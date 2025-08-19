Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Σουηδία: Η απίστευτη μετακίνηση της εκκλησίας Κιρούνα - Τη σήκωσαν από τα θεμέλια (Βίντεο)

Σουηδία: Η απίστευτη μετακίνηση της εκκλησίας Κιρούνα - Τη σήκωσαν από τα θεμέλια (Βίντεο) Φωτογραφία: AP/Malin Haarala
Το αργό ταξίδι της εκκλησίας Κιρούνα αποτελεί μέρος της προσπάθειας να αποτραπεί η εξαφάνιση της πόλης από το μεγαλύτερο υπόγειο ορυχείο της Ευρώπης.

Η εκκλησία - ορόσημο της Σουηδίας, Κιρούνα, 113 ετών οδηγήθηκε προσεκτικά στους δρόμους της βορειότερης πόλης της Σουηδίας, σηματοδοτώντας μια συγκινητική στιγμή σε μια δεκαετή προσπάθεια μετεγκατάστασης της πόλης Κιρούνα λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Η εκκλησία ξεκίνησε μια διήμερη πορεία προς το νέο της σπίτι την Τρίτη, κατεβαίνοντας σιγά σιγά έναν αρκτικό δρόμο για να σωθούν οι εμβληματικοί ξύλινοι τοίχοι της από την καθίζηση του εδάφους και την επέκταση του μεγαλύτερου υπόγειου ορυχείου σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο.

Οι εργαζόμενοι σήκωσαν τα θεμέλια της εκκλησίας των 600 και πλέον τόνων και την ανέβασαν σε ένα ειδικά κατασκευασμένο τροχόσπιτο. Όλα αυτά αποτέλεσαν μέρος ενός 30ετούς έργου για τη μετεγκατάσταση χιλιάδων ανθρώπων και κτιρίων από την πόλη .

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια σχεδιασμού, εκτιμώμενου κόστους 50 εκατ. ευρώ και έναν πρωινό αγιασμό η εκκλησία ξεκίνησε ένα ταξίδι 5 χιλιομέτρων σε αργή κίνηση. Η λουθηρανική εκκλησία που εγκαινιάστηκε το 1912, μεταφέρεται αργά στο νέο της σπίτι σε διάστημα δύο ημερών, με ρυθμό μισού χιλιομέτρου την ώρα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επέκταση του μεγαλύτερου υπόγειου ορυχείου της Ευρώπης.

Σε μια τεράστια επιχείρηση πολλών δεκαετιών, ολόκληρη η πόλη της Αρκτικής μετακινείται καθώς ένα ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος που λειτουργεί η κρατική εταιρεία εξόρυξης LKAB αποδυναμώνει το έδαφος, απειλώντας να καταπιεί την πόλη.

{https://twitter.com/DocworldExplor/status/1957820647070920852}

Η εταιρεία εκμετάλλευσης ορυχείου LKAB πέρασε τον τελευταίο χρόνο διαπλάτυνοντας τον δρόμο για το ταξίδι που θα οδηγήσει την κόκκινη εκκλησία - μια από τις μεγαλύτερες ξύλινες κατασκευές της Σουηδίας, που συχνά ψηφίζεται ως η πιο όμορφη σε μια ελικοειδή διαδρομή προς το ολοκαίνουργιο κέντρο της πόλης Kiruna. Το ταξίδι θα σώσει την εκκλησία, αλλά θα την πάρει από το σημείο όπου βρίσκεται για περισσότερο από έναν αιώνα.

«Η εκκλησία είναι η ψυχή της Κιρούνα και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα ασφαλές μέρος», δήλωσε η Λένα Τιάρνμπεργκ, εφημέριος της Κιρούνα.

«Για μένα, είναι σαν μια μέρα χαράς. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι αισθάνονται επίσης λυπημένοι επειδή πρέπει να φύγουμε από αυτό το μέρος».

Για πολλά μέλη της ιθαγενούς κοινότητας Σάμι της περιοχής, η οποία εκτρέφει ταράνδους εκεί για χιλιάδες χρόνια, τα συναισθήματα είναι λιγότερο ανάμεικτα. Η μετακόμιση αποτελεί υπενθύμιση πολύ ευρύτερων αλλαγών που προκλήθηκαν από την επέκταση της εξόρυξης.

{https://www.youtube.com/watch?v=BVwkyRBjaBU}

Με πληροφορίες του Guardian/Reuters

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Διεθνή
Τι τρώμε τον Δεκαπενταύγουστο

Τι τρώμε τον Δεκαπενταύγουστο

Ελλάδα
Τι γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 21 Ιουλίου η Εκκλησία

Τι γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 21 Ιουλίου η Εκκλησία

Ελλάδα
Πότε ξεκινά η νηστεία για τον Δεκαπενταύγουστο 2025

Πότε ξεκινά η νηστεία για τον Δεκαπενταύγουστο 2025

Ελλάδα

NETWORK

Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

ienergeia.gr
Wegovy: Έλαβε έγκριση για τη θεραπεία μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος με ίνωση

Wegovy: Έλαβε έγκριση για τη θεραπεία μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος με ίνωση

healthstat.gr
Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

healthstat.gr
Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

ienergeia.gr
Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε την ημέρα – Οι κίνδυνοι της υπερβολικής κατανάλωσης

Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε την ημέρα – Οι κίνδυνοι της υπερβολικής κατανάλωσης

healthstat.gr
Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

healthstat.gr
Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

ienergeia.gr
Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

ienergeia.gr