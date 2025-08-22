Ο Τραμπ πανηγυρίζει επειδή δεν διαπράχθηκαν δολοφονίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα

Απειλές του Τραμπ στη δήμαρχο της Ουάσινγκτον επειδή διαψεύδει τα στοιχεία του για την εγκληματικότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωση και ανάρτηση «πανηγυρίζει» ότι δεν διαπράχθηκαν δολοφονίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, ενώ παράλληλα απειλεί τη δήμαρχο της πρωτεύουσας, επειδή διαψεύδει τα στοιχεία που επικαλείται ο ίδιος για την εγκληματικότητα στην πόλη.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επισκέφθηκε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και στρατιώτες της Εθνοφρουράς, που αναπτύχθηκαν με εντολή του στην Ουάσινγκτον, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Μιλώντας στους ένστολους, υποστήριξε ότι οι προσπάθειές τους έχουν φέρει μείωση της εγκληματικότητας. «Είναι σαν διαφορετικό μέρος τώρα. Όλοι είναι ασφαλείς», υποστήριξε.

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε ότι «για πρώτη φορά στη μνήμη μας» δεν έχουν διαπραχθεί δολοφονίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, προειδοποίησε τη δήμαρχο Μίριελ Μπάουζερ ότι αν δεν σταματήσει να δίνει «ψευδή και εξαιρετικά ανακριβή» στοιχεία για την εγκληματικότητα, τότε «άσχημα πράγματα θα συμβούν»- συμπεριλαμβανομένης της «ολοκληρωτικής και απόλυτης κατάληψης της πόλης από ομοσπονδιακές δυνάμεις».

«Η Ουάσινγκτον είναι ασφαλής ξανά», έγραψε. «Η Εθνοφρουρά και η Αστυνομία κάνουν φανταστική δουλειά», συνέχισε, συμπληρώνοντας ότι «δεν παίζουν παιχνίδια. «Όσο άσχημο κι αν ακούγεται, δεν έγιναν δολοφονίες αυτή την εβδομάδα, για πρώτη φορά στη μνήμη μας. Η δήμαρχος Μίριελ Μπάουζερ πρέπει αμέσως να σταματήσει να δίνει ψευδή και εξαιρετικά ανακριβή στοιχεία για την εγκληματικότητα, αλλιώς θα συμβούν άσχημα πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωτικής και απόλυτης κατάληψης της πόλης από ομοσπονδιακές δυνάμεις. Η Ουάσινγκτον θα είναι ξανά υπέροχη σύντομα», κατέληξε.

Ακολούθησε δήλωση, στην οποία επανέλαβε αυτούς τους ισχυρισμούς, ενώ συμπλήρωσε ότι πέρυσι η Ουάσινγκτον «ήταν κόλαση» και τώρα «είναι ασφαλής».

{https://x.com/Breaking911/status/1958904408911253697}

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια ασφάλεια στην Ουάσινγκτον. Έβγαλε στους δρόμους στρατιώτες και ομοσπονδιακούς πράκτορες και δήλωσε ότι αναλαμβάνει προσωρινά την αστυνομία της πόλης, επικαλούμενος στοιχεία για την εγκληματικότητα που αμφισβητήθηκαν.

Απαντώντας στον Τραμπ, ο δήμος έχει παραπέμψει σε δικά του στατιστικά, αλλά και των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, που δείχνουν σημαντική μείωση της εγκληματικότητας στην πόλη, έπειτα από την αύξηση που καταγράφηκε το 2025. Όταν ρωτήθηκε χθες αν η Ουάσινγκτον είναι ασφαλέστερη τώρα, η Μίριελ Μπάουζερ απάντησε ότι έχει καταγραφεί πτώση της εγκληματικότητας τα τελευταία δύο χρόνια.