Ο Πούτιν αποθεώνει τον «ηγέτη» Τραμπ - «Είναι εγγύηση»

Στον Τραμπ «ποντάρει» ο Πούτιν για την αποκατάσταση των σχέσεων Μόσχας - Ουάσινγκτον.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποθέωσε τις ηγετικές ικανότητες του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι χάρις στον ομόλογό του βλέπει «φως στην άκρη του τούνελ».

Ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε κέντρο πυρηνικών ερευνών και σε δηλώσεις που έκανε εκεί αναφέρθηκε στον Τραμπ, τονίζοντας ότι οι ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

«Με την άφιξη (στον Λευκό Οίκο) του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι επιτέλους φάνηκε ένα φως στην άκρη του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», είπε ο Πούτιν.

«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των ΗΠΑ, αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου, του Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση ότι οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Τα λεγόμενα του Πούτιν δείχνουν την αισιοδοξία της Ρωσίας ότι μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και να κλείσει επιχειρηματικές συμφωνίες, παρά την έλλειψη ξεκάθαρης προόδου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Συζητήσεις για συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας σε Αρκτική και Αλάσκα

Ο Πούτιν δεν έδωσε λεπτομέρειες για μια πιθανή συνεργασία της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα στην Αρκτική, αλλά επεσήμανε ότι υπάρχουν «τεράστια» αποθέματα ορυκτών στην περιοχή και σημείωσε ότι ήδη δραστηριοποιείται εκεί η ρωσική εταιρεία υγροποιημένου φυσικού αερίου Novatek.

«Συζητάμε με Αμερικανούς εταίρους για την πιθανότητα συνεργασίας στην περιοχή. Όχι μόνο στην Αρκτική, αλλά και στην Αλάσκα», δήλωσε ο Πούτιν. «Κανένας δεν διαθέτει τις τεχνολογίες που έχουμε. Και αυτό ενδιαφέρει τους εταίρους μας συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Τραμπ: Σε δύο εβδομάδες η απόφαση για τη Ρωσία

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ρωτήθηκε τι χρονικό περιθώριο θα δώσει στον Πούτιν προκειμένου να σημειωθεί πρόεδρος στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.

«Σε δύο εβδομάδες θα μάθουμε. Θα ξέρουμε πώς θα κινηθώ. Θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Θα αφορά αν θα επιβληθούν μαζικές κυρώσεις, ή μαζικοί δασμοί, ή και τα δύο, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και θα πούμε “είναι ο δικός σας πόλεμος”», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.