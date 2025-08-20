Games
Πορτογαλία: Τρίτος θάνατος πυροσβέστη από τις φωτιές - Καίνε για 2η εβδομάδα

AP/Bruno Fonseca AP/Bruno Fonseca
Περίπου 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη σε όλη τη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία.

Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα μηχανήματος έργου που σημειώθηκε στη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση των πυρκαγιών στη βόρεια Πορτογαλία, αυξάνοντας σε τρεις, από τα τέλη Ιουλίου, τον απολογισμό των νεκρών από τις δασικές πυρκαγιές, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Το θύμα είναι «ένας άνδρας 75 ετών που εργαζόταν για μια επιχείρηση η οποία είχε κληθεί από το δήμο της Μιραντέλα» για να «βοηθήσει στις επιχειρήσεις κατά των πυρκαγιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διοικητής Πάουλο Σάντος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ANEPC).

Σύμφωνα με τον Σάντος, ο άνδρας αυτός ήταν ηλικίας 75 ετών, αλλά οι δημοτικές αρχές της κοινότητας όπου σημειώθηκε το δυστύχημα διαβεβαίωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο πως ήταν στην πραγματικότητα 65 ετών.

Χθες, Τρίτη, οι πυρκαγιές προκάλεσαν εξάλλου τον τραυματισμό 15 ανθρώπων, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για έναν 45χρονο δασοφύλακα που υπέστη εγκαύματα στην πυρκαγιά του Σαμπουγκάλ (κεντρική Πορτογαλία), όπου επιχειρούν τα δύο αεροπλάνα που εστάλησαν από τη Σουηδία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πορτογαλία εξακολουθεί σήμερα να δίνει μάχη με τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές, οι πιο δύσκολες από τις οποίες μαίνονται στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Για την αντιμετώπισή τους έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 2.600 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από μια εικοσαριά αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Οι επικρίσεις για τη διαχείριση των πυρκαγιών εντείνονται στη χώρα και η αντιπολίτευση απαιτεί εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος παρέστη χθες, Τρίτη, το πρωί στην Κοβίλια (κεντρική Πορτογαλία) στην κηδεία ενός πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την Κυριακή, αποδοκιμάστηκε εκεί από κατοίκους.

