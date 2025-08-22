Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ο Τραμπ πανηγυρίζει επειδή δεν διαπράχθηκαν δολοφονίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα

Ο Τραμπ πανηγυρίζει επειδή δεν διαπράχθηκαν δολοφονίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα Φωτογραφία: AP Photo/Jacquelyn Martin
Απειλές του Τραμπ στη δήμαρχο της Ουάσινγκτον επειδή διαψεύδει τα στοιχεία του για την εγκληματικότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωση και ανάρτηση «πανηγυρίζει» ότι δεν διαπράχθηκαν δολοφονίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, ενώ παράλληλα απειλεί τη δήμαρχο της πρωτεύουσας, επειδή διαψεύδει τα στοιχεία που επικαλείται ο ίδιος για την εγκληματικότητα στην πόλη.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επισκέφθηκε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και στρατιώτες της Εθνοφρουράς, που αναπτύχθηκαν με εντολή του στην Ουάσινγκτον, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Μιλώντας στους ένστολους, υποστήριξε ότι οι προσπάθειές τους έχουν φέρει μείωση της εγκληματικότητας. «Είναι σαν διαφορετικό μέρος τώρα. Όλοι είναι ασφαλείς», υποστήριξε.

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε ότι «για πρώτη φορά στη μνήμη μας» δεν έχουν διαπραχθεί δολοφονίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, προειδοποίησε τη δήμαρχο Μίριελ Μπάουζερ ότι αν δεν σταματήσει να δίνει «ψευδή και εξαιρετικά ανακριβή» στοιχεία για την εγκληματικότητα, τότε «άσχημα πράγματα θα συμβούν»- συμπεριλαμβανομένης της «ολοκληρωτικής και απόλυτης κατάληψης της πόλης από ομοσπονδιακές δυνάμεις».

«Η Ουάσινγκτον είναι ασφαλής ξανά», έγραψε. «Η Εθνοφρουρά και η Αστυνομία κάνουν φανταστική δουλειά», συνέχισε, συμπληρώνοντας ότι «δεν παίζουν παιχνίδια. «Όσο άσχημο κι αν ακούγεται, δεν έγιναν δολοφονίες αυτή την εβδομάδα, για πρώτη φορά στη μνήμη μας. Η δήμαρχος Μίριελ Μπάουζερ πρέπει αμέσως να σταματήσει να δίνει ψευδή και εξαιρετικά ανακριβή στοιχεία για την εγκληματικότητα, αλλιώς θα συμβούν άσχημα πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωτικής και απόλυτης κατάληψης της πόλης από ομοσπονδιακές δυνάμεις. Η Ουάσινγκτον θα είναι ξανά υπέροχη σύντομα», κατέληξε.

trump_anartisi_bcf40.png

Ακολούθησε δήλωση, στην οποία επανέλαβε αυτούς τους ισχυρισμούς, ενώ συμπλήρωσε ότι πέρυσι η Ουάσινγκτον «ήταν κόλαση» και τώρα «είναι ασφαλής».

{https://x.com/Breaking911/status/1958904408911253697}

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια ασφάλεια στην Ουάσινγκτον. Έβγαλε στους δρόμους στρατιώτες και ομοσπονδιακούς πράκτορες και δήλωσε ότι αναλαμβάνει προσωρινά την αστυνομία της πόλης, επικαλούμενος στοιχεία για την εγκληματικότητα που αμφισβητήθηκαν.

Απαντώντας στον Τραμπ, ο δήμος έχει παραπέμψει σε δικά του στατιστικά, αλλά και των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, που δείχνουν σημαντική μείωση της εγκληματικότητας στην πόλη, έπειτα από την αύξηση που καταγράφηκε το 2025. Όταν ρωτήθηκε χθες αν η Ουάσινγκτον είναι ασφαλέστερη τώρα, η Μίριελ Μπάουζερ απάντησε ότι έχει καταγραφεί πτώση της εγκληματικότητας τα τελευταία δύο χρόνια.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Έφοδος του FBI στο σπίτι πρώην συμβούλου του Τραμπ

Έφοδος του FBI στο σπίτι πρώην συμβούλου του Τραμπ

Διεθνή
Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι και μια ειρήνη που δεν έρχεται - Ανάλυση CNN

Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι και μια ειρήνη που δεν έρχεται - Ανάλυση CNN

Διεθνή
Νέα δήλωση Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Νέα δήλωση Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Διεθνή
Αποκάλυψη Reuters: Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν, πού κάνει πίσω

Αποκάλυψη Reuters: Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν, πού κάνει πίσω

Διεθνή

NETWORK

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

healthstat.gr
Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

healthstat.gr
Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr