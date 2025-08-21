Ζελένσκι: Η συνάντηση με Πούτιν μπορεί να γίνει αν συμφωνηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Οι 3 χώρες που προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος για τη διεξαγωγή συνομιλιών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι δυνατή, αλλά υπό τον όρο ότι η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ως πιθανούς τόπους διεξαγωγής της συνάντησης την Ελβετία, την Αυστρία και την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και μέρος της Ευρώπης.

«Θέλουμε να έχουμε μια κατανόηση των εγγυήσεων ασφαλείας εντός 7-10 ημερών και, με βάση αυτή, να πραγματοποιήσουμε μια τριμερή συνάντηση», δήλωσε, αναφερόμενος και στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να μεσολαβήσει για ειρήνη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι θα επιθυμούσε μία «ισχυρή αντίδραση» από τις ΗΠΑ αν ο Πούτιν αρνηθεί τη συνάντηση.

«Απάντησα αμέσως στην πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι; Θέλουμε να δούμε ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ», είπε.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία δοκίμασε με επιτυχία τον πύραυλο κρουζ Flamingo, με βεληνεκές 3.000 χιλιομέτρων, και ότι η μαζική παραγωγή του μπορεί να ξεκινήσει έως τον Φεβρουάριο, χαρακτηρίζοντάς τον τον πιο επιτυχημένο πύραυλο της χώρας μέχρι σήμερα.