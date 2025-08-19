Πήγε στο νοσοκομείο και ακτινογραφία έδειξε ότι είχε μαχαίρι στο στήθος για 8 χρόνια

Είχε τραυματιστεί σε βίαιη συμπλοκή, τότε δεν υποβλήθηκε σε ακτινογραφία.

Ένας 44χρονος πήγε στο νοσοκομείο όταν η δεξιά θηλή του άρχισε να βγάζει πύον. Έκπληκτοι, οι γιατροί ανακάλυψαν με μια ακτινογραφία ότι είχε στο στήθος του ένα μαχαίρι επί οχτώ χρόνια.

Ο άνδρας από την Τανζανία, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, ήταν κατά τα άλλα υγιής όταν πήγε στο νοσοκομείο επειδή έβγαζε πύον η θηλή του. Δεν είχε πόνο στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή, βήχα ή πυρετό, σύμφωνα με αναφορά περιστατικού.

Είπε στους γιατρούς ότι πριν από οχτώ χρόνια είχε εμπλακεί σε βίαιη συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας υπέστη πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο, την πλάτη, το στήθος και την κοιλιά. Τότε έλαβε τις πρώτες βοήθειες, αλλά εξαιτίας των ελλείψεων στο υγειονομικό σύστημα της περιοχής του δεν υποβλήθηκε σε ακτινογραφία.

Στα οχτώ χρόνια που ακολούθησαν είχε μία «ομαλή πορεία» μέχρι να προκύψει το πρόβλημα που τον έκανε να πάει στον γιατρό. Η ακτινογραφία έδειξε «μεταλλικό αντικείμενο»- ένα μαχαίρι- στο στήθος του. Είχε εισέλθει από την ωμοπλάτη και το περιέβαλε πύον και νεκρωτικός ιστός.

Αμέσως οι γιατροί έκαναν χειρουργική επέμβαση και αφαίρεσαν το μαχαίρι. Έπειτα από δέκα ημέρες ο 44χρονος πήρε εξιτήριο. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι «παρότι ανέρρωσε καλά μετά την επέμβαση, υπήρχε σημαντικός κίνδυνος» το γεγονός ότι το μαχαίρι είχε μείνει στο σώμα του να προκαλέσει τον θάνατό του.

Σε αυτή την περίπτωση, το σώμα του ασθενούς ήταν σε θέση «να περιβάλει το ξένο σώμα με μια ινώδη κάψουλα, περιορίζοντας τη φλεγμονή και τη βλάβη των ιστών», αλλά όπως έδειξε η θηλή που έβγαζε πύον, άρχισε να εμφανίζει «σοβαρές επιπλοκές».

Πηγή: People