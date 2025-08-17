Games
Τουρκία: Νέα φωτιά απομάκρυνε εκατοντάδες ανθρώπους από επτά χωριά (βίντεο)

Συνολικά, δώδεκα αεροπλάνα και 18 ελικόπτερα δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από επτά χωριά της τουριστικής επαρχίας Τσανάκκαλε (Δαρδανέλλια), στη βορειοδυτική Τουρκία, εξαιτίας νέας πυρκαγιάς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες, Σάββατο και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων στους λόφους κοντά στην Καλλίπολη (Γκελίμπολου), στην ακτή του στενού των Δαρδανελλίων.

Τη νύχτα, περίπου 250 κάτοικοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν πέντε χωριά, ενώ άλλα δύο εκκενώθηκαν σήμερα, έγραψε στο X ο κυβερνήτης της Τσανάκκαλε Ομέρ Τοραμάν, χωρίς να διευκρινίσει τον συνολικό αριθμό των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

{https://x.com/omertoraman25/status/1957110785718546787}

Συνολικά, δώδεκα αεροπλάνα και 18 ελικόπτερα δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς και 343 οχήματα στο έδαφος, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν 1.300 άνθρωποι, έγραψε στο X ο υπουργός Γεωργίας Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Δείτε βίντεο:

{https://x.com/MWaqasBhati786/status/1956899754161422792}

