Τραμπ: Σε 2 εβδομάδες θα αποφασίσω για τη Ρωσία - Μαζικές κυρώσεις, δασμοί ή συνεχίστε τον πόλεμο

«Το καλό που τους θέλω να είμαι χαρούμενος», είπε ο Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει σε δύο εβδομάδες αν θα επιβάλει μαζικές κυρώσεις και δασμούς στη Ρωσία ή δεν θα κάνει τίποτα και θα πει σε Μόσχα και Κίεβο «είναι ο δικός σας πόλεμος».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο, ρωτήθηκε για το πλήγμα σε αμερικανικό εργοστάσιο κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία. «Δεν είμαι χαρούμενος. Δεν είμαι χαρούμενος με ό,τι έχει σχέση με αυτό τον πόλεμο. Θα δούμε τι θα γίνει. Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ανακαλύψουμε πώς θα πάει. Το καλό που τους θέλω να είμαι χαρούμενος», απάντησε.

Ερωτηθείς τι χρονικό περιθώριο θα δώσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Σε δύο εβδομάδες θα μάθουμε. Θα ξέρουμε πώς θα κινηθώ. Θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Θα αφορά αν θα επιβληθούν μαζικές κυρώσεις, ή μαζικοί δασμοί, ή και τα δύο, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και θα πούμε “είναι ο δικός σας πόλεμος”».

Το τανγκό θέλει δύο, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί», σχολίασε. «Ήθελα μια συνάντηση με αυτούς τους δύο. Θα μπορούσα να είμαι εκεί. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα γίνει τίποτα αν δεν είμαι εκεί. Στο μεταξύ άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο, έδειξε μια φωτογραφία του με τον Πούτιν, από τη συνάντηση στην Αλάσκα και ερωτηθείς αν θα καλέσει τον Ρώσο ομόλογό του στο Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026, που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό, είπε: «Πιστεύω ότι θα έρθει, ανάλογα με το τι θα γίνει. Μπορεί να έρθει, μπορεί όχι. Πολλά θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες».

{https://www.youtube.com/shorts/DW0JPtO7cU4}

Ο Τραμπ πρόθυμος να στείλει τον «κανονικό στρατό» στην Ουάσινγκτον, επόμενο το Σικάγο

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μετά την εθνοφρουρά είναι διατεθειμένος να στείλει και τον «κανονικό στρατό» στην Ουάσινγκτον, αν χρειαστεί.

Επίσης, επανέλαβε τις απειλές του ότι θα βγάλει τον στρατό και σε άλλες πόλεις, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Σικάγο. «Το Σικάγο είναι ένα χάος. Ο δήμαρχος είναι κατάφωρα ανίκανος. Πιθανότατα θα είναι το επόμενο που θα τακτοποιήσουμε. Και δεν θα είναι καν δύσκολο», δήλωσε.