Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν για την Ουκρανία
Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρεία.

Για τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία συζήτησαν οι πρόεδροι της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν σήμερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία, ότι η Τουρκία καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες από την αρχή του πολέμου για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης και ότι υποστηρίζει τις θέσεις που στοχεύουν στην εδραίωση διαρκούς ειρήνης με τη συμμετοχή όλων των μερών».

Ο Ρώσος πρόεδρος, από την πλευρά του, αναφερόμενος στις συναντήσεις αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, ευχαρίστησε τον Ταγίπ Ερντογάν για τη φιλοξενία των ειρηνευτικών συνομιλιών από την Τουρκία και για τις προσπάθειές του.

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας

Εγγυήσεις ασφαλείας ή ρίσκο πολέμου; Το μέλλον της Ουκρανίας

Εγγυήσεις ασφαλείας ή ρίσκο πολέμου; Το μέλλον της Ουκρανίας

Τραμπ: Ειρήνη στην Ουκρανία για να… μπω στον παράδεισο

Τραμπ: Ειρήνη στην Ουκρανία για να… μπω στον παράδεισο

Επικοινωνία Ρούτε - Ερντογάν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Επικοινωνία Ρούτε - Ερντογάν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

