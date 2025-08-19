Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση στη Μόσχα - «Όχι» από Ζελένσκι

Στο τηλεφώνημα με τον Τραμπ, ο Πούτιν πρότεινε τη Μόσχα για τη συνάντηση.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε η συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα, αλλά η απάντηση του Ουκρανού προέδρου ήταν, όπως αναμενόταν, αρνητική.

Στο τηλεφώνημα που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε στον Αμερικανό ομόλογό του η σχεδιαζόμενη συνάντησή του με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο Πούτιν ανέφερε στη Μόσχα», είπε η μία πηγή για τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Τραμπ, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοψε τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του.

Η απάντηση του Ζελένσκι ήταν «όχι», αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Συνάντηση Πούτιν- Ζελένσκι στη Γενεύη θέλει ο Μακρόν

Ανοιχτό παραμένει το πού θα πραγματοποιηθεί- αν πραγματοποιηθεί τελικά- η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι προτιμά αυτό να γίνει στη Γενεύη.

Η σύνοδος πρέπει να φιλοξενηθεί «σε ουδέτερη χώρα, ίσως στην Ελβετία- πιέζω για τη Γενεύη- ή κάποια άλλη χώρα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Είναι περισσότερο από μία υπόθεση, είναι η συλλογική βούληση» των ηγετών, συμπλήρωσε, μιλώντας στο LCI/TF1.

Ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών, Ινιάτσιο Κασίς, επιβεβαίωσε ότι η χώρα του θα μπορούσε να διοργανώσει τη σύνοδο. Σε βάρος του Πούτιν εκκρεμεί το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κάτι που σημαίνει ότι κανονικά η Ελβετία θα έπρεπε να τον συλλάβει μόλις θα έφτανε στη χώρα, αλλά ο Κασίς φάνηκε να δηλώνει ότι υπάρχει τρόπος να παρακαμφθεί αυτό, με μια προσωρινή ασυλία.