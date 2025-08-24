Games
Μιζούρι: Ασθενής πέθανε όταν «αμοιβάδα του έφαγε τον εγκέφαλο»

Μιζούρι: Ασθενής πέθανε όταν «αμοιβάδα του έφαγε τον εγκέφαλο» Φωτογραφία: Unsplash
Λιγότεροι από 200 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από την αμοιβάδα από το 1962, αλλά όταν συμβεί αυτό, η μόλυνση είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα.

Ένας ασθενής από το Μιζούρι πέθανε λόγω σπάνιας λοίμωξης από μια θανατηφόρα υδατογενή αμοιβάδα, επιβεβαίωσαν την Τετάρτη αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας (DHSS) και Υπηρεσιών Ηλικιωμένων της περιοχής.

Το άτομο νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της περιοχής του Σεντ Λούις αφού προσβλήθηκε από την αμοιβάδα Naegleria fowleri, η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο» λόγω των καταστροφικών επιπτώσεών της στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Οι αξιωματούχοι του DHSS δεν έδωσαν άλλες λεπτομέρειες για τον ασθενή ή από πού προερχόταν.

Η αμοιβάδα Naegleria fowleri ζει σε ζεστό, γλυκό νερό και μπορεί να εισέλθει στον εγκέφαλο μέσω της μύτης. Μέσα στον εγκέφαλο, προκαλεί φλεγμονή και θάνατο ιστών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν παραισθήσεις, ζάλη και επιληπτικές κρίσεις.

Λιγότεροι από 200 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από την αμοιβάδα από το 1962, αλλά όταν συμβεί αυτό, η μόλυνση είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα. Μόνο τρεις αναφερόμενες μολύνσεις έχουν βρεθεί στο Μιζούρι τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Από τις 167 αναφερόμενες περιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες εκτός από τέσσερις ήταν θανατηφόρες, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς υγειονομικούς αξιωματούχους.

Οι ειδικοί λένε ότι η Naegleria fowleri βρίσκεται συχνά σε λίμνες, ποτάμια και ρυάκια, ιδιαίτερα κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Παρά την επικράτησή της, η μόλυνση στους ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνια.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι λένε ότι το άτομο έκανε θαλάσσιο σκι στη λίμνη των Όζαρκς πριν αρρωστήσει.

Εκπρόσωποι του υπουργείου Φυσικών Πόρων του Μιζούρι λένε ότι είναι απίθανο οι μολύνσεις να προκαλέσουν κλείσιμο περιοχών για αναψυχή, καθώς η αμοιβάδα είναι τόσο διαδεδομένη.

Οι ειδικοί υγείας συνιστούν στους ανθρώπους να κρατούν τα κεφάλια τους πάνω από το νερό, να φορούν κλιπ μύτης ή να βουλώνουν τις μύτες τους όταν κολυμπούν για να αποφύγουν τη θανατηφόρα αμοιβάδα.

Πηγή KCUR

