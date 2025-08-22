Η Δανία καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα

Ο συγκεκριμένος φόρος θεωρείται ο παλαιότερος της Δανίας.

Η Δανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα καταργήσει τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα για να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος στα νοικοκυριά που παλεύουν με τις αυξανόμενες τιμές των τροφίμων.

«Έχουμε επιλέξει κάτι που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους Δανούς, οι οποίοι θα νιώσουν αμέσως ότι έχουν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Τρόελς Λουντ Πούλσεν στον TV2.

Η μείωση των φόρων θα οδηγήσει σε υποχώρηση του κόστους ενός πακέτου καφέ κατά μέσο όρο 5 κορώνες (0,67 ευρω) σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο συγκεκριμένος φόρος θεωρείται ο παλαιότερος της Δανίας. Πρόκειται για έναν ειδικό φόρο στη σοκολάτα, που ισχύει για όλα τα προϊόντα που περιέχουν κακάο, ζαχαρώδη, αποξηραμένα φρούτα και τσίχλες. Ο φόρος ποικίλλει ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, η τιμή της σοκολάτας αυξήθηκε πάνω από 25,3% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, ενώ οι τιμές του καφέ αυξήθηκαν κατά 35,5%. Συνολικά, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια βάση τον ίδιο μήνα.

Η κυβέρνηση της Δανίας περιμένει ότι η κατάργηση των φόρων θα μειώσει τα φορολογικά έσοδα κατά περίπου 322 εκατ. ευρώ.