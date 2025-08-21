Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ζελένσκι: Η συνάντηση με Πούτιν μπορεί να γίνει αν συμφωνηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

AP/Jacquelyn Martin AP/Jacquelyn Martin
Οι 3 χώρες που προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος για τη διεξαγωγή συνομιλιών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι δυνατή, αλλά υπό τον όρο ότι η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ως πιθανούς τόπους διεξαγωγής της συνάντησης την Ελβετία, την Αυστρία και την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και μέρος της Ευρώπης.

«Θέλουμε να έχουμε μια κατανόηση των εγγυήσεων ασφαλείας εντός 7-10 ημερών και, με βάση αυτή, να πραγματοποιήσουμε μια τριμερή συνάντηση», δήλωσε, αναφερόμενος και στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να μεσολαβήσει για ειρήνη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι θα επιθυμούσε μία «ισχυρή αντίδραση» από τις ΗΠΑ αν ο Πούτιν αρνηθεί τη συνάντηση.

«Απάντησα αμέσως στην πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι; Θέλουμε να δούμε ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ», είπε.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία δοκίμασε με επιτυχία τον πύραυλο κρουζ Flamingo, με βεληνεκές 3.000 χιλιομέτρων, και ότι η μαζική παραγωγή του μπορεί να ξεκινήσει έως τον Φεβρουάριο, χαρακτηρίζοντάς τον τον πιο επιτυχημένο πύραυλο της χώρας μέχρι σήμερα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκρήξεις από το Κίεβο ως τη Λβιβ

Νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκρήξεις από το Κίεβο ως τη Λβιβ

Διεθνή
Μια «Φινλανδική Λύση» για την Ουκρανία;

Μια «Φινλανδική Λύση» για την Ουκρανία;

Opinions
Ο Ερντογάν έχει νεύρα

Ο Ερντογάν έχει νεύρα

Πολιτική
Η Ευρώπη διασώζει την Ουκρανία

Η Ευρώπη διασώζει την Ουκρανία

Opinions

NETWORK

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

ienergeia.gr
Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

healthstat.gr
Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

healthstat.gr
Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

ienergeia.gr
Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αμοργού για το «Αμοργόραμα» τις προστατευόμενες περιοχές και τα θαλάσσια πάρκα

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αμοργού για το «Αμοργόραμα» τις προστατευόμενες περιοχές και τα θαλάσσια πάρκα

ienergeia.gr
Ν. Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης

Ν. Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης

ienergeia.gr
Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

healthstat.gr