Γαλλία: Η στιγμή που ελικόπτερο της πυροσβεστικής πέφτει σε λίμνη (Βίντεο)

Τη στιγμή που το ελικόπτερο επιχείρησε ανεφοδιασμό με νερό.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ελικόπτερο της πυροσβεστικής πέφτει σε λίμνη στη Γαλλία, την ώρα που ο πιλότος επιχείρησε ανεφοδιασμό με νερό.

Το ελικόπτερο τύπου Morane 29 έπεσε σε λίμνη στην κοινότητα Ροσπορντά της Βρετάνης, την Κυριακή. Τα δύο μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν και βγήκαν στην ακτή.

Χθες, το ελικόπτερο επιχείρησε για την αντιμετώπιση δύο φωτιών στην περιοχή. Στη δεύτερη, κατά τη διάρκεια ενός ανεφοδιασμού, συνέβη το ατύχημα.

Στο βίντεο φαίνεται το ελικόπτερο να κατεβαίνει προς τη λίμνη, προκειμένου να γεμίσει ο κάδος που φέρει. Ωστόσο, η άτρακτος και η ουρά ακούμπησαν στην επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα το ελικόπτερο και τελικά να πέσει στη λίμνη.

Τρία άτομα, τα δύο μέλη του πληρώματος και ένας αυτόπτης μάρτυρας, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και ψυχολογική υποστήριξη και έπειτα από λίγες ώρες πήραν εξιτήριο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Είτε πρόκειται για λάθος του πιλότου, που κατέβασε πολύ γρήγορα το ελικόπτερο προς τη λίμνη, είτε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος δεν μπορούσε να επιβραδύνει την κάθοδο», εκτίμησε ο πρώην πυροσβέστης Λουντοβίκ Παγκανό, μιλώντας στο BFMTV.

{https://www.instagram.com/p/DNx5vYwYuSK/}