Πέθανε ο «πιο καλός δικαστής» στον κόσμο Φρανκ Κάπριο

Έφυγε στα 88 χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο διάσημος Αμερικανός δικαστής και σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Φρανκ Κάπριο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος.

Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του μέσω ανακοίνωσης στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, όπου τον αποχαιρέτησαν με λόγια για τη «ζεστασιά» του και την «ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων».

Ο γιος του, Ντέιβιντ Κάπριο, ευχαρίστησε τους εκατομμύρια θαυμαστές για την αγάπη και τη στήριξή τους, ζητώντας από τον κόσμο να «διαδώσει λίγη καλοσύνη» στη μνήμη του πατέρα του.

Από το Προβιντενς στην παγκόσμια αναγνώριση

Ο Φρανκ Κάπριο είχε υπηρετήσει επί δεκαετίες στο Προβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, προεδρεύοντας σε χιλιάδες υποθέσεις, πριν κατακτήσει τις οθόνες με την εκπομπή Caught in Providence. Εκεί, η μοναδική του προσέγγιση –συνδυασμός χιούμορ, συμπόνιας και κοινής λογικής– τον μετέτρεψε σε διεθνές φαινόμενο.

Τα βίντεο από την αίθουσα του δικαστηρίου του έγιναν viral, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το YouTube, ενώ του χάρισαν τον άτυπο τίτλο του «πιο καλού δικαστή στον κόσμο». Χαρακτηριστικές στιγμές περιλάμβαναν την παρουσία παιδιών δίπλα του στο έδρανο, αλλά και την παρουσίαση ενός λούτρινου «μίνι δικαστή».

Η εκπομπή Caught in Providence υπήρξε υποψήφια για τρία βραβεία Daytime Emmy, ενώ ο ίδιος ο Κάπριο απέσπασε δύο προσωπικές υποψηφιότητες. Η εταιρεία παραγωγής Debmar-Mercury τον τίμησε για τη «μοναδική προσέγγιση συμπόνιας και κοινής λογικής», τονίζοντας ότι «θα λείψει πολύ».

Ο αγώνας με την ασθένεια

Το 2023, ο Κάπριο αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος, δηλώνοντας αποφασισμένος να «παλέψει όσο πιο σκληρά μπορεί». Μέχρι και τις τελευταίες του αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, μοιραζόταν με τους ακολούθους του την πορεία της θεραπείας του, ευχαριστώντας τους για τις προσευχές και την υποστήριξή τους.

Μια ζωή γεμάτη καλοσύνη

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του δεν περιορίζεται στις τηλεοπτικές στιγμές, αλλά στις «αμέτρητες πράξεις καλοσύνης» που ενέπνευσε, όπως αναφέρεται στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ο ίδιος πίστευε ότι το δικαστήριο μπορεί να αποκαλύψει ένα κομμάτι της κοινωνικής πραγματικότητας και να προσφέρει μαθήματα ζωής.

Ο Φρανκ Κάπριο αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τζόις, με την οποία ήταν παντρεμένοι σχεδόν 60 χρόνια, τα πέντε παιδιά τους, επτά εγγόνια και δύο δισέγγονα.