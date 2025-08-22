Games
Φρανκ Κάπριο: Ο διάλογός του με βετεράνο που δείχνει γιατί τον έλεγαν «πιο καλό δικαστή» στον κόσμο

Φρανκ Κάπριο: Ο διάλογός του με βετεράνο που δείχνει γιατί τον έλεγαν «πιο καλό δικαστή» στον κόσμο Φωτογραφία: AP Photo/Michelle R. Smith
Όσα είπε ο δικαστής σε βετεράνο από το Βιετνάμ, που έπρεπε να πληρώσει ένα πρόστιμο.

Μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Φρανκ Κάπριο, πολλοί θυμούνται στιγμιότυπα με τον διάσημο Αμερικανό δικαστή. Ο διάλογός του με έναν βετεράνο του Βιετνάμ ίσως αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο γιατί τον χαρακτήριζαν ως τον «πιο καλό δικαστή» του κόσμου.

Σε αυτό το στιγμιότυπο, ο Φρανκ Κάπριο ρωτά τον άνδρα που έχει εμφανιστεί ενώπιόν του στο δικαστήριο αν είναι βετεράνος και εκείνος του απαντά ότι υπηρέτησε για δύο χρόνια στο Βιετνάμ. Ο δικαστής σημειώνει γιατί ξεχωρίζει τους βετεράνους του Βιετνάμ, όχι μόνο για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στη χώρα, αλλά και για τον τρόπο που τους αντιμετώπισαν όταν επέστρεψαν στις ΗΠΑ.

«Δεν ζητάω κάτι ιδιαίτερο σχετικά με τη στρατιωτική υπηρεσία μου», του λέει ο βετεράνος. «Δεν το αναφέρετε εσείς, εγώ το ανέφερα», τον καθησυχάζει ο δικαστής.

Ο βετεράνος έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 270 δολαρίων. «Πόσα μπορείς να πληρώσεις;», τον ρωτά ο δικαστής. «Αν μπορέσετε να μου δώσετε λίγο χρόνο θα τα πληρώσω», του λέει ο βετεράνος. «Πόσα μπορείτε να πληρώσετε; Πόσα έχετε μαζί σας;», επιμένει ο δικαστής και παίρνει την απάντηση «περίπου 50 δολάρια».

Τελικά, ο Φρανκ Κάπριο του ανακοινώνει: «Θα σας χρεώσω 25 δολάρια και αυτά θα πληρωθούν από τις δωρεές που έχουν στείλει πολλοί σε αυτό το δικαστήριο προκειμένου να τις χρησιμοποιώ για ανθρώπους που κρίνω ότι το αξίζουν».

{https://x.com/Breaking911/status/1958266442677387417}

