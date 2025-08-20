Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Βρέθηκε ραδιενέργεια σε γαρίδες - Μαζική ανάκληση στις ΗΠΑ

pexels/Towfiqu barbhuiya pexels/Towfiqu barbhuiya
Τα προϊόντα έχουν διακινηθεί σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε την Τρίτη την ανάκληση κατεψυγμένων γαρίδων που πωλούνταν με την επωνυμία Great Value στα καταστήματα Walmart, μετά τον εντοπισμό ραδιενεργού υλικού σε αποστολή από την Ινδονησία.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, οι έλεγχοι δεν επιβεβαίωσαν μόλυνση στα προϊόντα που κυκλοφόρησαν στην αγορά.

Ωστόσο, επειδή η αποστολή παρουσίασε ίχνη του ραδιενεργού ισοτόπου Cs-137 (καίσιο-137) και θεωρήθηκε ότι ενδέχεται να έχει παρασκευαστεί σε ανθυγιεινές συνθήκες, ο FDA προχώρησε στην προληπτική αυτή ενέργεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πορτογαλία: Τρίτος θάνατος πυροσβέστη από τις φωτιές - Καίνε για 2η εβδομάδα

Πορτογαλία: Τρίτος θάνατος πυροσβέστη από τις φωτιές - Καίνε για 2η εβδομάδα

Διεθνή

{https://youtube.com/shorts/DhzwfbYQhVI?si=6YvvW7e5nkz6fYa9}

Οι παρτίδες που αποσύρονται

Η ανάκληση αφορά τις γαρίδες Great Value με κωδικούς παρτίδας 8005540-1, 8005538-1 και 8005539-1, οι οποίες φέρουν ημερομηνία λήξης 15 Μαρτίου 2027.

Τα προϊόντα είχαν διατεθεί σε τουλάχιστον 12 πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Φλόριντα, το Τέξας, η Τζόρτζια, το Κεντάκι, η Πενσυλβάνια και η Δυτική Βιρτζίνια. Οι καταναλωτές καλούνται να μην τα καταναλώσουν.

Τι είναι το καίσιο-137

Το καίσιο-137 είναι ένα ραδιενεργό ισότοπο που προκύπτει από πυρηνικές αντιδράσεις. Χρησιμοποιείται σε ιατρικές συσκευές και βιομηχανικά μηχανήματα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για την υγεία σε περίπτωση κατανάλωσης ή παρατεταμένης έκθεσης.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) προειδοποιεί ότι χαμηλές δόσεις σε βάθος χρόνου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου, ενώ υψηλή έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα ή ακόμα και θάνατο.

Η εταιρεία παραγωγής στη «μαύρη λίστα»

Οι γαρίδες προέρχονταν από την ινδονησιακή εταιρεία PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods), η οποία εντάχθηκε στην «κόκκινη λίστα» του FDA στις 14 Αυγούστου.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα της απαγορεύεται να εισαχθούν στις ΗΠΑ, μέχρι η εταιρεία να αποδείξει ότι έχει επιλύσει τα προβλήματα που οδήγησαν στην παράβαση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ για στήριξη της Ουκρανίας

Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ για στήριξη της Ουκρανίας

Opinions
Ο χάρτης που έδειξε ο Τραμπ στον Ζελένσκι

Ο χάρτης που έδειξε ο Τραμπ στον Ζελένσκι

Διεθνή
Ξεκινάει στην Ουάσινγκτον το μεγάλο «παζάρι» για την Ουκρανία - Συνάντηση Ζελένσκι με Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες

Ξεκινάει στην Ουάσινγκτον το μεγάλο «παζάρι» για την Ουκρανία - Συνάντηση Ζελένσκι με Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες

Διεθνή
Ο Αλέξης Παπαχελάς γράφει αλήθειες: Πούτιν, ο κερδισμένος στη γεωπολιτική σκακιέρα

Ο Αλέξης Παπαχελάς γράφει αλήθειες: Πούτιν, ο κερδισμένος στη γεωπολιτική σκακιέρα

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

healthstat.gr
Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

healthstat.gr
Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr