Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Πέθανε ο «πιο καλός δικαστής» στον κόσμο Φρανκ Κάπριο

AP/Michelle R. Smith AP/Michelle R. Smith
Έφυγε στα 88 χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο διάσημος Αμερικανός δικαστής και σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Φρανκ Κάπριο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος.

Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του μέσω ανακοίνωσης στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, όπου τον αποχαιρέτησαν με λόγια για τη «ζεστασιά» του και την «ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων».

Ο γιος του, Ντέιβιντ Κάπριο, ευχαρίστησε τους εκατομμύρια θαυμαστές για την αγάπη και τη στήριξή τους, ζητώντας από τον κόσμο να «διαδώσει λίγη καλοσύνη» στη μνήμη του πατέρα του.

Από το Προβιντενς στην παγκόσμια αναγνώριση

Ο Φρανκ Κάπριο είχε υπηρετήσει επί δεκαετίες στο Προβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, προεδρεύοντας σε χιλιάδες υποθέσεις, πριν κατακτήσει τις οθόνες με την εκπομπή Caught in Providence. Εκεί, η μοναδική του προσέγγιση –συνδυασμός χιούμορ, συμπόνιας και κοινής λογικής– τον μετέτρεψε σε διεθνές φαινόμενο.

Τα βίντεο από την αίθουσα του δικαστηρίου του έγιναν viral, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το YouTube, ενώ του χάρισαν τον άτυπο τίτλο του «πιο καλού δικαστή στον κόσμο». Χαρακτηριστικές στιγμές περιλάμβαναν την παρουσία παιδιών δίπλα του στο έδρανο, αλλά και την παρουσίαση ενός λούτρινου «μίνι δικαστή».

{https://youtu.be/ClhuRYjci-g?si=aFN9-seg6dW1PPzh}

Η εκπομπή Caught in Providence υπήρξε υποψήφια για τρία βραβεία Daytime Emmy, ενώ ο ίδιος ο Κάπριο απέσπασε δύο προσωπικές υποψηφιότητες. Η εταιρεία παραγωγής Debmar-Mercury τον τίμησε για τη «μοναδική προσέγγιση συμπόνιας και κοινής λογικής», τονίζοντας ότι «θα λείψει πολύ».

{https://youtu.be/sLbRQa3R1ws?si=z8Te9-zFwTckMJr-}

Ο αγώνας με την ασθένεια

Το 2023, ο Κάπριο αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος, δηλώνοντας αποφασισμένος να «παλέψει όσο πιο σκληρά μπορεί». Μέχρι και τις τελευταίες του αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, μοιραζόταν με τους ακολούθους του την πορεία της θεραπείας του, ευχαριστώντας τους για τις προσευχές και την υποστήριξή τους.

Μια ζωή γεμάτη καλοσύνη

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του δεν περιορίζεται στις τηλεοπτικές στιγμές, αλλά στις «αμέτρητες πράξεις καλοσύνης» που ενέπνευσε, όπως αναφέρεται στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ο ίδιος πίστευε ότι το δικαστήριο μπορεί να αποκαλύψει ένα κομμάτι της κοινωνικής πραγματικότητας και να προσφέρει μαθήματα ζωής.

Ο Φρανκ Κάπριο αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τζόις, με την οποία ήταν παντρεμένοι σχεδόν 60 χρόνια, τα πέντε παιδιά τους, επτά εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οικονομία
Αντρέας Γεωργίου: Η ανάρτηση για την μητέρα του - «31 χρόνια... »

Αντρέας Γεωργίου: Η ανάρτηση για την μητέρα του - «31 χρόνια... »

Life
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του θρυλικού Ozzy Osbourne

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του θρυλικού Ozzy Osbourne

Διεθνή
Τραγωδία στο Γουέμπλεϊ: Θεατής έπεσε από το πάνω διάζωμα σε συναυλία των OASIS

Τραγωδία στο Γουέμπλεϊ: Θεατής έπεσε από το πάνω διάζωμα σε συναυλία των OASIS

Διεθνή

NETWORK

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη δεν έχει ισχύ ούτε λύσεις για την Ουκρανία

Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη δεν έχει ισχύ ούτε λύσεις για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Pilates: Πώς θα κάνετε σωστά την πλευρική αναπνοή για καλύτερα αποτελέσματα όταν γυμνάζεστε

Pilates: Πώς θα κάνετε σωστά την πλευρική αναπνοή για καλύτερα αποτελέσματα όταν γυμνάζεστε

healthstat.gr
Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

ienergeia.gr
Ποιες κρέμες έχουν αποτέλεσμα κατά της ακμής, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Ποιες κρέμες έχουν αποτέλεσμα κατά της ακμής, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

healthstat.gr
Πόση ώρα την ημέρα επιτρέπεται να περνά το παιδί σας μπροστά στην οθόνη

Πόση ώρα την ημέρα επιτρέπεται να περνά το παιδί σας μπροστά στην οθόνη

healthstat.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

ienergeia.gr