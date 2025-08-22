Games
Λαβρόφ: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι προς το παρόν (Βίντεο)

Λαβρόφ: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι προς το παρόν (Βίντεο) Φωτογραφία: AP/ Vyacheslav Prokofyev
Παρά τους ισχυρισμούς Τραμπ για τη διμερή σύνοδο Πούτιν - Ζελένσκι, ο Ρώσος ΥΠΕΞ διευκρινίζει ότι τίποτα δεν έχει προγραμματιστεί.

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι προς το παρόν, ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ρεπορτάζ του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Ria, ο Ρώσος ΥΠΕΞ φέρεται να δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ωστόσο επιμένει ότι «ο Ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος να συναντηθεί όταν υπάρξει έτοιμη ατζέντα για τη συνάντησή των δύο ηγετών».

«Αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη. Ο πρόεδρος Τραμπ επισήμανε μετά το Άνκορατζ πολλά σημεία στα οποία συμφωνούμε και θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ελαστικοί» είπε μεταξύ άλλων σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο NBC ο Σεργκεί Λαβρόφ.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συνάντηση θα έχει πραγματικά μια ατζέντα, μια προεδρική ατζέντα», τόνισε ο Λαβρόφ και υπονόησε ότι η Ουκρανία είναι αυτή που εμποδίζει την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Λευκός Οίκος εργάζεται για να ορίζει τον τόπο και τον χρόνο για τη σύνοδο κορυφής μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα και τις επακόλουθες συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η Ρωσία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν βιάζεται για μια κατ' ιδίαν συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι και την Πέμπτη εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις, χτυπώντας στόχους σε όλη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης μιας αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών.

{https://www.youtube.com/watch?v=EhMbnD3LGZE}

