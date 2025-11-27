Μετά την κόντρα με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η δημιουργία μιας «νυχτερινής φρουράς» ήταν ένα από τα βήματα που έκανε η Δανία προκειμένου να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα της δεύτερης προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τίτλος «νυχτερινή φρουρά» παραπέμπει αμέσως σε Games of Thrones. Μόνο που η συγκεκριμένη δεν έχει αναλάβει να φυλά το «τείχος» στον βορρά, ούτε αποτελείται από τύπους όπως ο «Τζον Σνόου» που απαιτείται να δώσουν όρκους, όπως στη δημοφιλή σειρά.

Η «νυχτερινή φρουρά» δημιουργήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας και αποστολή της είναι να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όταν η Κοπεγχάγη κοιμάται. Πιάνει δουλειά στις 17:00 κάθε ημέρα και στις 07:00 της επομένης στέλνει αναφορά για το τι συνέβη, στα κλιμάκια και τα υπουργεία της δανέζικης κυβέρνησης που είναι αρμόδια, σύμφωνα με την εφημερίδα Politiken.

Πρόκειται για κίνηση που έγινε μετά τη διπλωματική διαμάχη ανάμεσα στην Κοπεγχάγη και την Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία, την περασμένη άνοιξη, όταν ο Τραμπ απείλησε να πάρει τον έλεγχο του νησιού.

«Μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση με τη Γροιλανδία και η διαφορά ώρας της Δανίας με τις ΗΠΑ ήταν ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία αυτής της ρύθμισης την άνοιξη», δήλωσε στον Guardian πηγή από το περιβάλλον του υπουργείου Εξωτερικών. Αντί να πρέπει να τσεκάρουν όλοι τα κινητά τους, προκειμένου να μαθαίνουν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, το υπουργείο αποφάσισε να δημιουργήσει μια «συλλογική προσπάθεια» έτσι να είναι ενημερωμένοι για το τι έκανε ο Τραμπ.

Πηγή: Guardian