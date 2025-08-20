Βρέθηκε ραδιενέργεια σε γαρίδες - Μαζική ανάκληση στις ΗΠΑ

Τα προϊόντα έχουν διακινηθεί σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε την Τρίτη την ανάκληση κατεψυγμένων γαρίδων που πωλούνταν με την επωνυμία Great Value στα καταστήματα Walmart, μετά τον εντοπισμό ραδιενεργού υλικού σε αποστολή από την Ινδονησία.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, οι έλεγχοι δεν επιβεβαίωσαν μόλυνση στα προϊόντα που κυκλοφόρησαν στην αγορά.

Ωστόσο, επειδή η αποστολή παρουσίασε ίχνη του ραδιενεργού ισοτόπου Cs-137 (καίσιο-137) και θεωρήθηκε ότι ενδέχεται να έχει παρασκευαστεί σε ανθυγιεινές συνθήκες, ο FDA προχώρησε στην προληπτική αυτή ενέργεια.

{https://youtube.com/shorts/DhzwfbYQhVI?si=6YvvW7e5nkz6fYa9}

Οι παρτίδες που αποσύρονται

Η ανάκληση αφορά τις γαρίδες Great Value με κωδικούς παρτίδας 8005540-1, 8005538-1 και 8005539-1, οι οποίες φέρουν ημερομηνία λήξης 15 Μαρτίου 2027.

Τα προϊόντα είχαν διατεθεί σε τουλάχιστον 12 πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Φλόριντα, το Τέξας, η Τζόρτζια, το Κεντάκι, η Πενσυλβάνια και η Δυτική Βιρτζίνια. Οι καταναλωτές καλούνται να μην τα καταναλώσουν.

Τι είναι το καίσιο-137

Το καίσιο-137 είναι ένα ραδιενεργό ισότοπο που προκύπτει από πυρηνικές αντιδράσεις. Χρησιμοποιείται σε ιατρικές συσκευές και βιομηχανικά μηχανήματα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για την υγεία σε περίπτωση κατανάλωσης ή παρατεταμένης έκθεσης.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) προειδοποιεί ότι χαμηλές δόσεις σε βάθος χρόνου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου, ενώ υψηλή έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα ή ακόμα και θάνατο.

Η εταιρεία παραγωγής στη «μαύρη λίστα»

Οι γαρίδες προέρχονταν από την ινδονησιακή εταιρεία PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods), η οποία εντάχθηκε στην «κόκκινη λίστα» του FDA στις 14 Αυγούστου.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα της απαγορεύεται να εισαχθούν στις ΗΠΑ, μέχρι η εταιρεία να αποδείξει ότι έχει επιλύσει τα προβλήματα που οδήγησαν στην παράβαση.