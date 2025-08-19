Σουηδία: Η απίστευτη μετακίνηση της εκκλησίας Κιρούνα - Τη σήκωσαν από τα θεμέλια (Βίντεο)

Το αργό ταξίδι της εκκλησίας Κιρούνα αποτελεί μέρος της προσπάθειας να αποτραπεί η εξαφάνιση της πόλης από το μεγαλύτερο υπόγειο ορυχείο της Ευρώπης.

Η εκκλησία - ορόσημο της Σουηδίας, Κιρούνα, 113 ετών οδηγήθηκε προσεκτικά στους δρόμους της βορειότερης πόλης της Σουηδίας, σηματοδοτώντας μια συγκινητική στιγμή σε μια δεκαετή προσπάθεια μετεγκατάστασης της πόλης Κιρούνα λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Η εκκλησία ξεκίνησε μια διήμερη πορεία προς το νέο της σπίτι την Τρίτη, κατεβαίνοντας σιγά σιγά έναν αρκτικό δρόμο για να σωθούν οι εμβληματικοί ξύλινοι τοίχοι της από την καθίζηση του εδάφους και την επέκταση του μεγαλύτερου υπόγειου ορυχείου σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο.

Οι εργαζόμενοι σήκωσαν τα θεμέλια της εκκλησίας των 600 και πλέον τόνων και την ανέβασαν σε ένα ειδικά κατασκευασμένο τροχόσπιτο. Όλα αυτά αποτέλεσαν μέρος ενός 30ετούς έργου για τη μετεγκατάσταση χιλιάδων ανθρώπων και κτιρίων από την πόλη .

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια σχεδιασμού, εκτιμώμενου κόστους 50 εκατ. ευρώ και έναν πρωινό αγιασμό η εκκλησία ξεκίνησε ένα ταξίδι 5 χιλιομέτρων σε αργή κίνηση. Η λουθηρανική εκκλησία που εγκαινιάστηκε το 1912, μεταφέρεται αργά στο νέο της σπίτι σε διάστημα δύο ημερών, με ρυθμό μισού χιλιομέτρου την ώρα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επέκταση του μεγαλύτερου υπόγειου ορυχείου της Ευρώπης.

Σε μια τεράστια επιχείρηση πολλών δεκαετιών, ολόκληρη η πόλη της Αρκτικής μετακινείται καθώς ένα ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος που λειτουργεί η κρατική εταιρεία εξόρυξης LKAB αποδυναμώνει το έδαφος, απειλώντας να καταπιεί την πόλη.

{https://twitter.com/DocworldExplor/status/1957820647070920852}

Η εταιρεία εκμετάλλευσης ορυχείου LKAB πέρασε τον τελευταίο χρόνο διαπλάτυνοντας τον δρόμο για το ταξίδι που θα οδηγήσει την κόκκινη εκκλησία - μια από τις μεγαλύτερες ξύλινες κατασκευές της Σουηδίας, που συχνά ψηφίζεται ως η πιο όμορφη σε μια ελικοειδή διαδρομή προς το ολοκαίνουργιο κέντρο της πόλης Kiruna. Το ταξίδι θα σώσει την εκκλησία, αλλά θα την πάρει από το σημείο όπου βρίσκεται για περισσότερο από έναν αιώνα.

«Η εκκλησία είναι η ψυχή της Κιρούνα και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα ασφαλές μέρος», δήλωσε η Λένα Τιάρνμπεργκ, εφημέριος της Κιρούνα.

«Για μένα, είναι σαν μια μέρα χαράς. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι αισθάνονται επίσης λυπημένοι επειδή πρέπει να φύγουμε από αυτό το μέρος».

Για πολλά μέλη της ιθαγενούς κοινότητας Σάμι της περιοχής, η οποία εκτρέφει ταράνδους εκεί για χιλιάδες χρόνια, τα συναισθήματα είναι λιγότερο ανάμεικτα. Η μετακόμιση αποτελεί υπενθύμιση πολύ ευρύτερων αλλαγών που προκλήθηκαν από την επέκταση της εξόρυξης.

{https://www.youtube.com/watch?v=BVwkyRBjaBU}

Με πληροφορίες του Guardian/Reuters