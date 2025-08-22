Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ο Πούτιν αποθεώνει τον «ηγέτη» Τραμπ - «Είναι εγγύηση»

Ο Πούτιν αποθεώνει τον «ηγέτη» Τραμπ - «Είναι εγγύηση» Φωτογραφία: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Στον Τραμπ «ποντάρει» ο Πούτιν για την αποκατάσταση των σχέσεων Μόσχας - Ουάσινγκτον.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποθέωσε τις ηγετικές ικανότητες του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι χάρις στον ομόλογό του βλέπει «φως στην άκρη του τούνελ».

Ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε κέντρο πυρηνικών ερευνών και σε δηλώσεις που έκανε εκεί αναφέρθηκε στον Τραμπ, τονίζοντας ότι οι ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

«Με την άφιξη (στον Λευκό Οίκο) του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι επιτέλους φάνηκε ένα φως στην άκρη του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», είπε ο Πούτιν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Σε 2 εβδομάδες θα αποφασίσω για τη Ρωσία - Μαζικές κυρώσεις, δασμοί ή συνεχίστε τον πόλεμο

Τραμπ: Σε 2 εβδομάδες θα αποφασίσω για τη Ρωσία - Μαζικές κυρώσεις, δασμοί ή συνεχίστε τον πόλεμο

Διεθνή

«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των ΗΠΑ, αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου, του Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση ότι οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Τα λεγόμενα του Πούτιν δείχνουν την αισιοδοξία της Ρωσίας ότι μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και να κλείσει επιχειρηματικές συμφωνίες, παρά την έλλειψη ξεκάθαρης προόδου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Συζητήσεις για συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας σε Αρκτική και Αλάσκα

Ο Πούτιν δεν έδωσε λεπτομέρειες για μια πιθανή συνεργασία της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα στην Αρκτική, αλλά επεσήμανε ότι υπάρχουν «τεράστια» αποθέματα ορυκτών στην περιοχή και σημείωσε ότι ήδη δραστηριοποιείται εκεί η ρωσική εταιρεία υγροποιημένου φυσικού αερίου Novatek.

«Συζητάμε με Αμερικανούς εταίρους για την πιθανότητα συνεργασίας στην περιοχή. Όχι μόνο στην Αρκτική, αλλά και στην Αλάσκα», δήλωσε ο Πούτιν. «Κανένας δεν διαθέτει τις τεχνολογίες που έχουμε. Και αυτό ενδιαφέρει τους εταίρους μας συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Τραμπ: Σε δύο εβδομάδες η απόφαση για τη Ρωσία

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ρωτήθηκε τι χρονικό περιθώριο θα δώσει στον Πούτιν προκειμένου να σημειωθεί πρόεδρος στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.

«Σε δύο εβδομάδες θα μάθουμε. Θα ξέρουμε πώς θα κινηθώ. Θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Θα αφορά αν θα επιβληθούν μαζικές κυρώσεις, ή μαζικοί δασμοί, ή και τα δύο, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και θα πούμε “είναι ο δικός σας πόλεμος”», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε με το τρόπαιο του Μουντιάλ, ρώτησε αν μπορεί να το κρατήσει στο Οβάλ γραφείο (Βίντεο)

Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε με το τρόπαιο του Μουντιάλ, ρώτησε αν μπορεί να το κρατήσει στο Οβάλ γραφείο (Βίντεο)

Αθλητισμός
Τραμπ: Σε 2 εβδομάδες θα αποφασίσω για τη Ρωσία - Μαζικές κυρώσεις, δασμοί ή συνεχίστε τον πόλεμο

Τραμπ: Σε 2 εβδομάδες θα αποφασίσω για τη Ρωσία - Μαζικές κυρώσεις, δασμοί ή συνεχίστε τον πόλεμο

Διεθνή
Ο Τραμπ πανηγυρίζει επειδή δεν διαπράχθηκαν δολοφονίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα

Ο Τραμπ πανηγυρίζει επειδή δεν διαπράχθηκαν δολοφονίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα

Διεθνή
Έφοδος του FBI στο σπίτι πρώην συμβούλου του Τραμπ

Έφοδος του FBI στο σπίτι πρώην συμβούλου του Τραμπ

Διεθνή

NETWORK

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr