νάσερ.

Με τη φράση «τραγικό ατύχημα» και τη δέσμευση για ενδελεχή έρευνα από τις αρχές, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σχολίασε τη διπλή επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις στη Γάζα, που στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 20 πολιτών, ανάμεσά τους και 5 δημοσιογράφων διεθνών πρακτορείων.

«Το Ισραήλ εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα», ήταν η αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε πως «Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των πολιτών. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων μας στα σπίτια τους».

Αντιδράσεις για τις δολοφονίες των δημοσιογράφων

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για την επίθεση στη Γάζα από έναν δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο και η απάντησή του ήταν: «πότε συνέβη αυτό;». Συνέχισε λέγοντας πως «Δεν το γνώριζα. Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό».

Πιο έντονη ήταν η αντίδραση Μακρόν, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε νοσοκομείο στη Γάζα που προκάλεσαν τον θάνατο αμάχων και δημοσιογράφων ήταν «απαράδεκτες». Κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και σημείωσε πως η Γαλλία συνεργάζεται στενά με το Κατάρ στις ειρηνευτικές προσπάθειες και ενόψει της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

«Αυτό είναι απαράδεκτο: οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα, ώστε να καλύπτουν την πραγματικότητα της σύγκρουσης. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να επιστρέψει. Καλούμε το Ισραήλ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο» έγραψε σε ανάρτησή του μεταξύ άλλων.

«Η επίθεση πρέπει να διερευνηθεί», είπε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ενώ δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από τη δολοφονία αρκετών δημοσιογράφων, διασωστών και αμάχων στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο Νάσερ.

«Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη της καταστροφικής πραγματικότητας του πολέμου. Έχουμε επανειλημμένα καλέσει την ισραηλινή κυβέρνηση να επιτρέψει άμεση πρόσβαση σε ανεξάρτητα ξένα μέσα ενημέρωσης και να παράσχει προστασία στους δημοσιογράφους που δραστηριοποιούνται στη Γάζα» ανέφερε το γερμανικό υπουργείο μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες του Reuters