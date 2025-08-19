Games
Επικοινωνία Ρούτε - Ερντογάν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Παράλληλα ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε σήμερα ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου του 2026, στην Άγκυρα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είχε την Τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρερζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά την επικοινωνία τους, ενημέρωσε τον Τούρκο Πρόεδρο για τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον με τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ, τον Ζελένσκι και τους ηγέτες της ΕΕ. Στη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Οι κ.κ. Ερντογάν και Ρούτε συμφώνησαν «ότι η Τουρκία, ως ένα από τα σημαντικότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, θα συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία και θα συνεργαστεί στενά» αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, και προσθέτει πως Ρούτε και Ερντογάν αναφέρθηκαν «στον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κ. Ρούτε αντήλλαξαν απόψεις και σχετικά με τις εφαρμόσιμες και βιώσιμες εγγυήσεις ασφάλειας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Στην Άγκυρα η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ

Παράλληλα ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε σήμερα ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την επόμενη Σύνοδο Κορυφής της συμμαχίας στις 7-8 Ιουλίου του 2026, στην Άγκυρα.

Η Σύνοδος θα φιλοξενηθεί στο Προεδρικό Συγκρότημα Μπεστεπέ (Κουλιγιέ). Στην ανακοίνωσή του, ο Ρούτε ευχαρίστησε την Τουρκία για τη φιλοξενία αυτής της «σημαντικής συνόδου». Σημείωσε επίσης ότι «στην επόμενη σύνοδό μας, οι ηγέτες θα συνεχίσουν να οικοδομούν μια ισχυρότερη και δικαιότερη συμμαχία» που θα είναι έτοιμη «να ανταποκριθεί στις κρίσιμες προκλήσεις της ασφάλειάς μας».

Η φετινή Σύνοδος Κορυφής φιλοξενήθηκε τον Ιούνιο στη Χάγη της Ολλανδίας και σε αυτήν οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ότι θα αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ τους μέχρι το 2035. Η Τουρκία είχε φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και το 2004, στην Κωνσταντινούπολη.

