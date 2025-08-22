Παραιτήθηκε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ λόγω Ισραήλ

Μέχρι τώρα, η μονομερής δράση της Ολλανδίας περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό, στη συμβολική χειρονομία της επιβολής απαγορεύσεων εισόδου στους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Κάσπερ Βέλντκαμπ (NSC) παραιτήθηκε την Παρασκευή επειδή οι προσπάθειές του να λάβει περισσότερα μέτρα κατά του Ισραήλ μπλοκάρονται από μέλη της κυβέρνησής του.

Ο Βέλντκαμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι ήθελε να λάβει επιπλέον μέτρα, αν και μια πεντάωρη κοινοβουλευτική συζήτηση κατέστησε σαφές ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι διχασμένη και ότι ο Βέλντκαμπ δεν είχε συντονίσει τις επιθυμίες του με το υπόλοιπο υπουργικό συμβούλιο. Το BBB και το VVD δεν επιθυμούσαν να προχωρήσουν πέρα ​​από τα μέτρα που ήδη ισχύουν.

Σε δήλωσή του, ο Βέλντκαμπ είπε ότι το υπουργικό συμβούλιο «είχε ήδη λάβει σημαντικά μέτρα». «Ένιωσα αντίσταση στο υπουργικό συμβούλιο κατά των περισσότερων μέτρων ως αποτέλεσμα των όσων συμβαίνουν στην πόλη της Γάζας και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αυτή τη στιγμή».

Πρόσθεσε ότι ένιωθε ότι οι άλλοι υπουργοί δεν θα τον υποστήριζαν. «Αυτό δεν είναι κάτι που θα αλλάξει τους επόμενους μήνες και χρόνια, και αν το περιθώριο ελιγμών μου είναι τόσο περιορισμένο από αυτή την άποψη, θα πάω σπίτι και θα γράψω την επιστολή παραίτησής μου», είπε.

Ο βουλευτής του VVD, Έρικ βαν ντερ Μπουργκ, δήλωσε «έκπληκτος» από την απόφαση του υπουργού, ενώ ο βουλευτής του BBB, Χενκ Βερμέερ, χαρακτήρισε την απόφαση «προσωπική». Τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι είναι κυρίως απογοητευμένα που ο Βέλντκαμπ δεν κατάφερε να συγκεντρώσει υποστήριξη για τη λήψη επιπλέον μέτρων κατά του Ισραήλ.

Η Ολλανδία είναι μεταξύ των 21 χωρών που υπέγραψαν την Πέμπτη μια κοινή διακήρυξη με την οποία χαρακτηρίζουν «απαράδεκτο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το νέο σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Με πληροφορείς του dutchnews.nl